B.ktan savaşlar dünyası!

Haşmet Babaoğlu / Sabah

Uluslararası finans sistemi (dolar düzeni) sarsılıyor.

Dolar bütün dünyanın parası olmaya devam edecek mi?

Şöyle de sorabiliriz: ABD'nin doları para eder ama Çin'in ve diğer ülkelerin doları para etmeyi sürdürebilir mi?

Bu iki soruya da olumlu cevap vermek zor.

Aslında Trump ve küreselciler arasındaki şiddetli kavga bu problemin bir parçası.

Brexit de öyle.

Rusya ve Çin üzerinde giderek artan stresin arkasında da bu problem var.

Eğlence ve tüketim sektörü ortalık sakinmiş gibi yapmaya devam ediyor ama durum sarpa sarıyor.

***

Dahası var...

AB'nin global gelirden aldığı pay öyle hızlı düşmeye başladı ki, Avrupa'nın bildiğimizrefah düzeyini sürdürmesi imkânsız görünüyor.

Yeni yüzyıla girdiği zamanki haline göre 2020'lerde yarı yarıya küçülmüş bir Avrupa ekonomisi olacağından söz eden iktisatçılar var, düşünün artık!

Rusya'nın halini anlatmaya gerek var mı?

Doğal kaynak zenginliği ve sahip olduğu geniş coğrafya Rusya'nın ekonomik mahkûmiyetine çare olamıyor.

Şakası yok! Bu dinamikler dünyayı yakar.

Olacak mı peki?

Trump'ın ne yapacağı bu bakımdan önemli.

Biliyorum, "elbet bir hal yolu bulunur, para için savaş çıkartılacak değil ya!" diyenler gönlümüzü çalıyor.

İnşallah haklıdırlar.

Ama kapitalist sistemin global iştahını gözden kaçırmamalı.

Bu sistemin efendileri ellerini bile kirletmeden ve hiç acımadan başka milletleri b.k için bile birbirine kırdırır.

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Öfkelendim de öylesine söyledim sanıyorsunuz, değil mi? Hayır!

Guano savaşlarını biliyor musunuz peki?

Tamam! Anlatayım...

Deniz kuşlarının ve sahil sıçanlarının pisliğine "guano" deniyor.

İki tüccarın Peru'dan toplayıp Britanya'ya götürdükleri guanoların gübre özelliği anlaşılmasaydı, 19. yüzyılın ikinci yarısına doğru binlerce insan ölmeyecekti.

Kuş ve sıçan pislikleri sonunda İngiltere ve ABD'de o kadar para eder oldu ki, bunların en çok bulundukları sahil ve kayalıklar için Peru, Şili ve Bolivya birbirine girdi.

ABD'nin ilk denizaşırı askeri harekâtının da 1856'daki Guano Adaları işgali olduğu söylenir.

Sonuç olarak...

Dünya hâlâ aynı paradigmanın içinde kıvranıp duruyor...

Yani ister kuş pisliği, petrol kaynakları ve dağıtım yolları olsun...

İster doğrudan paranın (doların) dolaşımı olsun...

Hepsi savaş için yeterli gerekçedir.

O yüzden böyle bir çağda, sıkı durmayı bilen ve bağımsız siyasi liderlik çok önemli.

Bunu bir kenara yazın, derim.