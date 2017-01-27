En iyi ve hayırlı ev

M. Şevket Eygi

EN iyi, huzurlu ve hayırlı ev: İçindekilerin ilim irfan ahlak fazilet hikmet sağduyu sahibi olduğu, Yaratana ibadet ettikleri, O’nu andıkları, O’nu unutmadıkları, azgınlık yapmadıkları evdir.

En kötü ev: Günahlar, azgınlıklar, fuhşiyyat evidir.

Değerli insan: İlim, irfan, ihlas, taqva, ahlak, fazilet sahibi hayırlı kimsedir.

Hayırlı yemek: İhtiyaç olduğu zaman, besmeleyle başlanan ve doymadan önce sofradan kalkılan helal yemektir.

En hayırlı anne babalar: Oğullarını ve kızlarını iyi insan, iyi Müslüman, iyi vatandaş olarak yetiştiren; onlara doğru din bilgileri öğreten veya öğrettiren, onları ahlaklı ve faziletli yetiştiren ebeveyndir.

En faydalı inançlar: Kur’ana, Sünnete, Tevhid’e uygun sahih (doğru) inançlardır.

En muhterem din hocaları: Cemaati başta olmak üzere halkı Allaha, Peygambere (Salat ve selam olsun ona), Kur’ana, Şeriata, iyi ahlaka çağıran, bu hizmetler karşılığında yaratıklardan ücret istemeyen ve almayan muhlis ve muttaq-i (ihlaslı ve taqvalı)) hocalardır.

İslam şehrinde hangi kurumlar bulunur: (1) İcazetli ulema ve fuqaha yetiştiren medreseler… (2) Kamil Müslüman yetiştiren tasavvuf tarikatları ve tekkeleri… (3) Çocukları ve gençleri Müslüman yetiştiren İslam mektepleri… (4) Fakirleri doyuran imarethaneler… (5) Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde zekat dağıtımında hizmet veren “Zekat Sandığı Kurumu”… (6) Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapan hisbe teşkilatı… (7) İş, ticaret, iktisat, zanaat hayatını islamî ölçü ve kriterlere göre tanzim eden, denetleyen âhilik teşkilatı, fütüvvet ahlakı… (Bu yedi kurum yoksa o şehrin halkının yüzde yüzü Müslüman olsa bile şehir İslam şehri olmaz.)

* Önemli bir konu: Devamlı israf edenler, israflı lüks bir hayat sürenler, israfa batmış ve gömülmüş bulunanlar, israfı meşru görenler iyi Müslüman değildir, kötü Müslümandır.

* Bir gram ilim, irfan, faydalı kültür; bir ton zevzeklik, gevezelik ve dedikodudan evladır.

* Devletin izniyle, resmî müsaadesiyle, TC vesikasıyla KDV’li ve korumalı seks köleliği yapılmasını yasal sınırlar içinde protesto etmeyen Kemalist ve İslamcı feministler ikiyüzlüdür.

* Marksist-Leninist, Nasyonal Sosyalist, Faşist, Maoist ve diğer öteki küfür düzen ve sistemlerini, ideolojilerini, rejimlerini; beğenen, iyi gören, eskisine göre daha iyidir diyen, destekleyen, öven, benimseyen kimseler kafir olur.

* Hiçbir uyanık, şuurlu, salih, ihlaslı, firasetli Müslümanın; Allah ve İslam düşmanlarını sevmeye hakkı yoktur. Bu sevgi küfre köprüdür.

* Okuduğu Türkçe edebî metinleri anlayamayan cahillere lise diploması vermek, bu memlekete bu halka bu devlete yapılabilecek çok büyük kötülüklerden ve hıyanetlerden biridir.

* Hiçbir namuslu, iffetli, haysiyetli, şerefli, sağduyulu kadın veya kızın, erkekleri tahrik etmeye hakkı yoktur.

* Hiçbir haysiyetli ve iffetli kadın veya kızın fahişe kıyafetiyle gezmeye hakkı yoktur.

* Kadınlara ve kızlara yapılan taciz ve tecavüzlerin ana sebeplerinden biri sorumsuz ve ahlaksız medyanın müstehcen yayınlarıdır. Bu yayınlar önlenmedikçe tacizler ve tecavüzler son bulmaz.

* Hırsızlığa mâruz kalanın halkları, hırsızın haklarından önce gelir.

* Hürriyet olmadan bir ülke ve devlet ayakta durabilir ama adalet olmadan duramaz.

* Batı dünyasının ve medeniyetinin büyük yanlışları… Hangi birini sayayım…