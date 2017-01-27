Halk iktidarı için ‘Evet’!

Yiğit Bulut / Star

Sevgili dostlar, birkaç gündür aklımda şu soru var; yıllarca küresel arenalarda “Türkiye’nin sahibi gibi” dolaşanlar, “Türkiye” adı geçince “ancak biz karar veririz” edasıyla KÜRESEL LEŞ KARGALARI ile pazarlık edenler, “para bizde, güç bizde, silah belde, sahip biziz” diyen bu arkadaşların tamamı ve bunların akıl hocaları ve taşeronları şimdi neredeler? Sahi nerede onlar! Türkiye’ye “seçilmemiş SÜPER BAKAN atayanlar, bu arkadaşa emirlerini iletenler ve içeride medyalarıyla bağrına basanlar”! YANİ ESTABLİSHMENT! ŞİMDİ NEREDE BU “TOPLULUK”, NEREDE BU ARKADAŞLAR!

YİNE BİRYERLERDE ELLERİNİ OVUŞTURUP FIRSAT MI BEKLİYORLAR!

Sevgili dostlar, Türkiye’nin 1938-2003 arasında yaşadığı bütün sorunların temelinde tek bir gerçek var; “güçsüz hükümetler, kudretsiz Başbakanlar ve karşılarında GÜÇLÜ BİR YERLEŞİK DÜZEN-KÜRESEL SAHİPLERİ VE FETÖ GİBİ UŞAKLAR!

Daha açık yazayım; kendilerini “Establishment” olarak tanımlayanlar ve onların HALKIN SEÇTİKLERİNE “yönetimi” vermeme ısrarı ve attıkları adımlar... Aslında denklem çok zor değil; ülkeyi kendi tasarruflarında sananlar o kadar “dibe doğru kök” salmışlardı ki; bu yapının beslenmesi için ülkeyi yönetenlerin onlar kadar dibe doğru uzanmadan havada kalmaları gerekliydi ve 1946-2003 arasında da tam istedikleri gibi oldu... Establishment-Anglo-Sakson destekli “siyasi yapı” nasıl ortaya çıktı!

Sevgili dostlar, bu tespitler sonrası en kritik noktada soralım; Kendilerine “Establishment” diyen “SAHİP-TAŞERONLAR” topluluğu CUMHURBAŞKANLIĞI Sisteminin gelmesinden neden çok korkuyorlar?

Sevgili dostlar, sebep çok açık; seçilen kim olursa olsun, % 50’den fazla oyla başa gelecek ve sadece Türk Halkına karşı sorumlu olacak... Daha açık yazayım; seçilen kim olursa olsun, halkın yarısından fazlasının doğrudan desteğini alacak ve YERLEŞİK YAPI-SAHİPLERİ VE UŞAKLARI, ne kadar güçlü olursa olsun, CUMHURBAŞKANI DAHA GÜÇLÜ ve daha derine ayak basma imkanına sahip olacak! “Establishment” olduklarını düşünenler böyle bir denklem içinde “at oynatacak” alan bulamayacaklar... KENDİLERİNİ “İÇ-DIŞ KÖKLERİ VE UŞAKLARI” İLE ESTABLİSHMENT SANANLAR HAVA ALACAK!

Bu noktada geçmişe dönün bakın; ortalama ömrü 1.5 yıl olan hükümetler ve güçsüz koalisyonların kudretsiz Başbakanlarına hükmeden GÜÇLÜ YERLEŞİK DÜZEN! Bizler “oy verdik, seçtik” ama sistemin ürettiği güçsüz hükümetler “bizim verdiğimiz oya” O DERİN YAPIYA rağmen asla sahip çıkamadılar!

Sonuç: Türkiye’nin özellikle 1946 sonrası nasıl soyulduğunu, nasıl “seçilmeyen İÇ-DIŞ odaklar ve uşakları” tarafından 2000’lere kadar yönetildiğini araştıran, analiz eden biri olarak diyorum ki; Türkiye’de sistemi kusursuz bir hale getirmek istiyorsak, yeni sistem Türkiye’nin TEK ÇIKIŞI! Eyalet, bölünme ve daha birçok yalan propaganda, bu geçişin-kurtuluşun yolunu kesmek için “Establishment” kılıklılar ve onların beslemeleri tarafından ortaya atılıyor! Amaçları çok açık; eskisi gibi yönetsinler, paylaşsınlar, Halk ses çıkaramadan seyretsin!

SON SÖZ: BU TOPRAKLARIN İNSANLARININ BU TOPRAKLARI DOĞRUDAN YÖNETECEĞİ, VARLIKLARINA SAHİP ÇIKACAĞI BİR SİSTEM İÇİN SONUNA KADAR “EVET”!