Bilgili Müslüman Cahil Müslüman

M. Şevket Eygi



1. Âlim Müslüman, kendisine yetecek kadar ilmihal, din, ahlak bilgisine sahip kişidir.



2. Üniversitede profesörlük yapıyor ama ilmihalini bilmiyor, o kişi cahil Müslümandır.



3. AllahüTealanın on dört sıfatını, manalarını iyi bilerek ezberlememiş olan kişi alim değildir, cahildir. (Bilmeyenler yirmi dört saat içinde öğrensinler.)



4. İlmihalini bilmek yeterli değildir. Ondaki iyi, doğru, hayırlı, kurtarıcı, saadete ulaştırıcı bilgileri hayata geçirmek gerekir.



5. Gıybetin haram olduğunu bilmeyen kara cahildir. Bildiği halde yine gıybet eden kapkara cahildir.



6. Müslüman, ahiretle ilgili bilgileri iyi bilmelidir.



7. Her canlı ölümü tadacaktır. Kendisi de bir canlı olduğu için zamanı gelince ölecektir.



8. Müslüman için ölürken en önemli mesele imanla ölmesidir. Buna hüsn-i hâtime denir.



9. Ehl-i Sünnet İslamlığında kabir ahvali ile ilgili bilgiler haktır, doğrudur. Ölüye soru meleklerinin gelip sorgulaması, iyilerin kabirlerinin Cennet bahçelerinden bir bahçe, kötülerin Cehennem çukurlarından birer çukur olması haktır.



10. Mutezile ve diğer sapık mezheplerin inkarları biz Sünnileri bağlamaz.



11. Sağlam bilgili Müslüman. Âhir zamanda Mehdi hazretlerinin zuhur, İsa aleyhisselamın nüzul edeceğini iyi bilir. Bu zuhur ve nüzulü inkar edenler alim değildir, bid’atçi ve münkir cahillerdir.



12. Müslüman şu hususu çok iyi bilmelidir: Şeriat, Kur’andan ve Sünnetten çıkartılmış din hükümlerinin tamamına verilen addır. Taharet, namaz, oruç, zekat hep Şeriattır. Şeriatı inkar eden kimse Müslümanlıktan çıkar. Şeriat kutsaldır.



13. Bilgili Müslüman şu hadîs-i şerifi iyi bilir: “Ümmetim yetmiş fırkaya ayrılacaktır. Biri dışında bu fırkalar Cehennemliktir. Kurtulacak fırka benim ve Ashabımın yolundan gidenlerdir.”



14. Fırka-i Nâciye olan Ehl-i Sünnet ile sapıklık fırkaları bir ve eşit olamaz.



15. Bilgili Müslüman şunu çok iyi bilir: Kurtuluşun, bütün iyiliklerin ve hayırların, ebedî saadetin, izzetin, ahlakın, faziletin, güzelliğin kaynağı Kur’andır. Kur’anın yap dediklerini yapan, yapma dediklerinden kaçınan, öğütlerini dinleyip tutan, kıssalarından ibret alan, Kur’an ahlakı ile ziynetli

olan, Allahınfazl ve keremi ile kurtulur.



16. İslamı ve Kur’anı anlayabilmek için Resulullah Efendimizin siretini ve sünnetini iyi ve doğru bilmek gerekir.



17. Sünnet Kur’anınmüfesseridir.



18. Sünneti kısmen veya tamamen inkar edenler cahildir. Bu inkar onları küfre götürebilir.



19. Akıllı ve bilgili Müslüman şöyle der: İslamı anlamak için akıl lazımdır ama akıl dinin kaynağı değildir.



20. İnsanlar sadece akılla doğru yolu ve hakkı bulabilselerdi, bu kadar ihtilaf ve tefrika olmazdı.



21. Mezhepleri ve fıkhı inkar edenler akıllı ve alim Müslüman değildir.



22. Telfik-i mezahib, yani dört fıkıh mezheplerinin hükümlerini ve kolaylıklarını karışık olarak uygulamak dini oyuncak etmektir. Hiçbir akıllı ve bilgili bir Müslüman bunu yapmaz.



23. Bilgili ve akıllı Müslüman, beş vakit namazı dosdoğru eda eder.



24. Allah ile olan bütün işlerinde ihlaslı olmayan kimse hem akılsızdır, hem cahildir.



25. Günde saatlerce deccalîtv’leriseyr eden, saatlerce şeytanî telefonlarla konuşan, uzun müddet gıybet, zevzeklik, gevezelik eden hafif akıllı kimseler cahildir.



26. Bilgili ve akıllı Müslüman Rab olarak Allahtan, Kitab olarak Allahın kadim Kelamı Kur’andan, din olarak İslamdan, Nebi ve Resulullah olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden, şeriat olarak Şeriat-ı Garra-i islamiyeden, Ümmet olarak Ümmet-i Muhammed’den, ahlak

sistemi olarak İslam ahlakından razıdırlar.



27. Din sömürücüsü alçaklar ve reziller, en cahil kimselerdir.



Cenab-ı Hak bizlere, faydalı kurtarıcı ebedî saadete götürücü ilim ve kültür nasib buyursun.







