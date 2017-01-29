Gözü açık ol ki ülkeye faydan olsun!

Lütfü Oflaz / Star Gazetesi

İktidar yanlılarına bakarsanız, iktidarın yaptığı hiçbir yanlış yok.

İktidar karşıtlarına bakarsanız, iktidarın yaptığı hiçbir doğru yok.

İktidar yanlıları gözü kapalı olarak iktidarı savunuyor.

İktidar karşıtları da gözü kapalı olarak iktidarı yerden yere vuruyor.

İktidar karşıtı, iktidar muhalifi olabilirsin; ama yanlışa yanlış dediğin kadar doğruya da doğru demeyi bilmelisin.

Yol kesen değil yol gösteren muhalif olabilmelisin.

Ne var ki iktidar karşıtları, iktidar muhalifleri, gözü kapalı olarak iktidarı yerden yere vuruyor.

İktidar yanlıları da gözü kapalı olarak iktidarı savunuyor.

Ben hiçbir şeye gözü kapalı olarak bakmam.

Hiçbir şeye gözü kapalı bir şekilde destek olmam.

Hiçbir şeye de gözü kapalı olarak karşı çıkmam.

Ben gözü açık insanım.

Ülkeye de böyle insanların, böyle aydınların faydası olacağına inanırım.

Bir örnekle daha net anlatayım.

Gözü açık her insanın görebileceği gibi iktidarın Suriye politikası başından beri yanlıştı.

İktidarın başındakilerin “Kısa zamanda Şam’ı alır, Emevi Camisi’nde namaz kılarız” şeklindeki konuşmaları, dünya gerçeklerinden uzaktı.

İktidarın Suriye politikasının yanlışlığı ta başında benim tarafımdan yazıldı.

Ancak iktidarı gözü kapalı destekleyenler, “Mademki iktidar böyle bir politika uyguluyor, öyleyse doğrudur” diyerek var güçleriyle bu yanlışa destek çıktı.

Aynı şeyi Rusya Devlet Başkanı Putin için de yaptılar.

İktidarın başındakiler “Düşmanımız Putin ” deyince, iktidarı destekleyenler de “Düşmanımız Putin” demeye başladılar.

Ancak daha sonra iktidarın başındakiler “Dostumuz Putin” deyince, iktidarı destekleyenler de “Dostumuz Putin” der oldular.

Evet, bütün bunlar gözümüzün önünde oldu.

Yine bugün iktidarın başındakiler “Suriye politikamız başından beri yanlıştı” deyince, iktidarı destekleyenler de “Suriye politikamız başından beri yanlıştı” deyip dün söylediklerinin bugün tam tersini söyler oldu.

Kardeşlerim; hangi iktidar olursa olsun, iktidarın başındakiler kusursuz, hatasız değillerdir.

Allah’tan başka hiç kimse hikmetinden sual olunmaz değildir.

İktidarın başındakiler de yanlışlar, hatalar yapabilir.

Dün olduğu gibi bugün de yanlışlar, hatalar yapıyor olabilir.

Bizlere düşen onların yanlışlarını, hatalarını gördüğümüz anda, onları o yanlıştan, o hatadan döndürmek için çaba sarf etmektir.

Onlara “Gittiğiniz yol çıkmaz sokaktır; doğru yolda değil yanlış yoldasınız” demektir.

Bu onlara yapılacak en büyük iyiliktir.

Unutmayalım ki dost acı da olsa gerçeği söyleyendir.

Keşke iktidarın başındakiler “Kısa zamanda Şam’ı alır, Emevi Camisi’nde namaz kılarız” dediklerinde, iktidar yanlıları onlara bunun gerçekçi olmadığını söyleyebilseydi.

Onlara “Gittiğiniz yol çıkmaz sokaktır; doğru yolda değil yanlış yoldasınız” diyebilseydi.

Onları bu yanlış yoldan, bu hatalı politikadan döndürebilseydi.

Bu hatalı politika uğruna ülkemiz boş yere bedeller ödemeseydi.

Ne oldu şimdi?

İşte İktidarın başındakiler “Suriye politikamız başından beri yanlıştı” diyerek bu gerçeği kabul etti.

Umarım iktidarın her yaptığını gözü kapalı olarak destekleyenlere bu ders olur.

Artık onlar da benim gibi gözü açık olur.