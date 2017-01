Trump İslam dünyası için umut mu, kabus mu?

Kemal Öztürk / Yenişafak Gazetesi

ABD karıştı. Avrupa da bu büyük tartışmaya katıldı. Trump'ın ırkçı, 'Müslüman nefretini' körükleyen, bazı Müslüman ülkelerden gelenlere girişi yasaklayan genelgesine sert tepkiler durmuyor.



Peki İslam dünyasından bu konuda bir açıklama var mı diye baktım. Pek olmamış. Hatta ülkeye vatandaşlarının girişi yasaklanan İran, Irak, Somali, Suriye, Libya, Sudan, Yemen ülkelerinden bile ciddi bir açıklama olmadı, gösteri düzenlenmedi. Bu yazıyı noktalarken sadece Irak'tan bir tepki geldi.



Neden? Tartışmaya değer.



TRUMP'A UMUT BAĞLAYANLARIN GEREKÇESİ



Trump'ı desteklediğini aşikar eden kesimin iki gerekçesi var:



1. Trump, dünyaya kan kusturan ABD yerleşik düzenine, onun en büyük sembolü CIA ve global medyasına savaş açtı. Onlarla kavga ediyorsa, bu İslam dünyasının faydasına olacak demektir.



2. Trump, Obama kadar kötü bir başkan olamaz. Ortadoğu'daki kargaşadan rahatsız, bu durumu değiştirebilir.



Türkiye'de Trump'a sempatiyle bakan bir kesim de aynı fikirleri paylaşıyor. Buna bir üçüncüsünü daha eklemek lazım.



3. Trump, FETÖ lideri Gülen'i iade edecek.



Ancak göreve başladığı ilk bir haftada, icraatlarıyla dünyanın çivisini çıkartmaya aday olduğunu gösterdi Trump. Meksika sınırına duvar örmek gibi, diğer konuları bir kenara bırakalım. Sadece 7 ülkeden gelen Müslümanları ülkeye almaması bile başlı başına büyük bir kaosun gelmekte olduğunu gösterdi herkese.



Buna rağmen İslam dünyasından ses çıkmaması şaşılacak bir şey. Elbette kimse, dünyanın en güçlü devletini karşısına almak istemeyecektir. Lakin bu sessizlik bununla açıklanacak gibi bir durum da değildir.



TRUMP'A KİM NEDEN İTİRAZ EDİYOR YA DA ETMİYOR?



ABD'de bazı Yahudi grupları (Siyonizm karşıtı) dahil, binlerce kişi, “ben de Müslümanım, hepimiz Müslümanız' diyerek onlarca havaalanını işgal edip, gösteri yaptı. Onlarca global şirket, Müslüman ve yabancı azınlıkları daha çok çalıştıracağını, yasağı kınadıklarını açıkladı. Kanada, tüm yabancıları ülkelerine memnuniyetle kabul edeceklerini söyledi. Almanya, Fransa, İngiltere (sadece muhalefet) başta, Avrupa'da bir çok ülke durumu kınadı.



Tüm bunlara rağmen, ABD mahkemesi, ülkeye sokulmayan bir kaç kişi için yürütmeyi durdurma kararı verdi ama yasak genel olarak devam ediyor.



Tüm bunlar ne anlama geliyor?



Bir kere bu protestoların Müslüman sevgisinden ve demokratlıktan dolayı yapıldığını sanmak hata olur. ABD medyası tarihinin en büyük iktidar karşıtlığı ve Müslüman hakların savunuculuğunu yaparken, dürüst davranmıyor. Onlar Trump karşıtlığı nedeniyle bu tutumu sergiliyorlar. Zira Trump her gün ABD medyasına, “haysiyetsiz, yalancı, düzenbaz” demeye devam ediyor.



Global şirketler ise, Trump'ın bu kurumlara, 'dışarıdaki yatırımları ülke içine taşıyın' baskısı nedeniyle Trump karşıtı olan eylemlere destek veriyor.



Avrupa ise Trump'ın NATO ve ticari anlaşmalarına karşı açıklamalarına, AB'yi yıkmak için gösterdiği çabaya tepki olarak yasağı kınıyor.



Herkesin başka bir hesabı var anlayacağınız. Niyetleri kendi çıkarları olsa da, yine de Müslümanların ülkeye girişini yasaklayan genelgeye karşı çıkmaları bir değer taşıyor tabi.



TRUMP İSLAM DÜNYASINA FAYDALI OLACAK MI?



İslam dünyasının sessizliği, eleştirilecek bir durumdur. Zaten İslam dünyasının Trump'ı yanlış okuduğu da aşikar. Trump, başkanlık yemini ettiği gün ve hemen ardından yaptığı konuşmalarda, aslında tüm siyasetinin ipuçlarını verdi:



'Her şeyden önce ABD çıkarları gelecek, sadece ABD halkının çıkarlarını düşünecek, “İslamcı terörizme” savaş açacak, Hıristiyanların haklarını savunacak, Yahudilerle yakınlaşacak, yabancılara karşı mesafe koyacak, elçiliğini Kudüs'e taşıyacak'...



Ve Trump dikkatlerden kaçan bir tivit attı 29 Ocakta:



“Ortadoğu'da çok sayıda Hıristiyan infaz edildi. Bu dehşetin devam etmesine izin veremeyiz”.



Bu kadarlık açıklamalar ve ilk uygulamalar bile, Trump'ı anlamaya yeter. Hiç de İslam dünyasının sorunlarını çözecek gibi durmuyor. Evet, ABD yerleşik düzeni ve onun medyası ile kavga ediyor ama bunun İslam dünyasının faydasına olmadığı da aşikar.



TÜRKİYE'DEKİ TRUMP TARTIŞMASI



Türkiye de resmi olarak Trump'ın uygulamalarına karşı sessiz. Öte yandan olay referandum süreciyle bağlantılı hale getirildi. Bir kesimin, dediğim gerekçelerle sesini Trump'a karşı yükseltmediği anlaşılıyor. Bence yanılıyorlar.



Diğer kesim de ise Trump'a karşı sessizliği eleştirirken, ABD mahkemesinin kısmi yürütmeyi durdurma kararını yüceltip, kuvvetler ayrılığının önemini vurguluyor. Onların da ırkçı ve Müslüman düşmanlığı tutuma ses çıkarttığı yok aslında.



Soğukkanlı değerlendirme yapmak için zemin müsait değil sanırım. ABD kamuoyu, Avrupa'nın durumu ve Türkiye'de referandum süreci, Trump politikalarını bağımsız ve sakin biçimde analiz etmeye engel.



Ancak Trump'ın İslam dünyası için bir umut olacağı fikri kesinlikle yanlış. Avrupa'nın ve ABD kamuoyunun, bundan sonra Müslüman dostu olacağı da kesinlikle yanlış.



Trump bir iş adamı, siyasetçi değil. Asla duygusal hareket etmez. Kendisinin ve ülkesinin çıkarı için, her şeyi yapacak kadar da ilkeleri önemsemez.



Kazancı olmayan hiçbir şeye evet demeyecektir. Gülen'in iade edilip, edilmeyeceğini bu açıdan düşünün bir de. Bence iade etmeyecektir.