Düello ve bizim faso-fisolar!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Aziz Yıldırım’ın sözüm ona söylemlerinden sonra Fikret Orman da durur mu? Aldı karşısına spor basınını saydı durdu. Bir anlamda Aziz Bey’e cevaptı söyledikleri... Yalnız bir yerine dikkat yükleneyim dedim ama orasını sanki es geçer gibiydi. Hani şu Quaresma’nın Aziz Bey’e yazılı “Size gelmek istiyorum” söylemine cevap kısmı yani... Bekledim ki, “Şayet böyle bir şey gerçekse, bu futbolcunun biletini keserim... “ desin... Demedi de, araştırıp dava açacağız diye konuştu. Neyse, hayırlı düellolar diyelim... Ne yapalım ki bizim futbol dünyamız bu işte...

***

Özellikle dikkat keseliyim dedim ekranlara... Ne için mi? Yok yok Dört Büyüğün yüksek skorlu maçlarına değil... Eto›o ve Warner Low isimli iki ustadan bakalım ne kadar bahsedecekler diye... Tık yok... Böylesine yaşları ilerlemiş olmasına rağmen iddiasız takımları için çırpınan, gol atan, takımı yöneten, hiç durmadan çalışan iki büyük isim bu ülkenin futbolunun içine sokulduysa bu işin mimarlarını kutlamak isterim... Tabii ki bu büyük futbol adamlarına teşekkürlerimle...

***

Tabii haftanın şaşırtıcı sonucunu Galatasaray aldı. Oyuncularına satmış galiba hedefini de gelecek sezon PTT 1. Ligi olarak belirlemiş Akhisar’a altı çekmek pek de zor iş değildi hani... Ama öndeki üç oyuncunun sürekli biçimde orta sahadan gelenlerle, kanattan arkadan sızanlarla ilk defa bu kadar pas alış verişine girdiklerini gördük. Sonuç da öyle oldu işte... Bakalım devamı var mı?

***

Trabzonspor da sonunda patladı! Kime karşı? Lig sonuncusu Gaziantepspor’a karşı... Baktım da Bülent hocanın rüzgârı şimdiden belli. Yine çok transfer yapmışlar. Allah sonunu hayırlı etsin! Trabzonspor ise iki arka beki, genç yeni Yusuf ve daha hızlı oyunla sanki silkinmiş gibi... Merak edilen mi? Rodellega’nın performansı... İlk maçında geç oyuna girdi ama hevesli, hırslı göründü. Bir de penaltı çaldırttı... Yukarıları için tehdit olur mu Yanal’ın takımı... Üç puanlı sistemde çok şey ters yüz olabiliyor. Ama asıl mesele nedir? Ersun hocanın transfer döneminde Fransa’da ekran yorumculuğu yerine, bu defa Trabzon şehrinde nefes alıp vermesidir. Bilmem anlatabildim mi?

***

DickAdvocaat yine Hollanda’ya uçmuş. Eşi ile birlikte... Takıma da iki gün izin vermiş... Tam da Beşiktaş’la oynanacak kupa maçı öncesi... Eh, adam emekli yahu, istediği gibi yaşar. Nasılsa Hollanda devletinden aylığını alıyor... Bir de buradan ikramiyesi var... Kayserispor’a kuruluşundan bu yana, bir lig içinde aynı rakibe karşı gol rekoru kırdırmış çok mu yani?

***

Nasıl ama bizim faso-fisolar? Nurlar içindeki hocam Erbakan’ı her an anmamak mümkün mü, böylesine işlerin yaşandığı Türkiye’de... Pardon unutuyordum: Aziz Bey hakkında savcılık soruşturma başlatmış. Dosya Kartal’daymış... Şiddetli yağmur falan yağarsa, dosyayı alıp götürür mü? Bakıp göreceğiz!