Trump’ta bile olmayan!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı’nın “yetkilerinin” artacağını iddia edenlere karşı Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın itirazı var.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak yapılacak değişiklik ile Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin “artmayacağını aksine azalacağını” ve artık “sorumsuz” değil “sorumlu” olacağını savunuyor.

Kaynak bir de şimdiki Cumhurbaşkanı’nda olan yetkilerin ABD Başkanı Trump’ta bile olmadığını iddia ediyor.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın bu çıkışı bize oldukça ilginç geldi ama bu iddialar karşısında, “Mı acaba?” diye sormaktan kendimizi alamadık.

Cumhurbaşkanı şimdi “sahip olduğu yetkiler” nedeniyle bir adamı çekip vursa yargılanamazmış ama Anayasa değişikliği ile böyle bir şey yaparsa “eyleminden sorumlu” olacakmış.

Getirilmek istenen sistem ile Cumhurbaşkanı; bakan, milletvekili ve normal yurttaşlar gibi sorumlu hale gelecekmiş.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın bu itirazı sizlerin aklında da, “Mı acaba?” sorusunu oluşturmuyor mu?

Bu tezi “öteki AKP’liler” niye ileri sürmüyor dersiniz?

Korkarız ki onlar arasında da bu tez “pek inandırıcı” bulunmamış olmalı!

Cumhurbaşkanı’nın yetkileri sahiden “artırılmayacak” olsa, “sınırlanacak” olsa AKP böyle bir isteğe evet der mi? Ya da Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın savunduğu gibi Cumhurbaşkanı’nın yetkileri zabt-u rabt altına alınıyor olsa muhalefet böylesine itiraz eder mi?

Başbakan Yardımcısı’nın konuya “farklı bir açıdan” yaklaştığı açık ama bu konuda yanında başka isimler bulabileceği şüpheli.

Evet, tezi çok farklı ama farklı olduğu kadar da zayıf!

Kaynak, “Şimdi ki Cumhurbaşkanı’nın yetkileri Trump’ta bile yok” diyerek dikkatleri başka bir tarafa yöneltmek istiyor ancak bu iddiasına katılacak başka isimler bulması bir hayli zor.

Zira cümle âlem biliyor ki yapılmak istenen cumhurbaşkanının yetkilerinin “sınırlandırılması” ve “sorumlu bir hale” getirilmesi değil.

Yapılmak istenen “Başbakanlık” makamının aradan çıkarılarak her şeyin Cumhurbaşkanı’nın arzusuna göre yeniden düzenlenmesi!