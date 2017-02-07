Hayatımızda neler değişti?

Fatma Tuncer / Milli Gazete

beveynler çocukları ile bir araya geldiklerinde geçmiş dönemde yaşadıkları mahrumiyetlerden bahseder ve onların daha şanslı olduklarını dile getirirler. Doğru…

Geçmişle mukayese ettiğimizde hayatımızda birçok şeyin değiştiğini görüyoruz.

Evlerimiz büyüdü fakat ailelerimiz küçüldü… Eskiden bir odada beş çocuk hallerinden hiç şikâyet etmeden yaşar giderlerdi. Şimdilerde ise bir eve iki çocuğu sığdıramıyoruz.

Evlerimizin konforu arttı, istediğimiz şeye istediğimiz vakitte ulaşabiliyoruz fakat zamanımız kısıtlı, ne kendimize ne de çocuklarımıza vakit ayırabiliyoruz.

Bilgi parmaklarımız ucunda, tuşlara dokunduğumuz anda istediğimiz kişiye, istediğimiz bilgiye ulaşabiliyoruz. Fakat edindiğimiz bilgi, çoraklaşmış ruhlarımızda hayat

bulamıyor. Zihnimizi bir çöplüğe çeviren bilgi kırıntıları ruhumuza dokunamıyor, belleğimizde atıl birer eşya gibi bekliyor.

Dünya küçük bir köye döndü, dünyanın bir ucunda üretilen bir ürün çok kısa sürede evlerimize kadar ulaşabiliyor. Teknoloji hayatımızı büyük oranda kolaylaştırıyor, artık

bizim yapacağımız çoğu işleri bu araçlar yapıyor.

Telefonlar artık ceplerimizde, istediğimiz kişiye istediğimiz vakit ulaşabiliyoruz. Canımızın istediği gönlümüzün heves ettiği her şeyi elde etme imkânına sahibiz. Fakat kendi ellerimizle ürettiğimiz araçların nesnesi olmaktan kurtulamıyor ve adeta bu araçlardan korkar hale geliyoruz.

Doğru… Maddi dünyada istediğimiz her şeye ulaşabildik. Fakat birbirimizi anlama ve hemhal olma noktasında yoksullaştık. Şehirlerimiz, evlerimiz, mahallemiz, hanemiz modernize edildi ve istenilen şekilde düzenlendi… Fakat sahip olduğumuz bu imkânlar hayatımızı kolaylaştıracağı yerde daha da zorlaştırdı. Telefonlar ceplerimize kadar ulaştı fakat birbirimizle iletişim kuramaz hale geldik. Aya gittik, uzayda yaşamın olup olmadığını araştırdık fakat yakınlarımızı, dostlarımızı ziyaret etmeye vakit bulamadık. Çocuklarımızla sosyal medya üzerinden yazışır hale geldik.

Peki, bundan sonra ne olacak?

Bundan sonra sanrım insanoğlu kendi rolünü üstlenecek yeni robotlar üretecek. Artık bizim yapacağımız işleri bu robotlar yapacak. Teknoloji hayatımızın tüm alanlarına

müdahil olacak, bir yerden bir yere ulaşmak birkaç dakikamızı alacak. Fakat insanoğlu sanırım kendi elleriyle ürettiği bu robotların bir kölesi haline gelecek.