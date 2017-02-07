Lütfü Oflaz / Star Gazetesi

Yazımın başlığında da dediğim gibi yetmez ama hayır diyorum!

Çünkü sadece hayır demenin yetmeyeceğini biliyorum.

Duble hayır demek gerektiğine inanıyorum.

Neye mi yetmez ama hayır diyorum?

Donald Trump’ın başkanlığına yetmez ama hayır diyorum!

Gerçi medyamızda bazı muhafazakâr ya da İslamcı yazarlar, Donald Trump’ın başkanlığına “Evet” diyorlar.

Trump’ın ABD başkanı olmasından sevinç duyuyorlar.

Onlara göre, ABD’deki yerleşik düzene ve onun medyasına karşı çıktığı için Donald Trump’ın desteklenmesi gerekiyor.

Ancak Trump’ın ABD’deki mevcut düzeni daha demokratlaştıracağı değil, aksine faşistleştireceği anlaşılıyor.

Donald Trump’ın insani değil, aksine insanlık dışı icraatlar sergileyeceği belli oluyor.

Trump’ın kapitalizmi, emperyalizmi daha da vahşileştirmek istemesini nasıl destekleyeceksiniz?

Ondaki Hitler vari eğilimleri nasıl destekleyeceksiniz?

Örneğin başkan olur olmaz, ABD’deki bir havaalanında beş yaşındaki İranlı çocuğun kelepçelenmesine yol açmasına nasıl “Evet” diyeceksiniz?

Yedi Müslüman ülkenin halkına ABD’ye giriş yasağı koymasına nasıl “Evet” diyeceksiniz?

Aslında Donald Trump, başkanlık yeminini ettikten sonra yaptığı konuşmada nasıl bir başkan olacağının işaretlerini vermişti.

Ne demişti?

“Benim için her şeyden önce ABD çıkarları gelir. Sadece ABD halkının çıkarlarını düşüneceğim. Yabancılara, göçmenlere aman vermeyeceğim” demişti.

Başka ne demişti?

“Hıristiyanların, Yahudilerin haklarını savunacağım. ABD Elçiliği’ni Kudüs’e taşıyacağım” demişti.

Daha başka ne demişti?

“İslamcı teröre savaş açacağım. Ortadoğu’da İslamcı terörizmin Hıristiyanları, Yahudileri katletmesine izin vermeyeceğim” demişti.

Siz bazı muhafazakâr ya da İslamcı yazarlar; böyle birini destekliyorsunuz, öyle mi?

Yahu Donald Trump, İslam ülkelerine savaş açacağının sinyallerini veriyor.

Nitekim İran’ı alenen, resmen tehdit ediyor.

İran’a karşı askeri müdahaleden söz ediyor.

Trump yalnızca İran’ı tehdit etmekle de yetinmiyor.

Başka İslam ülkelerine de tehdit mesajları yolluyor.

Ayrıca İslam ülkelerinin dışındaki bazı ülkelere de tehditkâr tavırlar sergiliyor.

Mesela Çin’i de tehdit edip hedef tahtasına koyuyor.

Aynı şeyi Kuzey Kore’ye de yapıyor.

Ona karşı da askeri müdahaleden söz ediyor.

Bu ne demektir?

Bu üçüncü dünya savaşına kapı aralamak demektir.

Bu dünyanın yakılıp yıkılması demektir.

Böylesine biri hiç desteklenecek biri midir?

Şimdi bana “Donald Trump’ın desteklenecek hiç mi yanı yok” diye sorulabilir.

Sadece bir hususta Trump’ı destekliyorum.

Eğer o şeyi gerçekleştirirse, onun gelmiş geçmiş en iyi ABD başkanı olacağına inanıyorum.

İnşallah Donald Trump, o şeyi gerçekleştirmeyi başaracak.

Yani ABD’yi batırmayı başaracak!

Bunu başardığı anda da benim için gelmiş geçmiş en iyi ABD başkanı olacak!

Çünkü benim için en iyi ABD Başkanı, kızılderilisinden sarı derilisine, kara derilisinden beyaz derilisine kadar dünya halklarının katili olan bu devleti batıracak başkandır!

ABD’yi batıracak başkan kim olursa, benim için en iyi ABD başkanı o olacaktır!

Zira ABD batmadıkça, dünyamız feraha çıkamayacaktır.