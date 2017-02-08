08 Şubat 2017 Çarşamba12 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:33Güneş 08:00Öğle 13:25İkindi 16:10Akşam 18:37Yatsı 19:58
    • 13°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 87.477 0.14
  • Altın: 148,464 1.61
  • Dolar: 3,7390 1.39
  • Euro: 3,9945 0.93

Karşıyım

» »
M. Şevket Eygi
1- Adalete taraftarım, zulmün ve haksızlığın her türlüsüne karşıyım.
 
2- Âdil olmayan kanunlara ve hukuka karşıyım.
 
3- Hırsızlara, katillere, taciz ve tecavüz edenlere, rüşvet alıp verenlere, hortumculara az yetersiz ceza verilmesine karışıyım.
 
4- Bile bile kasıtlı olarak vahşice adam öldürenlerin idam edilmemesine karşıyım.
 
5- Askerî ve sivil darbelere karşıyım.
 
6- Medyanın yalan haberler yayınlamasına karşıyım.
 
7- Müstehcen yayınlara ve resimlere karşıyım.
 
8- Uluslararası kadın hakları sözleşmesine imza koyan devletimizin, resmî vesikalar vererek yasal seks köleliği yaptırmasına karşıyım.
 
9- En fazla beş milyon nüfus kaldırabilecek İstanbul’un rantçılar tarafından 30 milyona çıkartılmış ve yaşanmaz hale getirilmiş olmasına karşıyım.
 
10- Eğitimin ve okulların kalitesinin son derece düşük olmasına karşıyım.
 
11- Siyasetteki, kültürdeki bütün kopukluklara, ârızalara, kazalara karşıyım.
 
12- İstanbuldaki trafik keşmekeşine son derece karşıyım.
 
13- Yakın zamana kadar dünyanın sayılı tahıl ambarlarından biri olan ülkemizin, dışarıdan buğday ithal etmesine yol açan tarım politikasına karşıyım.
 
14- Cahilliğin her türlüsüne karşıyım.
 
15- Barbarlığa ve vandallığa karşıyım.
 
 
16- Fahişe olmayan kadınların ve kızların fahişe kıyafeti giyip erkekleri tahrik etmesine karşıyım.
 
17- Lükse, israfa, aşırı tüketime, saçıp savurmaya karşıyım.
 
18- İhtiyacı 60 bin liralık bir otomobil iken, statü ve gösteriş için yüz altmış bin liralık araba alınmasına karşıyım.
 
19- Din ve mukaddesat istismarının ve sömürüsünün her türlüsüne karşıyım.
 
20- İmamlığın, (istisnalar dışında) namaz kıldırma memurluğu statüsüne düşürülmüş olmasına karşıyım.
 
21- Yıkıcı, gemiyi batırıcı muhalefete karşıyım.
 
22- Yağcılığa, yalakalığa, meddahlığa, dalkavukluğa, pohpoh edebiyatına karşıyım.
 
23- Son olimpiyatlarda, İngiltere dünya ikincisi olurken, Türkiye’yi dibe düşüren spor ve atletizm politikasına karşıyım.
 
24- Zengin Türkçeyi fakirleştiren arı duru sade yetersiz uyduruk lisana karşıyım.
 
25- Liselerde, en büyük klasik şair ve edibimiz Fuzuliyi okuyup anlayacak derecede edebiyat kültürü verilmemesine karşıyım.
 
26- Yakın tarihimizdeki egemen azınlık vesayet rejimlerine karşıyım.
 
27- Başta Kemalizm olmak üzere bütün ideolojilere karşıyım.
 
28- Bütün İslamcılıklara karşıyım.
 
29- Fırka-i Nâciye Ehl-i Sünnet ve Cemaat dışındaki bütün fırak-ı dalleye karşıyım.
 
30- Hassaten Mutezile, Vehhabiye, Hariciye, mezhepsizlik, telfik-i mezahib, Selefiye, Fazlurrahmaniye (Tarihsellik), light ve ılımlı içi boşaltılmış İslam fırkalarına karşıyım.
 
31- Şeriata, Sünnete uygun tarikatlara ve tasavvufa taraftarım ve saygılıyım ama bozuk tarikatlara, sapık tasavvuf anlayışına karşıyım.
 
32- İcazetli ve ehliyetli gerçek şeyhlere büyük hürmetim var ama müteşeyyihlere karşıyım.
 
33- İslamcı-Kemalist hibrid siyasete, zihniyete, kültüre karşıyım.
 
34- İhtiyaç ve itidal sınırlarını aşan lüks, müzeyyen, israflı meskenlere karşıyım.
 
35- Kur’ana Sünnete Şeriata aykırı ve zıt her şeye karşıyım.
 
36- Sümüklü sahtekar naylon müctehidlere karşıyım.
 
37- Kur’an-ı Kerimin re’y ve heva ile tefsir edilmesine, müfessirlik icazeti olmayanların tercüme ve meal yazmalarına karşıyım.
 
38- Dindar ve sofu geçindikleri halde içkili ve fuhuşlu lüks otellerde konaklayanlara karşıyım.
 
39- Halktan kopan idarecilere karşıyım.
 
40- Müvekkiller (halk) hava alanlarında kuyruğa girerken, lüks VIP salonlarında keyf çatan vekillere karşıyım.
 
41- Müslüman halkı uyarmayan, aydınlatmayan, bilgilendirmeyen, irşad etmeyen, tebliğ ve davet vazifelerini yapmayan bilenlere karşıyım.
 
42- Büyüklere hürmet etmeyen, küçüklere merhamet ve şefkat beslemeyenlere karşıyım.
 
43- Ayasofya’yı müze yapanlara, Ezan-ı Muhammediyi yasaklayanlara, çoğunluğun din ve vicdan hürriyetini çiğneyenlere karşıyım.
 
44- Bütün öğrencilerinin beş vakit namazları cemaatle kılmadığı nakıs din okullarına karşıyım.
 
45- Ümmet bütünlüğüne, teşkilatına, hiyerarşisine taraftarım; Ümmetsizlik fitne ve tefrikasına karşıyım.
 
46- İmamete taraftarım, kendisine biat ve itaat edilen râşid bir Halife bulunmamasına karşıyım.
 
47- Zekatların, birtakım eşkıya tarafından Kur’ana Sünnete Şeriata fıkha aykırı olarak toplanıp sarf edilmesine, ihtiyacı olan fakir ve miskin Müslümanların mağdur edilmesine karşıyım.
 
48- Farzlar ihmal ve tatil edilirken, nafile bir ibadet olan umre turizminin teşvik edilmesine, bu yolla büyük paralar kazanılmasına, umre edebiyatı yapılmasına karşıyım. 
 
49- Her türlü cemaat, tarikat, hizip, fırka, grup, parça holiganlığına, militanlığına, asabiyetine karşıyım.
 
50- Şeyh uçurma edebiyatına karşıyım.
 
Gıybete, iftiraya, gevezeliğe, zevzekliğe, tecessüse, bütün lisan afetlerine karşıyım.
 
51- Aktivist İslam cereyanlarına karşıyım.
 
52- Fırkalaşmaya, tefrikaya, çekişip tepişmeye, her türlü fitne ve fesada, ittihadı vifakı tesanüdü kardeşliği sarsan her şeye karşıyım.
 
53- Cihada taraftarım, teröre karşıyım.
 
54- Şirke, küfre, nifaka, riyaya, dalalete karşıyım.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri