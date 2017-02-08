M. Şevket Eygi

1- Adalete taraftarım, zulmün ve haksızlığın her türlüsüne karşıyım.

2- Âdil olmayan kanunlara ve hukuka karşıyım.

3- Hırsızlara, katillere, taciz ve tecavüz edenlere, rüşvet alıp verenlere, hortumculara az yetersiz ceza verilmesine karışıyım.

4- Bile bile kasıtlı olarak vahşice adam öldürenlerin idam edilmemesine karşıyım.

5- Askerî ve sivil darbelere karşıyım.

6- Medyanın yalan haberler yayınlamasına karşıyım.

7- Müstehcen yayınlara ve resimlere karşıyım.

8- Uluslararası kadın hakları sözleşmesine imza koyan devletimizin, resmî vesikalar vererek yasal seks köleliği yaptırmasına karşıyım.

9- En fazla beş milyon nüfus kaldırabilecek İstanbul’un rantçılar tarafından 30 milyona çıkartılmış ve yaşanmaz hale getirilmiş olmasına karşıyım.

10- Eğitimin ve okulların kalitesinin son derece düşük olmasına karşıyım.

11- Siyasetteki, kültürdeki bütün kopukluklara, ârızalara, kazalara karşıyım.

12- İstanbuldaki trafik keşmekeşine son derece karşıyım.

13- Yakın zamana kadar dünyanın sayılı tahıl ambarlarından biri olan ülkemizin, dışarıdan buğday ithal etmesine yol açan tarım politikasına karşıyım.

14- Cahilliğin her türlüsüne karşıyım.

15- Barbarlığa ve vandallığa karşıyım.

16- Fahişe olmayan kadınların ve kızların fahişe kıyafeti giyip erkekleri tahrik etmesine karşıyım.

17- Lükse, israfa, aşırı tüketime, saçıp savurmaya karşıyım.

18- İhtiyacı 60 bin liralık bir otomobil iken, statü ve gösteriş için yüz altmış bin liralık araba alınmasına karşıyım.

19- Din ve mukaddesat istismarının ve sömürüsünün her türlüsüne karşıyım.

20- İmamlığın, (istisnalar dışında) namaz kıldırma memurluğu statüsüne düşürülmüş olmasına karşıyım.

21- Yıkıcı, gemiyi batırıcı muhalefete karşıyım.

22- Yağcılığa, yalakalığa, meddahlığa, dalkavukluğa, pohpoh edebiyatına karşıyım.

23- Son olimpiyatlarda, İngiltere dünya ikincisi olurken, Türkiye’yi dibe düşüren spor ve atletizm politikasına karşıyım.

24- Zengin Türkçeyi fakirleştiren arı duru sade yetersiz uyduruk lisana karşıyım.

25- Liselerde, en büyük klasik şair ve edibimiz Fuzuliyi okuyup anlayacak derecede edebiyat kültürü verilmemesine karşıyım.

26- Yakın tarihimizdeki egemen azınlık vesayet rejimlerine karşıyım.

27- Başta Kemalizm olmak üzere bütün ideolojilere karşıyım.

28- Bütün İslamcılıklara karşıyım.

29- Fırka-i Nâciye Ehl-i Sünnet ve Cemaat dışındaki bütün fırak-ı dalleye karşıyım.

30- Hassaten Mutezile, Vehhabiye, Hariciye, mezhepsizlik, telfik-i mezahib, Selefiye, Fazlurrahmaniye (Tarihsellik), light ve ılımlı içi boşaltılmış İslam fırkalarına karşıyım.

31- Şeriata, Sünnete uygun tarikatlara ve tasavvufa taraftarım ve saygılıyım ama bozuk tarikatlara, sapık tasavvuf anlayışına karşıyım.

32- İcazetli ve ehliyetli gerçek şeyhlere büyük hürmetim var ama müteşeyyihlere karşıyım.

33- İslamcı-Kemalist hibrid siyasete, zihniyete, kültüre karşıyım.

34- İhtiyaç ve itidal sınırlarını aşan lüks, müzeyyen, israflı meskenlere karşıyım.

35- Kur’ana Sünnete Şeriata aykırı ve zıt her şeye karşıyım.

36- Sümüklü sahtekar naylon müctehidlere karşıyım.

37- Kur’an-ı Kerimin re’y ve heva ile tefsir edilmesine, müfessirlik icazeti olmayanların tercüme ve meal yazmalarına karşıyım.

38- Dindar ve sofu geçindikleri halde içkili ve fuhuşlu lüks otellerde konaklayanlara karşıyım.

39- Halktan kopan idarecilere karşıyım.

40- Müvekkiller (halk) hava alanlarında kuyruğa girerken, lüks VIP salonlarında keyf çatan vekillere karşıyım.

41- Müslüman halkı uyarmayan, aydınlatmayan, bilgilendirmeyen, irşad etmeyen, tebliğ ve davet vazifelerini yapmayan bilenlere karşıyım.

42- Büyüklere hürmet etmeyen, küçüklere merhamet ve şefkat beslemeyenlere karşıyım.

43- Ayasofya’yı müze yapanlara, Ezan-ı Muhammediyi yasaklayanlara, çoğunluğun din ve vicdan hürriyetini çiğneyenlere karşıyım.

44- Bütün öğrencilerinin beş vakit namazları cemaatle kılmadığı nakıs din okullarına karşıyım.

45- Ümmet bütünlüğüne, teşkilatına, hiyerarşisine taraftarım; Ümmetsizlik fitne ve tefrikasına karşıyım.

46- İmamete taraftarım, kendisine biat ve itaat edilen râşid bir Halife bulunmamasına karşıyım.

47- Zekatların, birtakım eşkıya tarafından Kur’ana Sünnete Şeriata fıkha aykırı olarak toplanıp sarf edilmesine, ihtiyacı olan fakir ve miskin Müslümanların mağdur edilmesine karşıyım.

48- Farzlar ihmal ve tatil edilirken, nafile bir ibadet olan umre turizminin teşvik edilmesine, bu yolla büyük paralar kazanılmasına, umre edebiyatı yapılmasına karşıyım.

49- Her türlü cemaat, tarikat, hizip, fırka, grup, parça holiganlığına, militanlığına, asabiyetine karşıyım.

50- Şeyh uçurma edebiyatına karşıyım.

Gıybete, iftiraya, gevezeliğe, zevzekliğe, tecessüse, bütün lisan afetlerine karşıyım.

51- Aktivist İslam cereyanlarına karşıyım.

52- Fırkalaşmaya, tefrikaya, çekişip tepişmeye, her türlü fitne ve fesada, ittihadı vifakı tesanüdü kardeşliği sarsan her şeye karşıyım.

53- Cihada taraftarım, teröre karşıyım.

54- Şirke, küfre, nifaka, riyaya, dalalete karşıyım.