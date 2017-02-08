1- Adalete taraftarım, zulmün ve haksızlığın her türlüsüne karşıyım.
2- Âdil olmayan kanunlara ve hukuka karşıyım.
3- Hırsızlara, katillere, taciz ve tecavüz edenlere, rüşvet alıp verenlere, hortumculara az yetersiz ceza verilmesine karışıyım.
4- Bile bile kasıtlı olarak vahşice adam öldürenlerin idam edilmemesine karşıyım.
5- Askerî ve sivil darbelere karşıyım.
6- Medyanın yalan haberler yayınlamasına karşıyım.
7- Müstehcen yayınlara ve resimlere karşıyım.
8- Uluslararası kadın hakları sözleşmesine imza koyan devletimizin, resmî vesikalar vererek yasal seks köleliği yaptırmasına karşıyım.
9- En fazla beş milyon nüfus kaldırabilecek İstanbul’un rantçılar tarafından 30 milyona çıkartılmış ve yaşanmaz hale getirilmiş olmasına karşıyım.
10- Eğitimin ve okulların kalitesinin son derece düşük olmasına karşıyım.
11- Siyasetteki, kültürdeki bütün kopukluklara, ârızalara, kazalara karşıyım.
12- İstanbuldaki trafik keşmekeşine son derece karşıyım.
13- Yakın zamana kadar dünyanın sayılı tahıl ambarlarından biri olan ülkemizin, dışarıdan buğday ithal etmesine yol açan tarım politikasına karşıyım.
14- Cahilliğin her türlüsüne karşıyım.
15- Barbarlığa ve vandallığa karşıyım.
16- Fahişe olmayan kadınların ve kızların fahişe kıyafeti giyip erkekleri tahrik etmesine karşıyım.
17- Lükse, israfa, aşırı tüketime, saçıp savurmaya karşıyım.
18- İhtiyacı 60 bin liralık bir otomobil iken, statü ve gösteriş için yüz altmış bin liralık araba alınmasına karşıyım.
19- Din ve mukaddesat istismarının ve sömürüsünün her türlüsüne karşıyım.
20- İmamlığın, (istisnalar dışında) namaz kıldırma memurluğu statüsüne düşürülmüş olmasına karşıyım.
21- Yıkıcı, gemiyi batırıcı muhalefete karşıyım.
22- Yağcılığa, yalakalığa, meddahlığa, dalkavukluğa, pohpoh edebiyatına karşıyım.
23- Son olimpiyatlarda, İngiltere dünya ikincisi olurken, Türkiye’yi dibe düşüren spor ve atletizm politikasına karşıyım.
24- Zengin Türkçeyi fakirleştiren arı duru sade yetersiz uyduruk lisana karşıyım.
25- Liselerde, en büyük klasik şair ve edibimiz Fuzuliyi okuyup anlayacak derecede edebiyat kültürü verilmemesine karşıyım.
26- Yakın tarihimizdeki egemen azınlık vesayet rejimlerine karşıyım.
27- Başta Kemalizm olmak üzere bütün ideolojilere karşıyım.
28- Bütün İslamcılıklara karşıyım.
29- Fırka-i Nâciye Ehl-i Sünnet ve Cemaat dışındaki bütün fırak-ı dalleye karşıyım.
30- Hassaten Mutezile, Vehhabiye, Hariciye, mezhepsizlik, telfik-i mezahib, Selefiye, Fazlurrahmaniye (Tarihsellik), light ve ılımlı içi boşaltılmış İslam fırkalarına karşıyım.
31- Şeriata, Sünnete uygun tarikatlara ve tasavvufa taraftarım ve saygılıyım ama bozuk tarikatlara, sapık tasavvuf anlayışına karşıyım.
32- İcazetli ve ehliyetli gerçek şeyhlere büyük hürmetim var ama müteşeyyihlere karşıyım.
33- İslamcı-Kemalist hibrid siyasete, zihniyete, kültüre karşıyım.
34- İhtiyaç ve itidal sınırlarını aşan lüks, müzeyyen, israflı meskenlere karşıyım.
35- Kur’ana Sünnete Şeriata aykırı ve zıt her şeye karşıyım.
36- Sümüklü sahtekar naylon müctehidlere karşıyım.
37- Kur’an-ı Kerimin re’y ve heva ile tefsir edilmesine, müfessirlik icazeti olmayanların tercüme ve meal yazmalarına karşıyım.
38- Dindar ve sofu geçindikleri halde içkili ve fuhuşlu lüks otellerde konaklayanlara karşıyım.
39- Halktan kopan idarecilere karşıyım.
40- Müvekkiller (halk) hava alanlarında kuyruğa girerken, lüks VIP salonlarında keyf çatan vekillere karşıyım.
41- Müslüman halkı uyarmayan, aydınlatmayan, bilgilendirmeyen, irşad etmeyen, tebliğ ve davet vazifelerini yapmayan bilenlere karşıyım.
42- Büyüklere hürmet etmeyen, küçüklere merhamet ve şefkat beslemeyenlere karşıyım.
43- Ayasofya’yı müze yapanlara, Ezan-ı Muhammediyi yasaklayanlara, çoğunluğun din ve vicdan hürriyetini çiğneyenlere karşıyım.
44- Bütün öğrencilerinin beş vakit namazları cemaatle kılmadığı nakıs din okullarına karşıyım.
45- Ümmet bütünlüğüne, teşkilatına, hiyerarşisine taraftarım; Ümmetsizlik fitne ve tefrikasına karşıyım.
46- İmamete taraftarım, kendisine biat ve itaat edilen râşid bir Halife bulunmamasına karşıyım.
47- Zekatların, birtakım eşkıya tarafından Kur’ana Sünnete Şeriata fıkha aykırı olarak toplanıp sarf edilmesine, ihtiyacı olan fakir ve miskin Müslümanların mağdur edilmesine karşıyım.
48- Farzlar ihmal ve tatil edilirken, nafile bir ibadet olan umre turizminin teşvik edilmesine, bu yolla büyük paralar kazanılmasına, umre edebiyatı yapılmasına karşıyım.
49- Her türlü cemaat, tarikat, hizip, fırka, grup, parça holiganlığına, militanlığına, asabiyetine karşıyım.
50- Şeyh uçurma edebiyatına karşıyım.
Gıybete, iftiraya, gevezeliğe, zevzekliğe, tecessüse, bütün lisan afetlerine karşıyım.
51- Aktivist İslam cereyanlarına karşıyım.
52- Fırkalaşmaya, tefrikaya, çekişip tepişmeye, her türlü fitne ve fesada, ittihadı vifakı tesanüdü kardeşliği sarsan her şeye karşıyım.
53- Cihada taraftarım, teröre karşıyım.
54- Şirke, küfre, nifaka, riyaya, dalalete karşıyım.