Kör esaret

Küresel kapitalizm, ekonomik gücü elinde tutabilmek için edilgen ve hasta bir insan prototipi üretti. Kapitalist karaktere sahip olan bu insan, çevresiyle iletişimini kopararak, bütün enerjisini bir şeylere sahip olabilmek için harcıyor. Bir ev için bir araç için bütün ömrünü harcıyor ve yaşamın nihayi gayesinin bu olduğuna inanıyor. Oysa insan doğası gereği toplumsal bir organizasyonun üyesidir ve çevresindeki kimselerle iletişim kurma ihtiyacı içindedir.

İnsan geçimi için çalışmak ve üretmek zorundadır. Fakat onun bu gereksinimi zamanla bir takıntıya ve para kazanma hırsına dönüşmüştür. Bugün, iletişim kurmak, tebessüm etmek ve hemhal olmak gibi değerlerin yerini nesneler almış durumda, bu doğru değildir.

Çocuklarımızı okula verdiğimiz gün ona şu mesajı iletiyoruz. Başarılı olmalısın, şu puanı almalı ve şu fakülteyi tutturmalı, çok para kazanmalısın… Artık çocuğun başarısını okuldan aldığı notlar belirliyor… Çocuğun aileden ve çevreden ne kadar değer elde edebileceğini edindiği başarı belirliyor. Çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgi, ilgi ve şefkat gibi değerleri onun sahip olduğu başarı belirliyor… Ne garip!

Kapitalizm kendi kalıplarına uygun insan modeli üretiyor. Ve zihinleri uyuşturulmuş, ruhları donuklaşmış bu kimseleri sürekli formatlayarak kendi ağına çekiyor. Kadınlarımız genç kızlarımız bu zümrelerin ürettiği moda ve kozmetik ürünlerine bağımlı hale geliyorlar. Görünür olmak, her şeyin önünde tutuluyor ve kadınlarımız kendilerine dayatılan normlara uyum sağlamadıklarında, güven duygularını kaybediyorlar.

İş hayatına atılan, kariyer sahibi hanımlar, farkında olmadan kapitalist sistemin semptomuna kapılıyor ve bütün kazançlarını kozmetik ürünlerine yatırıyorlar. Tüketim ağının çarkında edilgen bir varlığa dönüşen bu hanımlar, bir zaman sonra kendilerini ve diğer insanları nesneleri algıladıkları gibi algılamaya başlıyorlar… Acı ama gerçek!

KISSADAN HİSSE

Leylek Ve Karga

Hikmet sahiplerinden biri şöyle anlattı:

- Kırda bir karga ile leyleğin birlikte koşup uçtuklarını gördüm. Hayret ettim, bakalım aralarındaki ortak özelliğe ait bir emare bulabilir miyim diye onları izledim. Yanlarına yaklaşınca gördüm ki ikisi de topal. (Mesneviden)