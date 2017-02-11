Bizi cehenneme yollayıp!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Anayasa değişikliği için yapılacak referandumda “hayır” diyeceğimizi söyledik diye bizi “kâfir” ilan ederek cehenneme postalayıp cennetteki “köşklerine” kavuşacaklarını sananlar var.

Biz “evet” demeyip “hayır” deyince “öteki hayırcılar” ile birlikte oluyormuşuz onlar da zaten ateistlermiş.

Maalesef aramızda böyle “mantık fukaraları” var.

Yani, “Senin mantık hatalarını göstereceğim” diye yola çıkıp “sapla samanı” birbirine karıştıranlar var.

Onlara “kızıyor” muyuz? “Acımak” varken niye “kızalım” ki!

Onlara, “Allah akıl fikir versin” diye dua ediyoruz.

Onlar için Rabbimizden hem akıl fikir diliyoruz hem de şuur diliyoruz.

Kapılmışlar bir “evet” rüzgârına savrulup gidiyorlar! Akıl hocaları böylesine “cahilane laflar” etmiyorlar ama meşhur imam cemaat meselesi işte!

Hani, “İmam kazara gaz kaçırırsa, cemaat altına bir şey yaparmış ya” bunların ki de o hesap!

Akıl hocaları “falan filan hayır dediği için biz evet diyoruz” diye konuşunca bunları tut tutabilirsen!

Akıl hocalarından aldıkları cesaretle verip veriştiriyorlar!

Ve hemen “cehenneme bilet” kesiyorlar. Bizleri “cehenneme” postalarken Allah-u âlem kendilerinin de “cennetlik” olduklarını düşünüyor olmalılar.

Bakın, işin başından beri “kutuplaşmanın” zararlarından söz ediyoruz.

İnsanları birbirine “düşman haline getirmenin” sakıncalarını anlatmaya çalışıyoruz.

Ancak ne var ki meramımızı anlatacak “aklı başında birini” bulmakta bir hayli zorlanıyoruz.

Anayasada istedikleri değişikliği yapabilmek için “evet” diyecekleri vatansever, “hayır” diyecekleri ise vatan haini ilan etmekten hiç çekinmiyorlar.

Bunu yaparken de ne Allah’tan korkuyorlar ne de kullardan utanıyorlar.

Sonra onlardan cesaret alan densizler sazı eline alıyor ve kendileri gibi düşünmeyenlere “cennet kapılarını” kapatıyorlar. Evet, onlara, “Allah akıl fikir versin” diye dua ediyor ve hemen ardından Rabbimizden onlara “şuur vermesini” niyaz ediyoruz.

Bu kafa ile yola devam ederlerse sonlarının iyi olmayacağı açık seçik görülüyor. Zira biz biliyoruz ki bir Müslüman kardeşini “onda olmayan sıfatla” suçlayacak olursa “aynı şekilde anılmadan” son nefeslerini veremezler.