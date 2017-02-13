15 Temmuz direnişi 16 Nisan’da tamamlanacak

Haşmet Babaoğlu / Sabah

O kötü başlayıp güzel biten gece milletin gösterdiği kahramanlığı tarihe taşıyacak on binlerce görüntü var.

Hâlâ cep telefonları hafızalarından, güvenlik kameralarından görüntüler yağıyor.

Gece yarısı ellerinde gaz tüpleriyle nizamiyeye dayanıp "tankları çıkartırsanız bunları patlatırız" diyerek darbecileri içeri kapatanlar...

"Bu hainler evlere saldırmaya başlarsa, kahrımdan ölürüm, hakkınızı helal edin!" dedikten sonra siper aldığı minibüsün arkasından kalkıp darbecilerin üzerine doğru elinde sopaylayürümeye başlayan ve birkaç metre sonra şehit düşen çarşı esnafı...

***

Başka görüntüler de var tabii...

Madalyonun öteki yüzünü aktaran görüntüler.

Tankları alkışlayanlar....

Darbe haberini alınca meydanlara koşup zafer işaretleri yapanlar...

Şimdi onlar da ortaya dökülmeye başladı.

Bunların hepsi fetöcü mü? Hayır!

Fakat milli olmadıkları kesin!

Bir de darbecilerin şehrin bazı semtlerinde sivil destek de aldığını düşündüren görüntüler var.

Üzerlerinde henüz hukuksal gizlilik bulunan mobese ve mekânların güvenlik kamerası görüntüleri...

Hemen ertesi gün heyecan içinde bazı mekân kameralarının görüntülerini izlemiştik.

Şimdi hatırlıyorum da, onlar üzerindeki gizlilik kaldırıldığında, diplomatik bakımdan yer yerinden oynar mı? Oynar.

***

Bilmem, henüz eylül ayındayken ana muhalefet liderinin müthiş bir pişkinlikle "meclistekienkazı kaldırın" deyip durduğu günleri hatırlıyor musunuz?

Nitekim hemen ardından bir kısım medya yoluyla 15 Temmuz'u unutturma, etkisini hafifletme çalışması hızlandırıldı.

AK Parti yanındaymış gibi görünen kimi fırıldaklar da şehit ve gazilerin lafını etmekten çok Ohal mağduriyetlerinden söz ederek bu atmosfere katkıda bulundular. Hâlâ da sürdürüyorlar bu tavırlarını.

Bir de o "canım zaten herkes darbeye karşı çıktı" kanaati var ki...

Yalan! Hem de nasıl yalan!

***

Peki niye 15 Temmuz'u unutturmaya çalışıyorlar?

Çünkü memleketin direksiyonunu küresel sermayenin kölesi eski siyaset seçkinleri sınıfına geri vermek istiyorlar.

İşte tam da bu yüzden...

Millet 15 Temmuz'da başlattığı direnişi tamamlamak zorunda.

Nasıl?

16 Nisan'da "evet!" diyerek.