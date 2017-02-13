Amasya’da bir CIA ajanı!

Aziz Üstel / Star

Yıll 1979. Şiddet dorukta; insanlar sağ-sol diye bölünmüş birbirini vuruyor dur durak bilmeksizin. İç İşleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in telefonu çalar. Arayan Amasya'nın CHP'li Belediye Başkanı Gündüz Türen'dir:

"Sayın Bakanım buralarda Robert Alexander Peck diye bir Amerikalı dolaşmakta..."

" Neciymiş?"

"ABD Büyükelçiliğinde ikinci katip. Ama ziyaret ettiği kişilere garip sorular soruyor...Bana da geldi. Çok tuhaf sorular sordu: 1. Amasya'da Sünnilere Alevilerin oranı ne? 2. Amasya'da genel nüfusa göre işçilerin oranı ne? 3. Amasya'da solcular mı sağcılar mı ağır basıyor? 4. Amasya'daki çatışmaların nedeni merzhepsel mi? Etnik mi? İdeolojik mi?"

Bakan görüşmenin ardından Amasya Valisi Aydemir Ceylan'ı arar. Peck onu da ziyaret etmiş, benzer sorular sormuş.

Amerika'lıyla ilgilenin...onu misafir edin!"

Bakan, Amerika'lının göz altına alınması ve kimlerle görüştüğünün saptanmasını istiyordu. Amerika'lı bulundu, valilik makamına davet edildi.

Kapıdan içeri girdiğinde vali onu ayakta karşıladı. Çay kahve derken neden vilayete davet ettiğini açıkladı:

"Siz dost ve müttefik bir ülkenin diplomatı olarak Amasya'dasınız. Ortamın karışıklığı nedeniyle güvenliğinizle yakından ilgilenmek zorundayım.Size Orman İdaresinin Konuk Evinde güzel bir yer ayırttık. Her türlü rahatınız sağlanacak; orada kalırsanız mutlu oluruz!"

Peck bunun bir "göz altı" olduğunu anlamıştı. Hiç renk vermedi; gülümseyerek gösterilen ilgiye teşekkür etti.

O geceyi konuk evinde geçirdi. Ertesi sabah kimseye haber vermeden ayrıldı. İlk uğrak yeri bir siyasi partilinin işlettiği turistik tesislerdi. Tesis sahibi onu kapılarda karşıladı ve hazırlattığı kahvaltı sofrasına buyur etti...

Robert Alexander Peck bir CIA ajanıydı. Görev yeri Kıbrıs olmasına rağmen ABD Büyükelçiliğinde ikinci katip olarak çalışıyordu. Yani dokunulmazlığı vardı. Eşi de CIA ajanıydı. Ankara'da çok geniş bir siyasi çevre edinmişlerdi.

12 Eylül sonrasında bir siyasi partinin genel merkezinde ele geçen evrak arasında Peck adına sıkça rastlanmıştı. Peck emekli bir generalle de sıkı fıkıydı. Bazı örgütlerce düzenlenen toplantılara konuşmacı olarak katılmıştı...

Amasya Valisinin Peck'le ilgili raporu Hasan Fehmi Güneş'e ulaştığında Karadeniz gezisindeydi. Gazeteciler yörede dolaşan esrarengiz Amerikalıyı sordular bakana.

"Sadece yörede dolaşmakla kalmıyor, her şeye karışan, ortalığı bulandırmaya çalışan biri gibi davranıyor. Amerikalı diplomatı yakından izliyoruz..."

Güneş daha sonraları, "adamın gittiği yerlerde o ayrılır ayrılmaz olaylar çıkıyordu. Özellikle belirli bir kesimle görüşüyor, onlarla yakın ilişki kuruyordu..."diyecekti.

Olay kamuoyunun hiç dikkatini çekmedi; kimse üzerinde durmadı...ABD Büyülelçiliğinin dışında! Bakanın Amerikalı diplomatı izliyoruz lafı Büyükelçi Spain'i çok kızdırmıştı. Bunu bir diplomatik skandal olarak nitelendirdi, Bakanın sözlerini geri alarak özür dilemesini istedi, Bakan'dan da hemen randevu istedi. Hasan Fehmi Güneş, elçiyle görüşmesi için bir neden olmadığını söyledi..

Kısa bir süre sonra İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş bir kadınla "basıldı;" şarkıcı Aynur Aydan! Konu bomba gibi gündeme düştü; boy boy fotoğraflar yayınlandı.. Bakan olayı inkar etti; düzmece olduğunu söyledi ama ok yaydan çıkmıştı. Kısa bir süre sonra Hasan Fehmi Güneş görevinden istifa etti. Yıllar sonra emekli MİT görevlisi Mahir Kaynak konuşacak ve Hasan Fehmi Güneş'in bir kadınla basılmasının bir CIA-Mossad tezgahı olduğunu açıklayacaktı! Yani? Yani Büyükelçi Spain, Robert Alexander Peck'in "intikamını" almıştı...