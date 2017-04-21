Feyzullah Birışık / Habervaktim.com

Bir yanlış Allah zannı;“Benim inandığım Allah kulunu ebedi olarak yakmaz!”

Allah hakkında bilgi edinmemiş insanlar kendi kafalarına göre isim ve sıfatları olan bir Allah’a inanırlar… Bu isim ve sıfatları kendileri yakıştırmışlardır… Kimileri der ki ‘benim inandığım Allah şu, şu, şu günahları ala affetmez!’ Bir başkası da, ‘Benim inandığım Allah şu ibadeti yaparsan yeterli görür ve cennetine alır.’ Der… Oysaki her iki Allah inancı da doğru değildir… İşte şeytan kişinin o anki psikolojisine göre yeni bir Allah inancı pazarlamaya çalışır…

Allah hakkında bilgileri Kur’an’dan ve sahih hadislerden öğrenmeyen bir insan ‘Benim inandığım Allah’ ile başlayan cümleler kurmaya başlar… Oysaki ‘Benim inandığım Allah…’ ile başlayan cümlelerin neredeyse tamamı şeytandandır…

Kendisini göremediğimiz ama varlığını hissettiğimiz, yaratılmış hiçbir şeye benzemeyen ve hiçbir aklın tasavvur dahi edemediği Allah hakkında biz nasıl bilgi sahibi olabiliriz ki? Kafamızı kaldırıp göğe baktığımızda bulut ve gök cisimlerinden başka bir şeyler göremiyoruz… Sağımıza ve solumuza, önümüze ve arkamıza bakıyoruz yine olağan dışı bir şeyler göremiyoruz… Haliyle Allah hakkındaki bilgileri mecburen Allah’ın kendisinden öğrenmemiz gerekiyor…

Şimdi Ne Kur’an ve hadlerde Allah tanınmış ne de ilim adamlarına sorulmuş… Nasıl olur da Allah hakkında zanda bulunabiliriz ki?

Kim bilmeden Allah hakkında zanda bulunursa çok büyük bir ihtimalle yanılmış olur ve bu yanılgı da Allah muhafaza cehennem ateşiyle son bulur;

“İçlerinde bir takım ümmîler vardır ki, Kitab'ı bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar .” [1]

vardır ki, Kitab'ı bilmezler. .” “Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz . Şüphesiz zan, haktan (ilimden) hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını pekiyi bilendir.” [2]

. Şüphesiz zan, haktan (ilimden) hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını pekiyi bilendir.” “İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti de zarara uğrayanlardan oldunuz.”[3]

Değerli kardeşim..!

Ayetlerde de gördüğünüz gibi Allah hakkında benim inandığım Allah ebediyen cehenneme atmaz, yok efendim şu günahları bağışlar gibi zanlar Allah muhafaza sizin cehenneminiz olur hatırlatmış olayım…

Size tavsiyem hemen şimdi kapsamlı bir El-Esma’ul- Hüsna kitabı alın ve Allah’ı isim ve sıfatlarıyla tanımaya çalışın. Bakın Allah’u Teâlâ ne buyuruyor;

“Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler…”[4]

Bugün Yahudiler , Hristiyanlar ve müşrikler Allah hakkında zanlarıyla hareket ettikleri için sapmadılar mı?... Bu güzel dinden sapmak için ateist olmaya gerek yok! Allah hakkında herhangi ilimsiz bir zan, seni tepetaklak bu dinden çıkarır…

Rabbim, kendisini razı olacağı şekilde tanımamızı nasip etsin… Amin