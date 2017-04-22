Eşek tuzağı

Engin Ardıç / Sabah

Uzayda ülke kurmuşlar.

Öyle "uydukent" falan da değil, basbayağı ülke. Devleti de var.

Devletin başkanı da İgor Aşurbeyli adında bir uyanık.

Başkanlık sistemiyle mi yoksa parlamenter sistemle mi yönetileceğini bilmiyoruz. Bunlarda referandum var mıdır, onu da öğrenemedik.

Devletin adı, Asgardia.

18 Haziran'da bu yeni devletin milli marşını, bayrağını, anayasasını ve simgesini belirlemek üzere oylama yapılacakmış.

Elbette Internet üzerinden.

Bayrak: Açık siklamen yüzde 58.45, ishal olmuş çocuk kakası yüzde 32.74, yosun tutmuş hela taşı rengi yüzde 8.81...

Marş: Hoplayamazsın çekirge, zıplayamazsın çekirge, bıdı bıdı bıdı bıdı çekirge.

Anayasa: Ana muhalefet lideri daima haklıdır, yalan söylediği durumlarda birinci madde uygulanır.

Bu devlete en büyük katılım 30 bin kişiyle Çin'den gelmiş.

İkinci büyük kitle, sıkı durun, İstanbul'dan! Tam 8 bin kişi.

Türk devletinde yaşadığına bin pişman 8 bin "İstanbullu hayırcı" olsa gerek...

"Terketsinler" diyecektim ama bu Asgardia devletinin küçük bir özelliği var:

Hangi gezegende olduğu bilinmiyor!

Asgardia'ya yazılanlar, bu ülkeyi "kapitalizm ve sömürü olmayacağı" için tercih etmişler... "Fazla vatan göz çıkarmaz" diyen de var. Hem de üniversite mezunu.

Türk sosyalistleri yeterince protein alamıyorlar, umarız Asgardia'da bu eksiklerini giderirler, bol bol uzay balı, uzay eti, uzay yumurtası yerler, uzay sütü içerler.

Yirmi birinci yüzyılın solculuğu da bizde böyle demek ki.

Bu soytarılık, işin içine para girmediği sürece "magazin laklakası" düzeyinde kalır. Alt tarafı koca bebekler için çocukça bir oyun olur.

Ama bu İgor denilen manyak o sekiz bin akıllımızdan para istemeye ve almaya kalkarsa...

İş magazinden çıkar, adliye sayfasına geçer.

Para verenlere de dolandırıcılık masası yardımcı olmaya çalışır.

Hani bileziğini satıp, bankadan parasını çekip sözde polislere teslim eden zeki profesörlere yardımcı olduğu gibi.

Fakat suç Internet üzerinden işleneceği için konuya esas olarak sanal suçlar şubesi mi bakar, bilemem.

Bu arada, uzaylılar tarafından kaçırılma tehlikesine karşı tam 20 bin Amerikalı da sigorta yaptırmış!

Poliçe ucuz, 20 dolar veriyorsun, uzaylılar tarafından kaçırıldığını ispat edebilirsen de her yıl 1 dolar tazminat alıyorsun.

Eh, Amerikan şirketleri ne de olsa sömürü ve "adam kazıklama" konusunda bizim bankalardan daha ustadırlar.

Darısı uzaylılar tarafından kaçırılacak Türk sosyalistlerinin başına.

Belki Asgardia'ya götürürler, yol parası da cebinizde kalır. Orada bir uzay ağacı gibi tek ve hür ve bir uzay ormanı gibi kardeşcesine yaşarsınız.

Üstelik orada "Tayyip" de yok, daha ne?