24 Nisan 2017 Pazartesi28 Recep 1438
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“Welcome to Turkey”

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Aziz Üstel
Yıl 1985 Japonya’nın NHK televizyon kanalında, “Project X” adlı bir program yayınlanıyor. Programda İran-Irak savaşından söz ediliyor ve SadamHüseyinin 18 Mart 1985 günüIrakınİrana hava saldırısıbaşlatacağıbildiriliyor. DahasıIrak sivil yolcu uçaklarınıda vuracağınııklıyor! Birçok devlet el verdiğince hızlıbir biçimde vatandaşlarınıİrandan tahliye etmeye başlamışAncak Tahrandaki Nissan Otomobil fabrikasındaçalışan BaşmühendisJanichi Numato’nun sorumluluğunda çalışan 215 Japon mühendis ve teknik personel Tahran’dan çıkmayı başaramamış!

Japon Büyükelçisi Yutaka NamuraDışişlerindenözel bir uçak ister. Ancak Japon havayoluşirketleri, Iraklaİranın ortak güvencesi olmadanuçnayı kabul etmez. Bunun üzerine Nomura, yakın dostu Tahran’daki Türk Büyükelçi İsmet Birsel’i arar va THY’nin özel bir sefer düzenlemesini rica eder.

Birsel konuyu hemen dönemin Başbakanı Turgut Özal’a iletir. Tam bu sırada, İtochi firmasının genel müdürü ve eski dostu Takaşi Morinaga da Özal’ı arar. Ve Başbakan saldırının başlamasına 25 saat kala düğmeye basar.

Ankara’dan Tahran’a gidecek, Japonları alıp Türkiye’ye getirecek THY’nin bu Özel SeferindeHava Kuvvetlerinden  THY’ye geçen Pilot Ali Özdemir ve MİT/Özel Kuvvetlerden sekiz kişilik bir grup iş başındadır. Özdemir ve arkadaşları önce Tahran’daki Türk özel kuvvetlerini arayarak inişten 20 dakika sonra havalanmak zorunda olduklarını anlatır ve Japon yolcuların, toplu olarak apronda beklemelerini ister.

Uçak İran hava sahasına girdiği an nereden atıldığı bilinmeyen uçaksavar füzeleri vızır vızır,  uçağın yakınından geçmeye başlar. Uçak güç bela alana iner, kurtarılmayı bekleyen  Japonlar, çoluk çocuk uçağa doluşur ve THY inişten 15 dakika sonra kalkışa hazırdır. Saddam’ın saldırısına 3 saat kala uçak yeniden havalanır.

Toplam 9.5 saat süren yolculuğun ardından Kaptan Pilot Özdemir’in yaptığı “WELCOME TO TURKEY” anonsu Japonları sevince boğar. Japonlar ülkelerine döner dönmez Başbakan Özal’a bir teşekkür mektubu gönderirler.

Bu olay hiç bir zaman unutulmaz ve 14 yıl sonra 1999’da Gölcük depreminde uçakta bulunan Numato, depremzedeler için acele 5 milyon Yen toplayıp Ankara’ya gönderir. Bu kurtarma harekatı Başbakan Juniciro Koizumi’ninTürkiye ziyaretinde de gündeme gelirBaşbakan  emekliye ayrılmış Kaptan Pilot Ali Özdemir’i evinde ziyaret ederek milletinin teşekkürlerini iletir. Ve Türk-Japon dostluğunun, tarihsel gelişim süreci içinde Ertuğrul Firkateyinden sonra , Japon yolcuların Tahran’dan kurtarılmaları, en önemli olaylardan biri olarak tarihte yerini alır. KoizumiTürkiyeden ayrılırken, Japon gazetecilere döner ve“Olacaksa Türk Gibi Dostun Olsun!”  der ve bu sözleri bir sonraki gün  Japon gazetelerine başlık olur!

(Meraklısına Not: Ali Kuzu-Pandora’nın Kutusu Sayfa 254-257Kariyer Yayınları)

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