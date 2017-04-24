Yolun sonuna gelen AB... BİTEN AB VE BAŞLAYAN YOLUMUZ!

Yiğit Bulut / Star

Sevgili dostlar, AB BİTTİ Mİ ?

Avrupa’da birçok akademisyen, siyasetçi ve milyonlarca AB vatandaşı “ARTIK AVRUPA BİRLİĞİ BİTTİ” demeye hatta yüksek sesle söylemeye başladılar... Benim için sürpriz değil, AB’nin “en güçlü” döneminde “AB çökecek” tezimi açıkça her zaman savundum, yazılarım, konuşmalarım arşivlerde duruyor...Türkiye’nin AB üyeliği de başka bir tartışma konusu olmakla birlikte BU YALANIN da bitmesi an meselesi...

Sevgili dostlar, Sayın Cumhurbaşkanımız birçok konuşmasında çok net ifade etti; “...AB’nin tavrı, Türkiye’ye verdiği sözü tutmak istemediğinin tavrıdır. Kendileri bilirler. Türkiye AB ile ilişkilerinde hep veren taraf, hep sözünü tutan taraf olmuştur. Ülkemizin 53 yıl kapıda bekletilmesi bizimle ilgili görüşünü göstermiştir. AB, Türkiye’yi tam üye yapacaksa hiçbir engel bulunmuyor, biz hazırız. Artık bu oyunun da sonuna geldik, bunu bilmeleri lazım. Lafı dolandırmanın, diplomatik cambazlık yapmanın gereği yok. AB kendi günahlarını bizim üzerimize yıkmaya çalışmasın...”

Sevgili dostlar, Devlet’in zirvesinde ortaya konan çok açık; BU OYUNUN, BU OYALAMANIN sonuna geldik...AB, SON TAVRI İLE TÜRKİYE KORKUSUNU VE İSLAMOFOBİ’Yİ AÇIKÇA ORTAYA KOYARKEN, PAPA İLE VERİLEN RESİM DE “HRİSTİYAN BİRLİĞİ” ALGILAMASINI İSPATLADI...

Sonuç:İngiltere’nin “BATACAK GEMİYİ TERK ETMESİ” boş bir sinyal değildir. Türkiye’nin büyük potansiyelini, “sürekli oyun içinde oyun oynayan” ve “uçurumun kenarında durduğunu bile algılayamayan AB’den kendini acilen kurtararak” değerlendirmesinde büyük yarar var... YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR VE YOLUMUZ AÇIK...

Son söz : AB ülkelerinden Türkiye’ye, Türk Milleti’ne, Coğrafyamız’a ve İslam Ümmeti’ne açıkça yükselen tehdit ve bunu seslendirenler şunu çok ama çok iyi idrak etsinler; BAŞTA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ OLMAK ÜZERE, BU MİLLET’İN, BU ÜLKE-BU DEVLET VE BU ÜMMET’İN DEĞERLERİNE EN KÜÇÜK BİR ZARAR GELİRSE, NEFES ALDIĞINIZ HER SANİYE İÇİN ŞÜKÜR EDERSİNİZ ! EĞER ŞÜKÜR NEDİR BİLİYORSANIZ ! SAKLANDIĞINIZ PAPA’NIN ETEĞİNİN ALTI DA SİZİ KORUYAMAZ !