Referandum dersleri-2

Halil Mert / Habervaktim.com

Referandum sonrası gerginlikler YSK’nun kararı ile bitiyor. Aslında CHP eski alışkanlığı gerginlik ve itiraz üzere devam etmek istiyor. Allah’tan hep hata yapıyorlar. Eski Türkiye’de muhafazakâr camia hükümet olurdu sadece. İktidar mı? Ne alaka? Nurlu Demirel’le iktidar olunur mu? Adam ölmeden önce CHP’ni bile az bulup İP’ne oy verdi. Kapalı hanımlar için “Doğru Arabistan’a..” dedi. Ülkemin sözde dini cemaatleri aracılığı ile masonların kucağına itilen halkım özgürleştiğini zannetti. 12 Eylül ile sıkıştırılan halkım, bölücü terörle parçalanmaya çalışıldı. Yetmedi. 28 Şubatta cami önü şeriatçıları, kim olduğunu bilemediğimiz bir sürü Kalkancı tarikatı vs. bahane edilerek mütedeyyin milletimize baskı yapıldı. Halkımız ötekileştirilip itildi adeta..

Şimdi..

Ülkemde genel olarak sağ oylar % 67-70 aralığında..

AKPARTİ+MHP+BBP+HÜDA-PAR .. Toplam oyları % 65 cıvarında.. Peki, “EVET!” ne kadar? % 51,4

Takkeyi öncelikle tüm Milletim önüne koymalı.

Biz nerede hata yaptık? Bu sonuç emperyalist düşmanlarımızı ve ihanet cephesini arkasının üzerine oturtmaya yetmedi.

Adamlar, referandum sürecinde alttan alta, milletin zeminini oymuşlar. İnanın referandum sonuçlarını görünce ilk kez milletimize itimadım sarsıldı. Sonra işin ehemmiyetini anlatamadığımızı düşünüp kendimizi ayıpladım.. Kimse kusura bakmasın ama Milletin haklı davasını büyük bir çalışkanlık ve fedakarlıkla savunan R. Tayyip Erdoğan’ın siyasi kadrolarında yeterince çalışmayan, halkı aşağılayan, telefonlara bakmayan, randevu bile alınamayan, ne oldum delisi adamları ayıpladım.. Evet, bu adamlarda hala hatta 15 Temmuz İhanet Girişimine rağmen hiçbir duruş değişikliği de yok.

Referandum Süreci, tıpkı 15 Temmuz gibi dış destekli bir FETÖ Kalkışmasıydı. Yine yenildiler. Buna alet olanlara da yazıklar olsun.

Peki, mühür kaosuna ne demeli?

Sandık Başkanları ayarlanıyor. Elbette heyetleri de.. Mühürsüz oy pusulası çıkan sandıkların başkan ve üyeleri soruşturulmalıdır. Bu da FETÖ mahareti ile yapılıyor. En saf adama sorun bunu söyler..

Ey Büyük Milletim.. Türk, Kürt, Çerkez, Arnavut, Arap, Pomak, Alevi, Şii, Sünni… Büyük Türk Milleti’nin fedakâr balaları. Yürekli insanlar..

Bir yanda ekonominize saldırıyorlar, diğer yandan sınırlarınıza.

Bir yandan kurumlarınız kuşatılıp işgal ediliyor hainlerce, diğer yandan halkımız her manada parçalanmaya çalışılıyor.

Bunda sonra; kesinlikle devletimize ve kurumlarımıza sahip çıkmalıyız. Cumhurbaşkanımız her manada Milletimize ve değerlerine bağlı ve önümüze düşmüş yiğit bir adamdır. Arkasından yürüyelim. Muhalefetin beceriksizliğine bakıp siyaset kurumuna karşı lakayt, uzak ve duyarsız kalmayalım. Kesinlikle siyasete de sahip çıkalım. Referandumun “EVET” cephesini gelecek seçimlere hazırlayalım. Yoksa mevcut referandum sonucu ülkemizin yerli ve milli cephesini zora sokar..

FETÖ’ne gelince.. Allah’a hamdolsun ki, tedbir diye yaptıkları tüm sinsilikler zaafları oldu. Onları ele verdi. Üzerine gidilmeli. Ancak bu mücadele halkımıza anlatılmalı. Aslında referandum sürecinde aldıkları tavır bile doğru anlatılırsa seçim sandığına olumlu yansır. Şunu hepimiz görmeliyiz. En az % 10 seçim sonuçlarını etkilediler. Oysa daha önce en çok % 3 etkileyebiliyorlardı. Bu kötü haber. Dolayısı ile halkımıza kavganın dehşeti anlatılmalıdır.

Emniyet çözüldü. Ancak TSK’nde etkinlikleri sürüyor. Önceki yazımda da belirttim. Lojmanlardaki oy ortalaması % 20-25 aralığında. Bu bir ülke için çok tehlikeli. Nasıl mı? Halkın “EVET” oranı % 51. TSK mensuplarının % 23. Tam tersi olsaydı, yani halk % 51, TSK mensupları % 75. Yine tehlikeli. Neden mi? Halkın kanaati ile ordusunun kanaati bu kadar farklı olursa o ordu o millet için her zaman tehdit oluşturabilir. Bu durum muhalefete de anlatılmalıdır. Bunu eğitimlilikle izah edemezsiniz. Burada başka sosyal sonuçlar var. İncelemek için medya uygun bir zemin değil. Ancak ilgililer incelemeliler.

Referandum Sonuçları sonucu ekonomimiz canlanıyor. Döviz oturuyor. Terörle mücadele tam gaz. Milli silah çeşit ve sayımız hızla artmaya devam ediyor. Yatırımlar hiç hız kesmedi.

Ülkemiz, devlet ve milletimiz güzel yarınlara doğru gidiyor. HDP ve PKK baskısından kurtulan insanımız siyasi tercihini sandığa yansıttı. Bölgeyi ve insanımızı açılım vs. gibi hangi sebeple olursa olsun kaybetmeyelim. Devleti tüm kurumları ile bölgede görmek istiyor halkımız.

Büyük Milletimizin Çin Seddi’nden Adriyatik ötesine kutlu yürüyüşü devam edecektir. Biz gelecek nesilleri buna hazırlamalıyız.. Türk Milleti, İslam Ümmeti ve mazlum insanlık Anadolu’dan yeniden dirilişimizi beklemektedir. Bunun için dua etmektedirler. İltifata layık olmalıyız..

Ne demişti yarım asır önce büyük şair;

“Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes

Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es...”