Biri vurur Fenerbahçe kazanır!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Önce Fenerbahçe’nin eksiklerini dile getirelim ki, analizimizi daha sağlıklı yapabilelim... Van Persie’nin olmayışı onun yerine Sow’un forma giymiş olması her şeyden önce Rizespor’un savunmasında yerleşim hatası sağlayabilirdi. Yani Fenerbahçe’de bu yerde eksiklik yoktu. Kaleci Volkan formdaydı, onun olmayışı bir eksiklik gibi duruyordu. Kjaer’in yokluğu ise acaba Kweuke’ye büyük yarar sağlayabilir miydi? Bu da önemli bir soru olabilirdi. Bütün bunlara karşılık seyircisiz maç idi bu da Fenerbahçe için... Karşıdaki Rizespor ise özellikle tandeminde çok yumuşak ve fazlası ile riskli oynayan takım görüntüsünde idi. Orta alan top alış verişlerinde boşa çıkıp alma gibi görüntüler oldu ama Fenerbahçe yorulana kadar iyi bir baskı kurabildi. Kweuke hiç de beklenilen dirilik ve yıkıcılıkta olmamıştı ama ilk bölümlerde Şener ve Hasan Ali’nin kanatları da iyi top yapıldığında çok çabuk yıkılıyordu. Nitekim ilk yarıdaki goller rakibin tandemindeki arızadan ve Fenerbahçe’nin beklerinin hatalarından geldi.

İkinci yarıya Fenerbahçe şaşırtıcı bir değişiklikle çıktı. Bundan önceki iki maçın kazanılmasında büyük rol oynayan ama golde hatalı olan Şener yerini, hem de sağ bekte Ozan’a bıraktı. Yetmiyormuş gibi, sahanın en iyilerinden Aaatıf çıkıyor ve yerine üç aydır oynamayan Emenike giriyordu. Belli ki Advocaat işi hakikaten bırakmıştı. Ama karşısında da çok kötü olan bir Kweuke vardı, golü kaçırdığı gibi hiç bir etkili iş yapamadı. Ama yukarıda değindiğim gibi Rize’nin tandemindeki arıza Sadene kendini attırınca, maç da uzatma falan Fenerbahçe’ye sırıtmaya başladı. Bu arada Fenerbahçe’nin hocasına sormak gerekmez mi, o yürüyemeyen Lens dururken neden Atıff çıktı?

Rizespor değişikliklerinde eski Fenerbahçelilerin dinamizmi ile maçı tutarım sandı ama hep söyledim, hep yazdım; Fenerbahçe ne kadar dökülse de öyle oyuncuları vardır ki biri vurur maç biter... Maçın hakemi Ali Palabıyık’ın da biraz daha ayağa basma hareketlerine çalışması gerekir...

Sonuçta Fenerbahçe maçı alıp, lig ikinciliğine iyiden iyiye yaklaştı. Tabii ki, Beşiktaş-Başakşehirspor maçı henüz oynamamıştı. Kim bilir belki de daha yukarısı da olmaz mı?