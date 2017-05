Zaferin önemini unuttular!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Beşiktaş şampiyon olursa ne kazanır? Önce üçüncü yıldızı takar ki, bu ezeli rakipler arasında ciddi önem taşır... Ardından Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılır ve ortalama 40 milyon avrodan fazla para girer kasasına... Yani 170 milyon Türk lirası... Bizim federasyondan da şampiyonluk primi alır. Bunun da 50 milyondan fazla olduğunu sanıyorum... Önümüzdeki sezon için ciddi sponsorlar devreye girer, onlardan tonla para kaldırır... Belki de elindeki elemanlardan birini veya daha fazlasını satabilir. En başında da değindiğim gibi Şampiyon Beşiktaş olarak anılmak hepsinden de değerlidir bizde...

Şimdi sadede geleyim mi? Peşinden gelen takımlarla aranı açmışsın... Bitime de sadece altı hafta kalmış. Sen artık hesap takımı olacaksın... Rakibin Başakşehirspor gibi iyi oynayabilen, oyunu dar alana sıkıştırmada mahir bir takım... Sen mi? Bir kere Atiba’yı destekli oynatacaksın. Ya Gökhan İnler, ya Togay, ya da Necip mutlaka olacaklar. Olacaklar ki, bu tele direğin rahat oynasın. Her şeyden önce de arkadaki dörtlü çabuk organize olsun... Peki, sen ne yapıyorsun, bazılarının korkak oynatıyorsun, ez geç dolmuşuna binip? Şunu yapıyorsun, hem Talisca, hem Oğuzhan, hem Quaresma, hem Cenk, hem de Babel’le beş hücuma dönük adamla oynuyorsun. Rakip ise sana 30-40 metreden tam takım basıp oynatmıyor... Hal böyle olunca da kaptırdığın her top, ya da kapılan her top halinde tehlike olur be Şenol hoca! Dua et de ilk yarıda altı-yedi yemedin... Sen çift ön liberolu, tek forvet arkalı oynasan, yani oyunu alanı daraltarak biraz kendi sahanda kabul etsen, rakip ne yapabilir ki? Şampiyon olmak ayıp mıdır ki? Ama ayıp olmasın diye her hafta üç-beş gol yemek ayıp değil midir?

Evet, son maçlara bakınız; Beşiktaş’ı lig sonuncusu Adanaspor bile ne hale soktu. Ama sen Atiba’yı yukarıda saydığım oyuncularından biri ile sigorta edip, önde de Aboubakar’ı oynatırsan, kolay kolay puan da kaybetmezdin hocam... Ya Oğuzhan’ı, ya da Talisca’yı kenara alırsın, veya Babel’i eşofman giydirirsin... Cenk mi? Rakip stoperlerin en yakın arkadaşı olarak sende oynamaz be hocam!

Bir daha sadede gelelim. Bu satırları yazarı haftalar önce neler yazdı bir hatırlayınız. Şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaş, dolmuşa binerse neler olur neler demiştim... Herkes Beşiktaş’ı şampiyon ilan ederken, ben yukarıdaki teknik arızaları dile getirip, en sonunda şaşkınlıktan donuk kalırsınız diye yazmış ve ekrandan da söylemiştim... İyi haftalar!