Akıllarda kalan!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Yüksek Seçim Kurulu’nun referandumun “kesin sonuçlarını” açıklaması ile yeni bir dönem başlamış oldu.

“Evet” diyenlerin yüzde 51.41 oranına ulaştıkları, “hayır” diyenlerin ise yüzde 48.59’da kaldığı ilan edildi.

Açıklanan bu kesin sonuçlar karşısında artık yapılabilecek bir şey yok. Ana muhalefet şansını zorlayıp duruyor ama netice alacak gibi görünmüyor.

Biz açıklanan bu kesin sonuçlardan sonra referandum sürecinden aklımızda kalanlardan bir derleme yapmak istedik.

Mesela özellikle “mühürsüz zarf ve pusula” tartışmaları kolay kolay unutulacağa benzemiyor.

Mesela kesin sonuçlar açıklanmadan yapılan, “Atı alan Üsküdar’ı geçti” türünden ifadeler ise kulaklara küpe olacak cinsten.

Muhalefetin “yasa çiğnendi” feryatlarına karşılık yapılan, “Bu iş bitmiştir” açıklaması da zihinlerden silinecek gibi değil.

Yasanın amir hükmüne rağmen “mühürsüz zarf ve pusulaların” geçerli kabul edilmesine karşı muhalefetten gelen itirazlara verilen, “Nereye giderseniz gidin” cevabını unutmak da mümkün değil.

Tabii bu arada referandumda “hayır” demeyi düşünenler için yapılan “yabancılaşmış parça” tanımlaması da hafızalarımızdaki yerini hep koruyacak!

“Vatan hainleri hayır diyor” diye çok farklı nedenlerle yapılacak değişikliğe “hayır” diyeceklerin önünü kesme çabaları da akıllarda hep kalacak.

Evet, farklı bir referandum yaşadık.

Mevcut yasaların amir hükümlerine rağmen bir takım kararlar alındı.

Muhalefet bunun “kanunsuzluk” olduğunu ileri sürdü.

Bu itiraza karşı verilen cevap ilginçti!

Yapılan işlemin “tam kanunsuzluk” olmadığı iddia edildi.

Siz bu cevaptan ne anlıyorsunuz bilmiyoruz ama biz sanki kanunsuzluğun kabullenildiği ama “tam kanunsuzluk” olmadığı için hoş görüldüğü gibi bir anlam çıkardık.

Belki de yanılıyoruz, böyle bir şey denilmiyor da başka bir şey deniliyordur.

Kafamız iyiden iyiye karışmış durumda.

Sanırız tam bir keşmekeşin ortasındayız.

Ha bir de muhafazakâr demokrat medyanın referandum zaferi kutlayanların “bazı fotoğraflarını” yayınlamakta çektikleri güçlükler hep hatırlanacak.

Sayfalarına doğrudan koymaktan hicap ettikleri fotoğrafları sansürlemek zorunda kaldıkları anlatılıp durulacak!