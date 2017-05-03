03 Mayıs 2017 Çarşamba7 Şaban 1438
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Bir şehit, bir vali, bir şehir, bir memleket

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Sibel Eraslan

Bizde yol, öğretendir, derstir, ibrettir, yola niyete edilir. Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu'nun davetlisi olarak Niğde’deydik. Niğde deyince 15 Temmuz Darbe direnişinin yıldız isimlerinden Ömer Halisdemir geliyor akıllara öyle değil mi? Annesi Fadimeana Hanım da vefat etmiş, Allah rahmet eylesin, şehit evladının yanına geçivermiş… Niğde’yi bundan sonraki hatıramda bir yıldız gibi hep parlak tutacak kader oldu; Ömer kardeşimin o dağ gibi heybeti ve o heybetteki Allah’a teslim olmuş, hedefine vasıl olmuş tenha tebessüm… Yolda Hasandağı’nı görünce çok heyecanlandım, sandım ki Ömer Halisdemir bakıyor, Hasandağı’nın yol gösteren bir başınalığı, sessiz dikliği, sebatlı duruşunda bir şehidin bir şehre bir memlekete mukayyet oluşunu sırrı saklı…

Bir Vali ile bir şehidi birbirine ve bu ikisini bir şehre, bir memlekete kenetleyen hakikatin özüne tanıklık ettim Niğde’de. Horasan Harcı diye mimari eserlerini ziyaret ederken sıkça atıf yaptıkları bir kimya var; tuğlayı tuğlaya sağlamca bitiştiren bir kimya bu. Selçuklu inşaatının kurucu unsuru. Osmanlı’yı ahaliden millete taşıyan ruh, Milli Mücadele’deki direniş, 15 Temmuzdaki selalarla diriliş... Bu horasan harcının sırrında özlü.

Vali Ertan Bey’i ve değerli eşi Gülay Hanım'ı, üniversiteli günlerimde tanıdım. Anadolu terbiyesinin, hikmetli irfanının yetiştirip, millere memlekete hediye eylediği iki güzel insan, iki güzel fedai. Sadelik ve vakar üzerine kurdukları değerler dünyasını, hala üniversiteli günlerimizin idealizminde yaşamaya devam ediyorlar. Sofraları halka açık, kapıları insanlara örtük değil, yoksulun, garibin, fukaranın, hastanın, yetimin, şehidin yanındalar.

Şehit Ömer Halisdemir’in köyü Çukurkuyu’ya götürüyor ilkin Ertan Bey bizi. Erkek kardeşim de eşini küçük kızını almış sora sora bulmuştu bu köyü, Türkiyemizin tüm evlerinde de şehit Ömer’i kendine kardeş tutmuştur herkes eminim. Yolda gördüğümüz çocuklar Vali Bey’e "Vali ağabey" diyorlar sarılıyorlar, Kabristanda bir teyze "oğlum" diye hitap ediyor, dokunuyorlar Vali’ye, mesafesiz ve göz göze, kalp dolayımında bir ilişki bu... Şehit Ömer Halisdemir’in evlatlarının da gözlerinin içi gülüyor Ertan Bey’i gördüklerinde. Sanki aileden evden birisi gelmiş gibi. Babaları için ektikleri güllerin nasıl da hemencik açıverdiğini çok güzel koktuğunu ir ağızdan kuş cıvıltısı gibi anlatıyorlar… Ömer şehidimizin eşi Hatice Hanım, Hacca gidecekmiş inşallah. Gülay Hanım'a, tavaftan, say’dan, Mekke’den Medine’den, rüyalardan konuşuyorlar. Ve o evde öyle güzel bir su içtim ki. Ömrüm yenilendi. Sanki "ab-ı hayat" dedikleri su budur zannettim, sanki Mülk Suresinde anlatılan hayat bağışlayan temel suyu…

Niğde, İslam ahlakı ile Türk irfanının harman olduğu bir koordinatı kuruyor. Hem medeni birikim olarak yaslandığı tarihi geçit, hem de şimdiki zamanı kuran günlük hayatın rutini ile Anadolu terbiyesinin en güzel temsillerinden. Niğde bana şehadetin dersini ve verdi: Dünyalık keskin ideallerin değil, mütevazi, fedakar, dirençli, sabırlı bir duruşun içeriğidir şehadet. En güzel misaliyse karşılıksız oluşudur şehadetin. Yani herhangi bir bedel veya beklentisi yok bu ruhun…

Ertan Peynircioğlu’nun Niğde Gençliği ile ilgili temasları da çok sahici ve reklamdan uzak, sözde değil özde.. Nerdeyse isim isim tanıdığı talebeler, gittiği her yerde bal peteği gibi çevresini sarıveriyor. Uğradığımız liselerde akşam karanlığında bile talebeler birer yıldız gibi bekliyorlar Vali’yi. "Hocam" diyorlar. Niğde’de kitap fuarına da uğradım. Fen Lisesinden iki oğlan; "ileride Vali olmayı düşünüyoruz" dediler, Kız Meslek Lisesinden örgü saçlı bir kız; "Ertan Ağabey var ya, onun gibi olacağım" dedi bana…

Ve TÜGVA… TÜGVA’MIZ, Türkiye Gençlik Vakfımız, Anadolumuzun medar-ı iftiharı. Niğde TÜGVA şehrin merkezindeki büyük salonu hınca hınç doldurmuştu. Genç kardeşimiz Burak Yaşar, İç Anadolu gençliğini o gece Niğde’de toplamıştı. Sahnede bile ayakta duracak yer yoktu. Burak’ın parlak gözlerine bakınca insan, Malazgirt'ten 15 Temmuza, bir değerli anlam bağının hangi emeklerle hangi sabırlarla inşa edildiğini fark ediyor. Devlet olmak kolay değil elbette. Ya Devlet başa Ya Kuzgun leşe demiş büyükler.

TÜGVA’nın ifadesiyle; devletin ebediyeti için dün şehadete nasıl koştuysak, bugünde koşarız… Niğde'ye selam olsun şehitlerimize selam olsun…           

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Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ile şehit Ömer Halisdemir'in baba evini ziyaret ettik. Şehidin babası Star’a selamlarıyla birlikte Kuranı Kerim ve bayrağımızı hediye etti...

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