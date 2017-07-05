Sevmek aynı zamanda katlanmaktır

Fatma Tuncer / Milli Gazete

Çocuğunuzun her istediğini yerine getirmenin onu sevmek anlamına geldiğine inanıyorsanız gelecekte ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Zira tüm istekleri yerine getirilen bir çocuğun tutum ve davranışlarında kontrolü sağlaması oldukça zordur.

Şunu unutmayın çocuklarınız sizden bir parça fakat sizden ayrı özelliklere sahip bir birey… Onlar sizin gerçekleşmemiş düşlerinizi hayata geçirebilmek için kullanacağınız araçlar değiller… Aksine onlar kendilerine özgü hayal ve beklentileri olan fertler… Eğer çocuklarınızın kılavuzu olmak istiyorsanız onların gizemli dünyalarını keşfetmeye ve onlarla bu doğrultuda iletişim kurmaya çalışın.

Eğer çocuklarınızın kanatlarını açıp engin denizlere açılmalarını istiyorsanız, onlara yön gösterin fakat kanatlarını kırmaya kalkmayın.

Sevginizi gösterin fakat narsist eğilimlere teşvik etmeyin

İhtiyaçlarını karşılayın fakat israfa yönlendirmeyin

Onların kılavuzu olan fakat yoluna engeller koyan ebeveynlerden olmayın

Onları teknoloji ile iletişim kurarken itidal sınırlarını korumaları için destekleyin fakat baskı yapmayın.

Onları toplumun sorunlarına karşı duyarsızlaştırmayın, biz duygusu ile hareket etmeleri için teşvik edin

Alın terinin emeğin değerini öğretin onlara, emek vermeden elde edilen kazancın zehirli bir atık olduğunu anlatın.

Ahlaki değerleri kazanmanın para kazanmaktan daha önemli olduğunu anlatın çocuklarınıza.

Sevmenin aynı zamanda katlanmak olduğunu öğretin.

Hayatta sadece siyah beyaz renklerin olmadığını gri renklerin de olduğunu anlatın

Gündelik hayatta karşılarına çıkabilecek engellerle başa çıkacak potansiyele sahip olduklarını izah edin.

Başarı kadar başarısızlığın da doğal bir şey olduğunu anlatın.

Hayatın değil kendisinin değişmesi gerektiğini anlatın.

Başarının emek gayret ve sabırla mümkün olabileceğini anlatın.

Tüketim ağının kendisi için kurulmuş bir tuzak olduğunu anlatın.

Ve yaşamı anlamlı kılacak en değerli şeyin erdem faziletler olduğunu anlatın.

Allah’ın koyduğu ilkelere sımsıkı sarılmanın en önemli görev olduğunu anlatın.

Asıl meselenin insan olmak değil insan olarak kalabilmek olduğunu anlatın… Ve anlatmaktan hiçbir zaman kaçınmayın…