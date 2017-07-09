M. Şevket Eygi

Zombiye canlı cenaze diyebiliriz.

Toplumun her kesiminde canlı cenazeler vardır.

Müslüman kesimde de var mıdır? Maalesef.



Global derin güçler, ülkeleri kolay idare edebilmek ve sömürmek için halkları zombileştirir.

Zombilerin de aklı vardır ama bu akıl onları akıllı yapmaz.

Müslüman, “Yararına ve zararına olan şeyleri bilen kimsedir.” Zombi, yararına ve zararına olan şeyleri ayırt edemez.

Yüksek tahsilli, kültürlü zombiler var mıdır? Elbette vardır.



Zombilerin de beyinleri vardır ama onlar yıkanmış beyinlerdir.

Zombileşmiş Müslüman, Deccalı Mehdi sanır.

Zombidefirasetin zerresi yoktur. Onu aldatmak, şaşırtmak, sersemletmek, soyup soğana çevirmek, tuzağa düşürmek pek kolaydır.

Herif zombileşmiş mi? Ağzından lokmasını alabilirsiniz ve ne oluyor yahu demez.

Zombi holiganlığa adaydır.



Şeyhini uçurup duran şu zombiye bakınız, Ümmet ve Hilafet kelimelerini hiç kullanmaz.

Damlaya damlaya göl olur. Yekûn olarak zombilerden büyük servetler devşirilir.

Günde iki saat cep telefonu gevezeliği ve zevzekliği… İki saat televizyon seyri… İki saat dedikodu gıybet… Netice: Zombileşmek.

Zombinin yüzüne karşı sen bir zombisin demeye kalkmayın, sizi fena eder, döver.

Zombiler, koro halinde biz zombi değiliz şarkıları söyler.



Normal insan yatakta uyur, zombi ayakta uyur, hep uyur, gece uyur gündüz uyur.

Zombilerin tedavisi çok zordur. Kalp tabibi mürşidlerin, bilgelerin işidir bu.

Zombi hiçbir şeyi doğru dürüst bilmez ve anlamaz ama her şeyi bildiğini sanır.

Mantık bilen mantıklı kimseler zombileştirilemez.



İslam’ı doğru bilen ve hayata uygulayan kişi zombi yapılamaz.

Halkının bir kısmı zombileştirilmiş ülkelerde gerçek demokrasi olmaz, zombiler demokrasisi olur.

Zombilerin de gözleri vardır ama bakarlar görmezler.

Onların kulakları vardır, işitmezler.



Zombi, bir delikten çıkan tarafından bin kere sokulur.

Gerçek cumhuriyet vardır… Muz patates lahana cumhuriyeti vardır. Zombiler cumhuriyeti de vardır.

Bir zombiye yapılacak en büyük hayır, onu zombilikten kurtarmak için çalışmaktır.

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ZEKATLAR

Miskinlere ve fakirlere dağıtılmak için zekat gönderen muhteremlere:

Vekaletinizi kabul ettim… Cenab-ı Hak hayırlarınızı kabul buyursun.

Bendeniz yaşlandığım için zekatları, haftanın bazı günleri yardıma gelen (M) bey dağıtıyor. Bayramdan önce Muhtar Mehmet Çoban bey ile birlikte tesbit edilen çok fakir kimselere dağıttılar.

Pahalı cep telefonuna sahip kimselere zekat vermiyorum.



Çok külüstür de olsa otomobil sahiplerine de vermiyorum.

Mümkün olduğu kadar gerçekten perişan insanlara veriyorum.

Pendik’te böyle sekiz kişi veya aile varmış onlara bin lira gönderdim. (A) bey ulaştıracak.



Zekat fonunda birkaç bin lira kaldı. Onları da inşaallah bayramdan sonra araştırma yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacağım.

Türkiye Müslümanlarının zekat verenleri, zekatlarını Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde öncelikle fakirlere, miskinlere ve mültecilere verseler ne iyi olur.

Cami inşaatına, derneklere vakıflara cemaatlere tarikatlara kurumlara sivil toplum kuruluşlarına zekat verilmez.



Türkiye’de Ümmet birliği olsa Müslümanların ortak bir ZEKAT SANDIĞI olur, zekatlar Kur’ana Sünnete Şeriata uygun olarak burada vekalet usulüyle toplanır ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

Müslümanların bu zekat işini halledebilmeleri için ortak akılları olması gerekir. Bugünkü bölük pörçük akıllarla olmaz.

