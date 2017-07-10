Çocuklarımızı annesiz bıraktılar

Ortadoğu’nun göbeğinde bir çocuk, yıkılan evinin enkazı altında annesini aramaktadır. Az sonra annenin cansız cesedi çıkarıldığında çocuk sarılır ona, koklar anneyi, dokunur yüzüne annenin. Ama anne hiçbir tepki vermemekte, onun gözlerine bakıp sevgisini ifade edememektedir. Çocuk ayrılamaz annenin cesedinden, onun her zaman ki gibi kendisine bakmasını, gülümsemesini, kızmasını ve sevgiyle yaptığı çorbayı içirmesini beklemektedir. Fakat anne artık hayata veda etmiştir. Anne yaşamının en güzel çağında zorbaların kurbanı olmuş ve çocuğundan ayrılmıştır. Anne artık kıyamet günü zorbalarla hesaplaşacağı anı beklemektedir. Anne hayatta değildir.
Ortadoğu’nun göbeğinde bir çocuk, uykusunun tam ortasında başucunda Yahudi askerlerini bulur. Silahlar patlamaya başlar ve çocuk ağabeyinin ve annesinin kanlar içinde yere yığıldığını görür. Çocuk bu cani ruhlu adamların, yüreği sevgi yüklü bir kadına, annesine ne gibi bir husumetlerinin olabileceğini bir türlü anlayamaz. Annenin cesedine sarılır, anne ile konuşur, anneden kalkıp kendisine süt vermesini ister. Ama anne artık hayata veda etmiştir.
Afrika’nın göbeğinde bir çocuk, açlıktan boylu boyunca uzanmış yatıyor. Anne ise açlığa birkaç gün dayanabilmiş ve hayata veda etmiştir. Çocuğun hasret ve mahrumiyet kokan bakışları karşısında toprak çatlıyor, gök inliyor, su buharlaşıyor, taş eriyor, rüzgar ağlıyor… Fakat zorbaların yüreklerinde bir sızı dahi oluşmuyor. Çocuk açlığa katlanıyor, susuzluğa katlanıyor, yalnızlığa katlanıyor. Ama çocuk annesizliğe katlanamıyor ve sessizce hayata veda ediyor.
Uzakdoğu’da bir çocuk gözleriyle anneyi arıyor. Çocuğun önüne oyuncakları getiriliyor ve rengârenk şekerlerle avutulmaya çalışılıyor. Fakat çocuk anne diye kalkıyor ve annenin göğsünde sukut bulmak istiyor. Ve çocuk annesizliğe daha fazla dayanamıyor.
Zorbaların ülkesinde çocuklar annelerinin ellerini tutmuş koşturuyorlar. Zorbaların ülkesinde ne ölüm çığlıkları ne patlamalar, ne işgaller ne de katliamlar var. Ama bizim çocuklarımızın göz yaşları hiç dinmiyor… Zorbalar Ortadoğu’da yetim bıraktıkları çocukların, dul bıraktıkları kadın ve erkeklerin ahlarını hiç işitmeden, yedikleri haram lokmanın yüreklerine kezzap olup akacağını hesap dahi etmeden öldürmeye devam ediyorlar. Fakat bizler çocuklarımızın zalimlerden er geç intikamlarını alacaklarına ve Ortadoğu’nun tam bağrına la ilahe illallah yazacaklarına inanıyoruz…
10 Temmuz 2017 Pazartesi16 Şevval 1438
- "Putin, NATO hava sahasına girmemek için..."Trump'a yeni Rusya suçlamasıAvusturya'dan skandal Türkiye kararı'Gülen onu zengin bir kızla evlendirdi'FETÖ'cü danışman Berberoğlu ile 250 görüşme yapmışAnnesi anlattı! Nazlıgül komutan ölüme böyle gitti2 üniversiteye operasyon! 70 gözaltıZehir şebekesinin organizatörü bakın kim çıktıSistem değişiyor! İndirim geliyor"O kumpasların adresi Fatih’teki bir büroydu"
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:37 Güneş 05:34 Öğle 13:16 İkindi 17:13 Akşam 20:46 Yatsı 22:33
- 29°C Adana
- 33°C Adıyaman
- 18°C Afyon
- 19°C Ağrı
- 20°C Amasya
- 22°C Ankara
- 33°C Antalya
- 21°C Artvin
- 28°C Aydın
- 24°C Balıkesir
- BIST: 100.084 -0.54
- Altın: 141,209 0.06
- Dolar: 3,6267 0.23
- Euro: 4,1314 0.02
Çocuklarımızı annesiz bıraktılar
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Afrodisyas artık dünya mirasında!
- Uyuşturucu bağımlısı genç dehşet saçtı!
- Öldürülen Suriyeli anne ve bebeği toprağa verildi
- Mustafa Ceceli: Damatlık almadım, çünkü..
- Bilim dünyasını hayrete düşüren Türk
- Şaka gibi! Öldüğünü hastanede öğrendi!
- Meğer travestiymiş!
- Gece uyurken kocasını..
- İtirafçı şüpheliden şok eden gerçek!
- 'Milli Klavye' TSE tarafından tescillendi
- İstanbul'da cinnet! Arabayı ateşe verip, çatıya çıktı
- Darbe başarılı olsaydı müdür olacaktı!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.