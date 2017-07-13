Hazırlık maçı ve...

Fenerbahçe bugünden başlayarak dört adet çok ciddi rakiplerle hazırlık maçları oynayacak. Adı üzerinde bunlar hazırlık maçladırlar. Yani sezona yeni girilmiş, idmanlar ağır ağır yük bindirmeye başlamıştır. Futbolcu henüz karşısında belki de kendisinden daha yüksek düzeyde rakip görmek istemez. O, zamanla çizgisini yukarı doğru yönlendirir ve yapılan tüm araştırmalara göre de büyük rakiple oynama çizgisine resmi oyunların başlamasından bir ay, bir buçuk ay sonra ulaşır. Peki, Fenerbahçe bu durumda mıdır? Asla! İki gün arayla oynayacağı rakipler de kendi çizgisinden çok yukarıda olamayabilirler ama onlar kolay oyun anlayışı ile Fenerbahçe’yi seçmişlerdir. Haaa Fenerbahçe hepsini yenebilir, o başka iştir hazırlık maçları için. Bu süreçte önemli olan sakat vermemek, yapılacak hatalara önlem çizelgesi hazırlamak ve belki de hiç umulmadık isimleri kazanmaktır. Özetle, Fenerbahçe’nin bu hazırlık maçı takvimini kim ayarladı doğrusu çok merak ederim. Bakınız Ekici gitti. Bir futbol meraklısı ve kaliteli bir lig bekleyen yazar olarak, Allah korusun derim.
***
Şenol Güneş bir basın toplantısı yaptı. Neler mi söyledi? Şuradan buradan konuştu. Hayli dikkatli idi. Yarın basına malzeme olabilecek sözlerden kaçar gibiydi. Bana en ilgi çekici yanı ise, Burak’la Volkan Şen için söyledikleri oldu. Tabii ki stoper meselesini açarken eldeki malzemenin bir hayli fazla olduğundan memnun göründü. Hele hele savunmanın kenarları olarak o kadar keyifli idi ki... Ama tekrar edeyim, Gökhan İnler’in de gidişi ile Atiba’nın üzerine binecek yükten çok da memnun görünmedi derim. Hele hele Mustafa Pektemek’in kalması gerekiyor cümlesi, başta yönetim olmak üzere ne kadar Beşiktaşlı varsa hepsine kafa kaşıtmıştır.
***
Dönüp dolaşıp Sneijder’e geliyoruz. Galatasaray ilk resmi maçını hemen yarın öbür gün oynayacak. Hatırlar mısınız; bir Tromsö vardı Galatasaray’ı eleyen... Bu tip rakipler fazlaca can yakarlar. Siz nasılsa yerim dersiniz, ama midenize oturuverir. Galatasaray iki hazırlık maçında sadece penaltılardan gol atan takım idi. Ben bu süreçte sadece Maicon’u beğendim, eski-yeni ne kadar oyuncu varsa... Ancak ne var ki, tandemde şimdilik Maicon ve Ahmet bulunuyorlar. Semih de gittiğine göre, Hakan Balta aforoz edildiğine göre, yine aynı yere geleceğim, acaba İgorTudor, Juventus’taki günlerini hatırlayıp soyunur mu o göreve?
***
Ben yazıyı yazarken henüz fikstür çekilmemişti. Yarın da bu konu ile ilgili yazarız kısmet olursa... Hava mı? Allah’a şükürler olsun ki kurban olduğum Poyraz canavar gibi İstanbul’da... Yazlıklardaki dostlardan, “Yandık” feryatları geliyor da...
13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
- Yan yana oturmuşlar! Bu fotoğraf başını ağrıtacakBBC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerTBMM İç Tüzüğü alt komisyona havaleBüyük camilerde dikkat çeken görüntü15 Temmuz afişlerine yasak getirdilerBahçeli'den Hulusi Akar açıklamasıTeröristbaşından itiraf: Gitmesi işime yaradıNASA'dan açıklama: Patlarsa dünya...PKK/PYD'den provokatif eylem hazırlığıAskeri konteynerde yangın
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:40 Güneş 05:36 Öğle 13:17 İkindi 17:13 Akşam 20:44 Yatsı 22:31
- 27°C Adana
- 31°C Adıyaman
- 17°C Afyon
- 19°C Ağrı
- 18°C Amasya
- 20°C Ankara
- 34°C Antalya
- 22°C Artvin
- 23°C Aydın
- 20°C Balıkesir
- BIST: 103.810 0.61
- Altın: 139,961 -1.09
- Dolar: 3,5668 -1.48
- Euro: 4,0733 -1.67
Hazırlık maçı ve...
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 239 kişiye dava açıldı!
- İstanbul için 15 Temmuz kararı! Ücretsiz olacak
- Fikret Hakan'a büyük vefasızlık!
- İrlandalı boksör davasında şaşırtan karar
- Özel harekatçılara "şehit olun" emri
- Türk Bayrağını indirmek isteyince ortalık karıştı!
- Bu görüntü pahalıya patladı!
- TSK açıkladı! 8 bin kişi ihraç edildi
- Böyle bir şey görülmedi! Nevresim takımlarında...
- Hepsi kaçtı! Yaşlı adam ise..
- Canan Karatay'dan şaşırtan uyarı
- Wilma Elles gözyaşlarını tutamadı!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.