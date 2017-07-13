Hazırlık maçı ve...

Kemal Belgin / Milli Gazete



Fenerbahçe bugünden başlayarak dört adet çok ciddi rakiplerle hazırlık maçları oynayacak. Adı üzerinde bunlar hazırlık maçladırlar. Yani sezona yeni girilmiş, idmanlar ağır ağır yük bindirmeye başlamıştır. Futbolcu henüz karşısında belki de kendisinden daha yüksek düzeyde rakip görmek istemez. O, zamanla çizgisini yukarı doğru yönlendirir ve yapılan tüm araştırmalara göre de büyük rakiple oynama çizgisine resmi oyunların başlamasından bir ay, bir buçuk ay sonra ulaşır. Peki, Fenerbahçe bu durumda mıdır? Asla! İki gün arayla oynayacağı rakipler de kendi çizgisinden çok yukarıda olamayabilirler ama onlar kolay oyun anlayışı ile Fenerbahçe’yi seçmişlerdir. Haaa Fenerbahçe hepsini yenebilir, o başka iştir hazırlık maçları için. Bu süreçte önemli olan sakat vermemek, yapılacak hatalara önlem çizelgesi hazırlamak ve belki de hiç umulmadık isimleri kazanmaktır. Özetle, Fenerbahçe’nin bu hazırlık maçı takvimini kim ayarladı doğrusu çok merak ederim. Bakınız Ekici gitti. Bir futbol meraklısı ve kaliteli bir lig bekleyen yazar olarak, Allah korusun derim.

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Şenol Güneş bir basın toplantısı yaptı. Neler mi söyledi? Şuradan buradan konuştu. Hayli dikkatli idi. Yarın basına malzeme olabilecek sözlerden kaçar gibiydi. Bana en ilgi çekici yanı ise, Burak’la Volkan Şen için söyledikleri oldu. Tabii ki stoper meselesini açarken eldeki malzemenin bir hayli fazla olduğundan memnun göründü. Hele hele savunmanın kenarları olarak o kadar keyifli idi ki... Ama tekrar edeyim, Gökhan İnler’in de gidişi ile Atiba’nın üzerine binecek yükten çok da memnun görünmedi derim. Hele hele Mustafa Pektemek’in kalması gerekiyor cümlesi, başta yönetim olmak üzere ne kadar Beşiktaşlı varsa hepsine kafa kaşıtmıştır.

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Dönüp dolaşıp Sneijder’e geliyoruz. Galatasaray ilk resmi maçını hemen yarın öbür gün oynayacak. Hatırlar mısınız; bir Tromsö vardı Galatasaray’ı eleyen... Bu tip rakipler fazlaca can yakarlar. Siz nasılsa yerim dersiniz, ama midenize oturuverir. Galatasaray iki hazırlık maçında sadece penaltılardan gol atan takım idi. Ben bu süreçte sadece Maicon’u beğendim, eski-yeni ne kadar oyuncu varsa... Ancak ne var ki, tandemde şimdilik Maicon ve Ahmet bulunuyorlar. Semih de gittiğine göre, Hakan Balta aforoz edildiğine göre, yine aynı yere geleceğim, acaba İgorTudor, Juventus’taki günlerini hatırlayıp soyunur mu o göreve?

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Ben yazıyı yazarken henüz fikstür çekilmemişti. Yarın da bu konu ile ilgili yazarız kısmet olursa... Hava mı? Allah’a şükürler olsun ki kurban olduğum Poyraz canavar gibi İstanbul’da... Yazlıklardaki dostlardan, “Yandık” feryatları geliyor da...

