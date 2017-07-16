İslam nizamı

M. Şevket Eygi



1. SEKÜLARİZM, din ile hayatı birbirinden ayırmak küfürdür.



2. Gerçek İslam, Fırka-i Nâciye olan Ehl-i Sünnet ve Cemaattir.



3. Sünnetsiz, Kur’an Müslümanlığı olmaz.



4. Fırka-i Nâciye ile dalâlet (sapıklık) fırkaları bir ve eşit değildir.



5. Ehl-i nar olan dalalet fırkalarının İslam anlayışları ve yorumları gerçek İslam değildir.



6. Ümmet içinde bir ihtilaf çıktığı zaman Sevad-ı âzam’a tâbi olmak gerekir.



7. Sektler, sekter düşünceliler İslam’ı doğru olarak anlamamıştır ve doğru olarak hayata uygulayamaz.



8. Cemaat tarikat hizip holiganları, militanları, fanatikleri İslam temsilciliği yapamaz.



9. Yobazların islamî ve dünyevî konularda söz hakkı yoktur.



10. Dünyada din ve devlet konusunda üç sistem vardır: (1) Din devleti… (2) Devlet dini sistemi… (3) Laiklik. Laikliğin de bir yığın çeşidi bulunmaktadır.



11. İngiltere’de laiklik yoktur, din devlet birliği vardır; hükümdar, hem devletin hem millî kilisenin başkanıdır.



12. İngiltere’de laiklik yoktur ama o ülke demokrasinin, insan haklarının, hürriyetin, adaletin beşiğidir.



13. Hiçbir İslam ülkesinde, siyasî rejimin İslam dinini siyasete, partiye, şahsî menfaatlere ve emellere alet etmeye hakkı yoktur.



14. Osmanlı devleti ve hilafeti, yükseliş devrinde bir din devleti idi.



15. Bütün mü’minler tek bir Ümmettir.



16. Ümmetin başında râşid, âdil, muktedir, muhlis, muttaqi bir İmam bulunur ve mü’minler ona biat ve itaat ederler.



17. Dini, şahsî menfaatlerine ve siyasî emellerine alet edenler, menfur (nefrete layık) şerir, şaqi kimselerdir.



18. En alçak insanlar din sömürücüsü haşarat ve eşkıyadır.



19. İslam’ı en iyi anlayan ve yorumlayan kimseler icazetli, rabbanî, râsih ulema, fukaha ve meşayihtir.



20. İlmi ile amel etmeyen, aksine bildiğinin zıddına işler yapanlar kötü ulemadır ve onlar önder ve model olamaz.



21. Bir kimsenin alim, fakih, mürşid ve şeyh olması için, ucu Resullerin seyidine (Salat ve selam olsun ona) ulaşan sahih icazete sahip olması gerekir.



22. İslam tek hak din değildir, zamanımızda üç hak ibrahimî din vardır ve bunların üçünün mensupları da ehl-i necat ve ehl-i Cennettir demek sapıklıktır ve bu bozuk inanca sahip olanlar İslam ve Ümmet adına konuşamaz.



23. Şeriatın zahirine itibar olunur.



24. Şeriata aykırı her şey hederdir.



25. Allah’ın kesin sınırları (hududu) vardır. Bunlarda değişiklik olmaz.



26. Yeterli derecede itikad, fıkıh ilimlerine sahip olmayanlar İslam ve Ümmet adına konuşamaz.



27. Beş vakit namaz bütün mü’minlere farzdır ve İslam dininin ikinci şartıdır. Bir İslam devletinde, toplumunda namaz mecburîdir.



28. Mukim ve hür erkek Müslümanlar namazların farzlarını cemaat ile kılarlar. Cemaati devamlı olarak terk etmek zillete ve esarete yol açar.



29. Ehl-i Tevhid, ehl-i Kıble sâlihmü’minlere düşmanlık, buğz etmek, adavet beslemek şekavettir.



30. Müslümanın canı, kanı, malı, ırzı koruma altındadır. Onlara el uzatanlar eşkıyadır.



31. Kur’anda “Kısasta sizin için hayat vardır” buyrulmaktadır.



32. Gerçek şeyh, gerçek mürşid, iki ayağını yere sımsıkı basan kimsedir. O uçmaz ve uçurulmaz.



33. İslam dini ve nizamı güzel ve yüksek ahlak üzerine kuruludur. Ahlaksız, faziletsiz kimseler İslam’ı temsil etmezler ve Ümmet adına konuşamazlar.



34. İslam dininde istikamet (doğruluk dürüstlük) büyük fazilet ve keramettir.



35. Yalancı, müfteri, fitne fesat çıkartan, gıybet eden, tecessüs eden ahlaksız ve rezil kimseler gerçek Müslüman değildir.



36. İslam nizamı fazilet nizamıdır.



37. İslam nizamında din ve mukaddesat sömürüsü yapılamaz. Böyle bir şeye izin ve imkan verilmez.

