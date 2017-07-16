Etmeyeceğidin bunu Ekpe!

Engin Ardıç / Sabah

Fenerbahçe'nin basket takımında oynayan Ekpe Udoh diye bir çocuk vardı...

Amerikalı ama ismi de biraz tuhaftı.

Kendisi Oklahomalı. Asıl ismi Ekpedeme Friday Udoh. Çikolata renkli!

Bu çocuk sıkı bir Atatürkçü'ydü, "amiral gemisi" olarak pazarlanan balıkçı takasına sorarsanız.

Eh, bu durumda "Beşiktaş şampiyon olursa herkesi sabah namazına bekliyorum" diyen Demba Ba da biraz "kıllı ve kısa bacaklı" kalıyordu tabii!

Babıali gelenekleri arasında, eskiden, maçlardan önce futbol takımlarını Eyüp Sultan'a götürüp resim çekme alışkanlığı vardı, okuyucuyu gıdıklamak için. Bunu da Anıtkabir'e götürdüler.

Ekpe orada birtakım demeçler verdi. Aslında ağzını açıp bir şey demedi ama Babıali çakallarının bu gibi durumlarda "demeç uydurmakta" üstlerine yoktur.

Buna göre Ekpe büyük bir Atatürk hayranıydı (taa Oklahoma'dan duymuş olmalı), üstelik Atatürk'le ilgili "projeleri" vardı!

Kitap mı yazacaktı, film mi çekecekti, televizyonda program mı yapacaktı, orası karanlıktı.

Öyle ya, Oklahomalı bir zenci çocuğun Atatürk'le ilgili ne gibi bir projesi olabilirdi?

Allah Allah, Ekpe acaba Amerikan emperyalizmine mi karşı çıkıyordu, yoksa Amerika'nın Latin alfabesi kullanmasını, her Amerikalı'nın şapka giymesini mi istiyordu? Amerikan kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmesinden mi yanaydı?

Yoksa Demokrat Parti'nin kapatılıp Amerika'da bir tek Cumhuriyetçi Parti'nin kalmasını mı arzu ediyordu?

***

Ekpe Udoh Fenerbahçe'den ayrılmış. (Bu arada Bogdanoviç de kaçmış.) Ekpe "Enbiyeye" gitmiş.

Utah Jazz'da oynayacakmış.

Fenerbahçe de bu ayrılıkla kasasına 1 milyon dolar koymuş.

Fenerbahçe Ekpe'ye kalması için 3 milyon dolar teklif etmiş ama o 2 milyon dolara NBA'yi tercih etmiş.

Ne o, yoksa Fenerbahçe'yi yeteri kadar Atatürkçü bulmamış mı?

Yoksa Atatürkçülük çalışmalarına Utah eyaletinde mi devam edecek?

Orası az biraz "Mormon yuvasıdır", bunlar çok kadınla evlenmeleriyle ünlüdürler, yaniAtatürkçülük'e pek uymazlar.

Yoksa Ekpe onları "irşad" ederek tek kadına dönmelerini mi sağlayacak?

İyi ama projeler ne olacak?

Projelerini gerçekleştirmeden nereye gidiyorsun Ekpe?

Bizi kimlere bırakıyorsun Ekpe?

***

Bazı "refiklerimizin" kendi kendilerine sorabilecekleri soruları onların yerine biz soralım: Biz şimdi okuyucuyu hangi yabancı sporcuyla kerizleyeceğiz yahu?

Neden bizi artık kimse ciddiye almıyor yahu? Ne oldu da satış rakamımız düşe düşe 307 bine düştü yahu? Bu gidişle hangi gazeteyle kafa kafaya geleceğiz yahu?

Amirallikten çımacılığa indik yahu...