Hero Değil Hırpo

Cemal Nar / Habervaktim.com

İşte böyle, adalet ertelemeye gelmez, suçun cezası anında verilmeli ki yürekler soğusun, yaralar kapansın, mazlumlar teselli bulsun.

İşte bakınız, hainin biri, hani şu meşhur “menfez faresi”, üstüne bir tişört giymiş. Göğsünde İngilizce "hero" yazan bir tişört. Suratında da bir silik ve iğreti gülüş. Kendince alay ediyor millet ile. Tam bir HIRPOluk örneği idi sergilediği. Cezadını anında buldu. Kendisini de, sair hırpo hainleri de yaktı. Artık tek tip elbiseye girecekler inşallah.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer olayların önüne geçmek için duruşmalara FETÖ'cülerin tek tip elbiseyle çıkmaları için çalışma başlatıldığını duyurdu. Şunları söyledi:

“Geçen gün Sayın Başbakanımızla da konuştum. Artık bunlar (FETÖ sanıkları) mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tek tip elbise ile çıkaralım. Tek tip elbise.”

İşte bu yahu!

Elbisenin rengi de “kara” olmalı. Tıpkı kalpleri ve suratları gibi.

Hadi giyin ve gülün bakalım.

* * *

Gecikmeyeceksiniz. Yürekler anında şifa bulmalı. Evet, suçlular eninde sonunda cezalarını bulacaklar, ama biz hemen bulsunlar istiyoruz. İşte bir haber daha yürek soğutan cinsinden:

“HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş ile TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 31 milletvekiline ait 43 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

Demirtaş ve Buldan'ın yanı sıra, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:”

Adları bizi çok da ilgilendirmiyor. Bizi “PKK sizi tükürüğü ile boğar” sözü nasıl olur da bu zamana kadar cezasız kalır, bu ilgilendiriyor. Bu ve benzeri millete kafa tutan, tehdit eden, alay ve hakaret edenlerin aylar yıllar geçmesine rağmen ortalıkta kabadayı gibi dolaşmaları üzüyor. Evet, devlet biraz geç kalıyor, olayları çok geriden takip ediyor, ama ihmal etmiyor. İyi de, herkese öğrettiniz, “geciken adalet, adalet değildir” diye.

Ey yasama, ey yargı ve ey yürütme, gecikme, erteleme, hayırlı işlerde acele et. Vazifeni yapacaksın, niçin erteliyorsun? Neden zamanında işini yapıp bitirmiyorsun?

* * *

Ne muhteşem manzaraydı o! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri için milyonlarca vatandaş, törenlerin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne adete akın etti.

Anadolu Yakası’nda Çengelköy, Beylerbeyi, Altunizade bölgelerinde toplanan binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla köprüye doğru yürüdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'dan şehit yakınları ve gazilerimizle yola çıktı. Başbakan Yıldırım da halkın arasında yürüyerek geldi meydana. Sahneye çıkanlar tam bir millet devlet kaynaşmasını gösterdi. Kur’an okundu, dualar edildi. Konuşmalar da muhteşemdi. Gözlerimiz yaşardı, göğsümüz kabardı. Allah Teâlâ’nın bu milleti nasıl bir tehlikeden esirgediğini bir kere daha gördük ve şükrettik.

* * *

Aynı saatlarda Fox Tv. De İlker Başbuğ sorulara cevap veriyordu. İlkeli olmaktan bahsetti. Kendisi öyle imiş ve bu yüzden geçmişte ne demişse şimdi de aynı şeyi söylüyormuş.

Elhak doğrudur. Geçmişte de FETÖ için “irticai bir örgüt” demişti. Arkasında Amerika var demişti. Amaç bu laik, sosyal hukuk devletini yıkmak, yerine İslam kanunlarına bağlı bir devlet kurmak demişti.

Biz de ilkeliyiz hamdolsun. O zaman da sormuştuk bir yazımızda kendisine:

“Demek Amerika, o büyük şeytan, o en büyük İslam düşmanı FETÖ’ye destek vererek bu ülkede bir İslam devleti kurmak mı istiyor?”

Şimdi de aynı şeyi tekrar soruyoruz yani. ABD ve İslam yan yana öyle mi? Şu Irak, Suriye ve Afganistan’da Müslümanları katleden, bizdeki bütün terör örgütlerini destekleyen ABD, bir İslam devleti kurdurmak istiyor öyle mi?

Bu kim “evet” diyebilir?

Bu mudur dünyayı okumak? Bu mudur askerin tepe noktasının fikir ve strateji seviyesi?

* * *

Bugün küresel karanlık güçler ABD, AB ve İsrail eliyle İslam’a savaş açmış durumda. Bazen bizzat kendisi, bazen terör örgütleri eliyle Müslümanlara vuruyor. “Adı Konmamış Savaş” birkaç yıl önce yayınlanan bir kitabımızın adıdır ve bu savaş alabildiğine devam ediyor. Şu anda büyük bir savaşın içindeyiz.

15 Temmuz büyük bir zaferin adıdır ve bundan sonra benzer zaferleri hep yaşayacağız inşallah. Aman dikkat edelim, zaferin şartları vardır, onları bilelim ve riayet edelim.

Bu konuda “Cihat ve Zafer Şartları” kitabımız yardımcı olabilir. Okunması dualarımla.