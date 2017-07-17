Başakşehir ve Sneijder!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Hangisinden başlasam ki? Başakşehirspor geçtiğimiz sezon ortalama 2 bin seyircisi ve spor medyasındaki tek sütunluk yeri ile şampiyonluğu son haftaya kadar kovalamış, bunun yanı sıra Türkiye Kupası’nda da final oynamıştı. Bu gelişmelerden sonra kamuoyunun sorusu şu oluyordu: “Acaba bir daha tekrarlanır mı?” Çoğu kişi de bu renkli tabloya bir dahası için olur diyemiyordu. Ancak ne var ki, aynı kulübün bu sezonki transferleri gerçekten de Üç Büyükler dediğimiz firmalara parmak ısırttı. Savunmanın soluna Clichy, onun önüne Elia ve son olarak da Gökhan İnler’leMevlüt Erdinç imza atmazlar mı? Hatta söylentilere göre Sneijder’le de flört ederlermiş. Ama bitenlere baksak bile bu takımın önümüzdeki sezon neler yapabileceğini görebiliriz. Yani ufukta bir Beşiktaş-Başakşehirspor şampiyonluk mücadelesi daha görülüyor. Bir de her şeye rağmen Chedjou’nun sakatlığı olmasaydı savunmada da taş gibi bir takım görecektik. O halde basın da, tribün seyircisi de artık bu takımın maçlarına itibar edebilir. Tek şanssızlık maçların oynandığı yerin çok uzak olmasıdır.

***

Tabii hemen Sneijder meselesine geçelim. Karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi deniyor. Bu ne demek? Ya Hollandalı bu sezon alacaklarını cebe indirip imzayı attı ya da büyük oynama isteğini dikkate alarak yarı fiyatına imzayı bastı. Kimilerine göre de Galatasaray, Hollandalıya Türkiye’de başka takıma gitmek yok şartıyla mangırı ödeyip serbest bıraktı. Bence böyleyse bu UEFA’da yerini bulmaz. Yani Sneijder istediği takıma gidebilir. İşte bu yüzden de Başakşehirspor ve hatta Fenerbahçe konuşuluyor. Bekleyelim görelim. Ancak Galatasaray’ın da başına gelecekler için hazırlık olmasını tavsiye ederim.

***

Fenerbahçe İsviçre’ye indiği sırada Aykut Kocaman soru yağmuruna tutuldu. Ama benim için cevaplarının bir bölümünde yaptığı açıklama çok dikkat çekici idi. Hoca dedi ki, “Şu anda oyuncu almamız mümkün değil. Daha Valbuena’nın transferini karşılayacak satışları yapamadık. Önce bunu halletmemiz gerekiyor. Ancak hücum hattında bir oyuncuya ihtiyacımız da var. Ama dediğim gibi önce Valbuena’nın transferini karşılamak zorundayız...” Yani başta Ozan, Kjaer ve belki de Stoch satılabilirlerse önce Valbuena’nın hemen yakındaki Avrupa Kupası maçında oynaması mümkün olacak, sonra da, ki, olmazsa olmaz bir santrfor alınacak.

***

Bizim A Spor da sabah sabah Burak Yılmaz’ın Trabzonspor’la anlaştığını duyurmaz mı? Saymadım ama, bir futbolcu 10 seneden fazla bir süre sonra ayrıldığı kulübe döner mi? Burası Türkiye, döner mi döner... Hoş Manchester United’liRooney de Everton’a döndü ya... Emekliliğini yaşamak için... Acaba Burak da öyle mi düşünüyor? Bir önemli mesele de, acaba ofsayda yakalanmama konusunda ilerleme kaydetti mi? Pardon unutmadan; Trabzonspor Muhammed Demir’le yollarını ayırmış. Hey gidi günler hey! Alındığında sizde hiç mi akıl yok diye yazan tek kişi idim bu ülkede...

***

Beşiktaş Pepe fırtınasının yanı sıra birçok oyuncusunu kaybediyor.

Ya da gönderiyor diyelim. Peki yerlerine adam alınıyor mu? UEFA’nın malum sopası Beşiktaş’ın da üstündedir. Başka bir sopa, Şampiyonlar Ligi maçları da ufuktadır. Cenk’in alternatifi var mı? Yok! Hatta hattaBabel ve Quaresma’nın da yoktur. Aslında Gökhan İnler de gittikten sonra ön liberoda da sıkıntı çıkabilir... Neyse, Başkan Orman ve teknik direktör Güneş baş başa verip konuşuyorlardır herhalde...