Acaba senaryonun parçası mı?

Kemal Belgin / Milli Gazete



Efendim; geçenlerde, yani bir kaç gün önce İzmir’de bir olay meydana geldi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve damatlarının komşu dükkâna saldırdıkları ve ciddi bir arbede yaşandığı yazıldı, çizildi. Ortalık yangın yerine döndürülmüş ve dükkânında darp edildiği öne sürülen zat karakola giderek şikâyette bulunmuş. Fatih Terim de gidip damatlarıyla birlikte ifade vermişler. Sanırım olay mahkemelere taşınacaktır. Sadece bu kadarla kalsa iyi. Çünkü darp edildiği iddia edilen kişi telefonla bu işin burada bitmeyeceğini ifade etmiş.



Buraya kadar olan bizlere ulaşan özet bilgiler. Şimdi gelelim bizim başlığı açmaya... Değerli okurlar; bu dükkânına saldırıldığı ve darp edildiği iddia edilen zatın Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu yedek üyesi olduğu ortaya çıktı. Bu zat aynı zamanda bir dönem Adana Demirspor Kulübü’nün başkanlığını da yapmış. Yani Terim hoca ile aynı ilden, aynı spor branşındankanka gibiler.



Devam edelim mi? Olaydan sonra ne federasyon kanalından, ne de Terim hoca taraflarından bir açıklama gelmedi. Peki, başlıktaki senaryo sözü ne anlama geliyor değil mi? Bendeniz bu sütunlarda Arda olayı patladığından ve de sonrasında bir senaryo hazırlandığını duyduğumu yazmıştım. Kaynak da hayli sağlamdı. Senaryo şu idi: Federasyon başkanı değişecek, ya da koşullara rıza gösterirse kalacak, ama Fatih Terim’in yerine bir başka teknik adam gelecek. Devamla; eski futbolculardan biri menajer olacak, biri alt yapı koordinatörü falan, bir başkası yine Milli Takım’la ilgili bir görevde yer alacak. Rıdvan Dilmen’in federasyon başkanlığı dedikodusu ivme kazanmayınca, ya da komik bulununca, Demirören rahatlamıştı. Neyse, şimdi bu olay sonrası herkesin kafasında, tabii ki futbolla ciddi ilgisi olan, bir soru belirlendi: “Acaba Terim hoca istifa eder mi? Ya da, federasyon bir açıklama yaparak, karşılıklı ayrıldık gibi günün modasıyla ya da federasyon bir açıklama yaparak, karşılıklı anlaşıp ayrıldık der mi?



Çok yakında Milli Takım’ın hayatı maçları var. Zaten Ukrayna maçı biletlerinin satışa çıktığı açıklandı bile... Neden böyle bir görüşe yakınım mı? Hemen tekrarla cevaplayayım; kavgada adı geçen bir federasyon yönetim kurulu yedek üyesi... Bence bu işin açılması, detaylandırılması biraz da daha üst makamlardan istenebilir. Hatta hatta bu işlerde müdahale alışkanlığı olanlar, “Gördünüz değil mi? Ülke futbolu ne hale geldi... Derhal bir olağanüstü genel kurul yapılsın” diye feryat edip imza toplamaya bile başlayabilirler.

Bekleyelim görelim mi?

