Kitaplarda yazmaz

Ey genç!
Unutma ki, okul sıralarında bütün dikkatini verip okuduğun o kitaplarda yazmayan şeyler de var. Biz buna ahlaki değerler diyoruz, insani hasletler, kemalata giden yolun formülleri diyoruz.
Belki gündeminde bu değerlere yer açmıyor, insana dair hasletlerin geçerliliğini kaybettiğini düşünüyor olabilirsin. Hatta okuduğun o kitaplara sığmayan o değerlerle arana mesafe koymuş da olabilirsin. Fakat seni insanlık ülkesine taşıyıp burada taçlandıracak olan iksir bu değerlerin çekirdeğinde mevcuttur. Fakat bunu sana nasıl anlatacağımı bilemiyorum.
Sen erdemler ülkesinde yol almak yerine nerede eğlenip, nerede yiyip içeceğine nerede alış veriş yapacağına odaklanmaktasın.
Sen kendinle ya da yakınlarınla ilişkilerinde bu değerlere yer vermemektesin. Bunun yerine hangi kızla hangi köşe başında buluştuğunu ve neler yaptığın üzerine yoğunlaşmakta ve hayatı bir nefes alış verişten ibaret zannediyorsun.
Sevgili Genç!
Senin sabahların secde ile taçlanmaz, ezanlar semaya doğru yükselirken sen önündeki bilgisayara odaklanmış gelen mesajlarını okumaktasın.
Hakkında kim ne demiş
Ne kadar beğeni alabilmişsin
Hangi kişi hangi yorumu yapmış sen bunlarla meşgul olmaktasın.
Farkında mısın yaşamının en güzel günlerini çalan bu araçlarla arandaki bağ seni kör bir kuyuya doğru sürüklüyor.
Farkında mısın? Ezanlar okunuyor, güneş doğup batıyor, geçen her dakika senden bir şeyler alıp götürüyor. Ama senin gündeminde erdemler ülkesine dair hiçbir şey yok. Ne kadar ilginç değil mi?
Kuşluk vakti kalktığında gündelik hazırlıklarını yapmaktasın, arkadaşlarını gideceğin mekânı seçmekte, nerede nasıl eğleneceğin konunda arkadaşlarınla konuşmakta ve günü kendince iyi geçirdiğini düşünmektesin. Peki, ebedi yolculuğun için hangi hazırlıkları yaptın, hangi erdemleri hangi eylemleri biriktirdin?
Unutma! Evrendeki üst konumunu yeniden sorgulayıp vakti nakit haline getirmelisin.
Okul sıralarında okuduğun kitaplar senin mesleki kariyerin bir katkı sağlayacaktır elbette. Fakat erdem ve faziletler noktasında yol kat edebilmen için başucu kitabın Kur’an’ı ve Resulullahın örnek hayatını yeniden okumak ve içselleştirmek zorundasın, bunu unutma.
18 Temmuz 2017 Salı23 Şevval 1438
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- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
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