Tek tipe davetiye!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra öyle anlaşılıyor ki yakında FETÖ sanıklarını mahkemelerde “tek tip” kıyafetler içinde göreceğiz.

FETÖ sanıkları bir yandan “kuyruğu dik tutmaya” büyük özen gösterirken bir yandan “tek tip” kıyafet içinde mahkemeye çıkarılmaya itiraz ediyorlar.

Akıl hocaları onların “tek tip” kıyafet içinde mahkemeye çıkarılmalarının “aleyhlerinde olan havanın lehlerine dönmesine” vesile olacağını iddia ederek akılları sıra iktidarı uyarıyorlar.

“Tek tip” kıyafet kamuoyunu olumsuz etkilermiş ve sanıkların lehinde bir havanın oluşmasına yol açarmış.

FETÖ sanıkları ve yanlarındakiler öylesine pişkinler ki her ahvalde zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyorlar.

Gelin şimdi FETÖ sanıklarının bu pişkinlikleri üzerinde biraz duralım.

Hal ve davranışları ile hem “tek tip kıyafete” davetiye çıkarıyorlar hem de böyle bir kıyafet içine sokulmalarını içlerine sindiremiyorlar.

“Eğri oturup doğru konuşalım” diye bir atasözümüz var ama biz “hem doğru oturup hem de doğru konuşmaktan” yanayız.

Bundan önce iktidarın FETÖ sanıklarını “tek tip kıyafet” ile mahkemeye çıkarma gibi düşüncesi var mıydı?

Yoktu!

Olsaydı zaten FETÖ sanıkları mahkemelere çoktan “tek tip kıyafet” ile çıkarılmış olurlardı!

Peki, FETÖ sanıkları ne yaptılar?

Sanıklar mahkemelere çıkarken sırtlarına geçirdikleri tişörtlere “kahraman” diye yazarak adeta meydan okudular.

Sanıklar “kahraman” yazılı tişörtlerle mahkemelere çıktılar, avukatları da mahkemelerde onlardan “kahraman” diye söz ederek onların “kahramanlığını”(!) tescil ettirmeye çalıştılar.

Hiç kuşkusuz onları “içeri tıkan ve yargılayan gücün” de eli armut toplamıyordu!

Onlar da mukabil atağa geçtiler ve “tek tip kıyafet” gündeme gelmiş oldu.

FETÖ sanıklarının ve yakınlarının bu durumdan yakınmaya hiç hakları olmadığını düşünüyoruz.

Zira kendileri kaşındılar! Şimdi ağlaşmaya hiç hakları yok.

“Tek tip kıyafet” ile mahkemeye çıkıp, kendilerine verilecek cezayı beklemekten başka yapacak bir şeyleri yok!

Sanıkların şovu yetmiyormuş gibi bir de yakınları aynı yöntemle mahkemenin huzurunu kaçırmaya başladı.

Oysa bu tür kaprisleri hoş görecek kimse yok!