Metal yorgunluğunu aşma yolunda

Ahmet Taşgetiren / Star

16 Nisan referandumu. Yeni sistem. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fiilen yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yeni bir merhale.

Ardından Ak Parti olağanüstü genel kurulu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ak Parti Genel Başkanlığına seçilişi.

Ardından Ak Parti yönetim kadrolarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dokunuşu ile yeniden belirlenişi.

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti bünyesinde oluştuğunu düşündüğü “Metal yorgunluğu” alarmı. Bu alarm çerçevesinde partinin alt kademelerinde değişim iradesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Metal yorgunluğu” vurgusunun ardından, 2019'a doğru geliştirmeye çalıştığı “Yüzde 50 artı 1 hassasiyeti” ve buradan çıkarmaya çalıştığı hamle duygusu.

Bakanlardan istenen 6 aylık hizmet projeksiyonu dosyası. Bununla birlikte gündeme giren Kabine değişikliği beklentisi.

Ve dün:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Yıldırım'ın Beştepe'de sürpriz buluşması ile girilen kabine revizyonu.

Ne oldu? Özetle şu oldu:

15 Bakan yerinde kaldı. 6 yeni bakan geldi. 5 bakanın yeri değişti. 5 Başbakan yardımcısından 4'ü değişmiş oldu.

Tuğrul Türkeş, Nabi Avcı, Mehmet Müezzinoğlu, Veysi Kaynak, Faruk Çelik, Akif Çağatay Kılıçkabine dışında kaldı.

Ahmet Eşref Fakıbaba (Gıda Tarım ve Hayvancılık) Hakan Çavuşoğlu (Başbakan yardımcısı), Jülide Sarıeroğlu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik) Abdülhamit Gül (Adalet) Ahmet Demircan (Sağlık) Osman Aşkın Bak (spor) yeni bakanlar.

Bekir Bozdağ, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğluyeni Başbakan yardımcıları. Fikri Işık'la Nurettin Canikli yer değiştirmiş oldu. Bekir Bozdağ Adalet Bakanlığından, Recep Akdağ Sağlık bakanlığından geldi buraya.

Ekonomi kadrosu değişmedi. Mehmet Şimşek iç – dış ekonomi dünyasının güvenilir ismi olarak yerini korudu.

Yeni kabinede dikkat çekici isimlerden birisi Abdülhamit Gül'ün Adalet bakanlığına getirilmesi.

Anayasa değişikliğinden bu yana Gül, hukuk alanında epeyce emeği geçen öne çıkan bir sima.

Adalet Bakanlığında Bekir Bozdağ'ın yerine getirilmesi bu dönemde bir mesaj taşıyor mu? Olabilir. Daha az tartışılan, daha az polemiklere giren bir isim olması, “Adalet” açısından sağlıklı olabilir.

Maraşlı'yım. Veysi Kaynak'ın kabine dışı kalmasından sonra Kahramanmaraş'tan bakan kalmaması her seçimde Ak Parti'ye olağanüstü destekler veren Maraşlıların dikkatini çekecektir. Ak Parti MYK'sında yer alması ve parti sözcülüğünü Mahir Ünal'ın yürütüyor olması Maraşlılar için yeterli olur mu? Bilmem.

Bekir BozdağAdalet'ten alındı ama Başbakan yardımcısı olarak Hükümetin tepe kadrosundaki yerini korudu. Recep Akdağ da Sağlık Bakanlığından gitti, tekrar geldi ve şimdi oradan Başbakan yardımcılığına nakledildi. Recep Akdağ'ın sağlık bakanlığındaki başarısı dışında Hükümet bünyesinde bir dengeyi ifade ettiği düşünülüyor olmalı.

Kabinede yeni isimler var, onların performansları takip edilecek.

Belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üst yönetiminde 2019'a doğru bir koşu söz konusu. At sahibine göre kişner. Dolu dizgin bir koşu istendiği anlaşılıyor. Ne diyelim, başarı diliyoruz.

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GUANTANAMO:

- Tek tip elbise konusunda Guantanamo adını anmak bile işkenceyi, zulmü, hukuksuzluğu çağrıştırıyor. Aman ha! En çok FETÖ sevinir.

- Tutuklulara tek tip elbise giydirmek, onların tamamını peşinen mahkum etmek sonucunu doğurmaz mı? O durumda masumiyet karinesi nerede kalır?

İDRAK ÇAĞRISI-3:

Kabine değişikliği araya girdi. Bu konuyu çok önemsiyorum. Yazmaya devam edeceğim.