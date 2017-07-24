24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Kurnaz geçinen aptal!

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Zeki Ceyhan
ABD oldukça “aptal” ama bir o kadar da “kurnaz” olmaya çabalıyor.
“Aptalca” davranıyor çocukların bile “kandırılamayacağı” senaryolar ile karşımıza çıkıyor.
Evet, “kurnaz” olmaya çabalıyor ama “aptallığı” buna mani oluyor.
ABD Özel Kuvvetler Komutanı Raymond Thomas konuşuyor:
“Türkiye, PKK ile ilişkili görüyor diye YPG’ye isim değiştirme önerisinde bulunduk!”
Görüyor musunuz “Amerikan zekâsının” kurnazlığını!
 
Türkiye, “YPG PKK’nın uzantısıdır” dediği için bir isim değişikliğiyle sorunu ortadan kaldıracaklarını düşünüyorlar.
YPG de Amerika’nın bu teklifinin üzerine balıklama atlamış ve adını SDG yani Demokratik Suriye Güçleri yapmış.
 
Böylelikle büyük bir sorunu(!) halletmişler. Amerikalı komutan bu isim değişikliğinden çok mutlu olmuş ve isimlerinin ortasına “demokratik” kelimesini koymalarını çok zekice bir hamle olarak gördüğünü açıklıyor!
Oysa ne kadar “aptalca” değil mi?
 
Yahu siz istediğiniz kadar isim değiştirin cisim aynı cisim olduktan sonra ne fark eder?
“Amerikan aptallığı” sıradan böyle bir isim değişikliğini “çok zekice(!)” bir hamle olarak görebilir ama aynı şeyi Türkiye’den beklemeleri kabul edilebilir gibi değil. Türkiye’nin karşısına, “Siz YPG’den şikâyetçisiniz ama bakın bunların adı SDG” diye çıktıkları anda “tarihin en büyük aptallığının” altına imzalarını atmışlar demektir.
 
PKK’nın hiçbir zaman müzakere masasına oturamayacağının farkında olan Amerikalılar ufak bir isim değişikliği ile PKK’nın uzantılarını müzakere masasına oturtabileceğini düşünüyor olmalı.
Bundan güzel “ham hayal” olur mu?
“Cisim” aynıyla yerli yerinde dururken sıradan bir “isim” değişikliği ile durumu idare edeceklerini sanmaktan “daha büyük bir aptallık” olabilir mi?
Olamaz elbette ama gelin bunu “Amerikan zekâsına” anlatın.
 
Onlar bu “güdük zekâ” ile dünyayı yönetmeye çalışıyorlar.
Ve bu yüzden de “dünyanın yüzü” bir türlü gülmüyor!
Dünya “barış ve huzura” bir türlü kavuşamıyor.
Terör örgütleri ve uzantıları böyle aptalca desteklenirken dünya nasıl “barış ve huzura” kavuşur?
Ancak ne var ki “kovboy aklına” daha fazlasını anlatabilmek mümkün değil.
Kafaları ancak bu kadarına basıyor!
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