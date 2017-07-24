Almanya-İsrail çizgisi ve Avrupa’nın geçmişi

Yiğit Bulut / Star

Son birkaç yıldır AB’nin “topraklarına bir insan daha almamak” uğruna girdiği ayak oyunlarını, verdiği vaatleri, ortaya attığı hayalleri görünce, inanın İNSANLIK ADINA midem bulanıyor! AMAÇ BİR İNSANIN DAHA TOPRAKLARINDA BARINMAMASI!

Sevgili dostlarım, bir topluluk, adı ister “birlik olsun”, ister başka bir şey; nereden geldiğini unutmuş ve kirli geçmişini YOK SAYARAK “insanlık dersi” vermeye ve başkalarını “karalamaya” çalışıyorsa, fazla uzağa gidemez, kirli geçmişini yüzüne vururlar! KİRLİ GEÇMİŞ VURGUSUNU YAPINCA DA AKLIMIZA DOĞAL OLARAK AVRUPA KITASI GELİR! NE GEÇMİŞ AMA!

Sevgili dostlarım,

Ne Avrupa ama! Birkaç yıl öncesinde kıtanın orta yerinde “sadece Müslüman oldukları için katledilen” 200 bin insanı seyreden Avrupa! YALAN MI? 200 BİN BOŞNAK AVRUPA’DA KATLEDİLİRKEN, AVRUPA SEYRETMEDİ Mİ?

Sevgili dostlarım,

Ne Avrupa ama! Afrika kıtasında katliamlar yapan ve yüzyıllarca kıtanın varlıklarını kanını emerek, bu varlık üstüne sömürge imparatorlukları kuran Avrupa! Cezayir’de yapılan katliam, Afrika’da yapılanın sadece küçük bir kısmı!

Ne Avrupa ama! Amerika kıtasında Kuzey ve Güney dahil katliamlar yapan, yüzyıllar süren sömürge denklemini kan-gözyaşı-emek çalmak üstüne kuran Avrupa! Bugün Güney Amerika’yı yüzyıllarca sömüren Portekiz ve İspanya’nın durumuna bakın; biri yüzde 24 işsizlik ile dünya rekoruna koşuyor, diğeri Avrupa’nın en kötü ekonomisi olma yolunda Yunanistan ile yarışıyor!

Sevgili dostlarım,

Ne Avrupa ama! Osmanlı-İslam coğrafyasına hayasızca saldıran ve Osmanlı’ya finansal boyundurukla imzalattığı sömürme anlaşmalarını aynı tarihte İngiliz gemilerinin Çin limanlarını bombalamasıyla Uzakdoğu’ya taşıyan Avrupa! Katliam, kan ve gözyaşı orada da var!

Ne Avrupa ama! Bir araya gelip Osmanlı coğrafyası üzerine abanan, kaçarken kundaktaki çocukları süngülerinin uçlarına takan Avrupa!

Size daha söylenecek çok söz var ama söze yazık!

Ey AVRUPA,

BAK DİNLE; GÖR VE ÖĞREN;

Biz alemlere rahmet olarak GÖNDERİLEN Peygamber efendimizin Ümmeti, gittiği her yere sevgi ve hoşgörü götürenlerin birlikte oluşturduğu milletin neferleriyiz!

PEKİ SİZ NESİNİZ! SADECE MÜSLÜMAN OLDUĞU İÇİN BOŞNAK BİR ÇOCUĞUN KATLEDİLMESİNİ SEYREDEN, İÇİNDE ÇOCUKLARIN OLDUĞU TEKNELERİ SİZE GELMESİN DİYE BATIRAN, TOPRAKLARINDAKİ MÜSLÜMANLARI “HASTA IRKÇILARA” YAKTIRAN AHLAK ANITLARI MI?

BU NOKTADA İSLAM DÜŞMANLIĞINDA BİRLEŞEN ALMANYA-AVRUPA-İSRAİL DİZİLİMİNE DE BİR SÖZÜM VAR; HEPİNİZ BİR OLSANIZ TÜRK MİLLETİ’NİN-İSLAM ÜMMETİ’NİN VARLIĞINDAN TOZ DAHİ KALDIRAMAYACAKSINIZ!

BUYRUN, BİZ BURDAYIZ...