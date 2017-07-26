Kudüs yazıları: 1

D.Mehmet Doğan / Habervaktim.com

Kudüs’ü yüzyıl önce Osmanlılar kaybetti, peki kim kazandı?

Tam da yüz yıl sonra...İngilizlerin hain Hüseyin’in desteği ile Kudüs’ü işgalinin yüzüncü yılında...Yine Kudüs edebiyatı...Yine Kudüs ve “ümmet” hamaseti!

Siyonistler binlerce yıllık emellerinin peşinde yürümeye devam ediyor. Emperyalizmin bölgemizdeki varlığı için onlar gerekli, bunu çok iyi biliyorlar. Batının ağababaları ağızlarını açınca istisnasız “önce İsrail’in güvenliği” diyorlar.

İsrail kurulduğu tarihten beri hiç bu kadar güvenlik içinde olmamıştı!

Ürdün zaten tamam, Mısır darbeyle garantiye alındı, Lübnan’dan artık zarar gelmez, Suriye’nin hali pürmelali ortada, uzaktaki düşman İran da Suriye’de meşgul ediliyor...ABD Başkanı’nın eşinin elini sıkan Suud hanedanı Katar’ın boğazını sıkmaya kalkışıyor!

Ve İsrail’in tıkırı yerinde. “Delidir ne yapsa yeridir” konumunda binlerce yıllık emeline yürüyor: Mescid-i Aksa yok edilecek, Süleyman mabedi ihya edilecek!

20 küsur “Arap” devleti İsrail’e sinek vızıltısı kadar tesir etmiyor! Müslümanların bağırış çağırışı bir işe yaramıyor. Bu hiç de şaşırtıcı değil! Bir Arap siyasi aklı yok, stratejisi yok. Bir devlete “devletsin” demekle devlet olmuyor!

Amerikanın damatlığı ile gerdeğe girilmiyor!

İlk ve muhakkak bilinmesi gereken şu: Bütün mesele Türkiye meselesi...

İsrail Türkiye’nin iç meselelerle uğraşmasından, Suriye konusunda tıkanıklıktan yararlanarak sonuna kadar gitmek istiyor. Zamanlama yerinde! Bir de İsrail’in gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakletme kârlı işi var!

Tarihini kaybeden, strateji üretemez. Arapların asıl meselesi bu. Türklerin İslam dünyasında bin yıldır oynadığı rolü görmezden gelen bir Arap aklı her daim duvara toslar, zerre miskal eme yarar strateji üretemez. (Stratejinin arapçası “sevkülceyş” yani “asker konumlandırma!” Hangi askeri, kim konumlandıracak?)

Malazgirt zaferi 1071’de, Kudüs’ün Fatımilerden Selçuklulara geçişi 1070’de!

Akabinde Fatımiler geçici süre Kudüs’ü ele geçirdiler ve âdeta bir zamanlar gizli müttefikleri olan Haçlılara devrettiler! Bir asırlık karanlık devir, Selahaddin’le sona erdi. Selahaddin Kudüs’ü aldı, fakat Kudüs Krallığı Akka merkezli olarak bir asır daha devam etti. Haçlıları kesin olarak Filistin’den atan tarihimizin büyük kahramanlarından Baybars’tır. Kudüs için gösteri yapanlardan kaçı “Baybars”dan haberdardır?

Memlûkler, Osmanlılar Kudüs’ü barış içinde yirminci asra getirdiler. İngilizlerin hain Hüseyin’in desteği ile 1917’de Kudüs’ü ele geçirdiğini de unutmayalım. Hüseyin ve hempaları Kudüs Osmanlılar’dan İngilizlere geçince bayram etmişlerdir desem, yanlış olmaz!

“Kudüs” konusu etrafında birkaç yazı, eski yazdıklarımızı da işin içine katarak, kaleme aldık. Mesajı okyanusu bıraktık. Umulur ki, hedefine vara!