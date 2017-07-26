Terörün İsrail CHP Cephesi Ve Hırpolar

Cemal Nar / Habervaktim.com

İsrail'in kanal 2 televizyonun haberine göre, İsrail tarafından Aksa kapılarına yerleştirilen metal arama dedektörleri nedeniyle yaşanan büyük gerginliğin ardından İsrail polisi bu geceden itibaren metal arama dedektörlerini kaldırma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İsrail'in tüm uyarılara rağmen bu tutumunda ısrar etmesini, dün bir kez daha Harem-i Şerif'te Cuma namazı kılınamamasını ve İsrail güçlerinin Cuma namazı için toplanan kardeşlerimize karşı aşırı güç kullanımını İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla kınıyorum.” diye konuştu.

İsrail esir aldıklarını öldürüyor. İşkence ediyor. Açıkça şiddet kullanıyor. Batı seyrediyor. Ne kınıyor, ne dur diyor. Arada bir “barışın” diyorlar orta yere. Üstüne alan mı var?

Rüzgar eken fırtına biçermiş. Keser döner sap döner, bir gün gelir hesap dönermiş. İslam dünyasındaki sessizlikten İsrail hep sevindi. Bence artık korkma zamanı da geldi. Bu böyle sür gitmez. Öyle bir öfke seli gelir ki, kimse o zaman muhatap da bulamaz.

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CHP Anamur İlçe Teşkilatı'nda partililerle buluşan Deniz Baykal, referandumdan 'evet' çıkmış olmasına rağmen yüzde 50 ile anayasa yapılamayacağını iddia etti.

Bu anayasayı milletin çoğunluğu kabul etmedi. Dünyanın her yerinde yüzde 50 oyla milletvekili olunur, belediye başkanı olunur. Bir iktidar yüzde 50 oyla seçim kazanır. Ama yüzde 50 oyla anayasa yapılmaz. Millet bilerek 'hayır' dedi. (http://www.habervaktim.com/haber/513978/deniz-baykal-yuzde-50-ile-anayasa-yapilmaz.html)

Baykal demek kaos demektir. Ama millet bu çocuk korkutmalarını yemiyor artık. Yıllar önce başkan iken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a “sakın sen kanun yapma, anayasa yapma. Yapma kardeşim, sakın yapma. Hükümetsen ekonomiye bak ama sakın kanun yapma” diye sayıklar dururdu. Ama kale alan olmadı. Sabırla ve sebatla yolunda yürüdü. Kanun da yaptı, Anayasa da değiştirdi.

Asıl önemli olan Baykal ve gibilerine böyle söyleten neydi? Nedendi bu tehdit söylemleri?

O, Batıcı aydınların tipik bir örneğidir. Bunlar Müslüman milleti sevmezler ve ona güvenmezler. Korkuları şu: Bunlar kanun yaparsa, Batıya aykırı olur. Çünkü halkın değerleri İslam’dır. İslam ise bizi Batı ekseninden kaydırır vs. vs. Oysa hükümet dengeleri koruyor ve istemese de Batının kanun ve kriterlerini sürdürüyordu. Çünkü ondan daha güzelini İslam’dan ve Osmanlı Devleti uygulamasından bulsalar bile uygulatmazlar, “laiklik elden gidiyor” yaygarası ile yeri göğü inletirlerdi. Uzun ve ince bir yolda yürümek zorunda idiler.

Evet Baykal Bey, yüzde 50 ile anayasa yapılamayacaksa, bu millet anayasasız mı kalacak? Yoksa birisi gelip darbe mi yapacak bunun için?

Yok yok, siz bittiniz. Darbeden medet ummalar da bitti. Çok yakında babadan oğula inadına CHP diyenler de bitecek ve yerine makul olanı seçen insanlar da gelecek. Böylece siz de demokratik yollarla yüzde doksan anayasaları göreceksiniz inşallah.

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“Marmaris'teki hain saldırıda helikopterdeki makineli tüfeği kullanan astsubay Selman Çankaya'nın basın mensuplarına bakarak gülümsemesi dikkat çekti. Mahkeme heyeti sanıkların tutuklamaya ilişkin beyanlarını aldı. Darbeci askerlerden Yüzbaşı Ergün Şahin, savunmasında Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'a, Sizin de bir gün bu şartlarda yargılanmanızı isterim" dedi.”

Bunlara bu sırıtma, zafer işareti, hırpo yazısı ve benzeri milleti ve mahkemeleri aşağılayan şımarık tavırları takınmayı kim tavsiye etmişse iyi etmiş, darbeci alçaklar bu şirretliğe devam etsinler. Böylece toplumda az da olsa onlara hala acıyan saflara ne kadar yanlış düşündüklerini anlatmış oluyorlar. Yapın ve iyice çirkefleşin. Ta ki bu aziz milletin içi azıcık da olsa size merhametten sızlamasın. Verilen cezaya ne kadar layık olduğunuzu görsünler de içleri soğusun.

Bir de siz görün artık, “kainat haininden” aldığınız ahlak ve maneviyat seviyeniz işte bu kadarmış. Bu millete size yaptıkları iyilik ve yardımdan ötürü minnet ve şükranınız işte bu seviyedeymiş.

Devam edin hırpolar!