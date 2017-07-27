Koca Fenerbahçe santrforsuz!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Bu akşam da UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak bir başka temsilcimiz Fenerbahçe... Rakip Avusturya’nın Strum Graz takımı... Yani bir Avrupa Kupası torbasına elinizi attığınızda içinizden dua edip size rakip olmasını dileyeceğiniz ekiplerdin biri... Avusturya futbolu iki dönem ses getirmiştir. Biri çok ama çok eski, yani 1940’lı yılların sonuna yakın, diğeri de yakın tarihteki Krankl, Prohaska falanın oynadığı, hatta bizim milli takımla çekişip 1978 Dünya Kupası’na az farkla gitme vizesi alan takım...



Bugün mü? Çok bilinmeyenli olsalar gerek... Peki, bizde durum ne? Değerli okurlar; Fenerbahçe gibi ülkenin ilk üç büyük kulübünden birinde böylesine Avrupa maçlarında oynayacak ve koz olarak sahaya sürülecek tek bir santrfor yok... Ne yazık ve ne ayıp değil mi? Van Persie üstatları yine arıza yapmış ve oynamayacağı açıklandı. Peki, yerine acaba genç Ahmet mi oynayacak. Haaa Aykut Kocaman santrforsuz bir futbol oynatmak gibi bir yenilik peşine takıldı mı? Sanmam... Sezon başı o değil miydi, “Van Persie çok büyük oyuncu. Şansımız var” diyen... Aykut hocanın hafızası ortaya bu görüşü attı sanırım. Ama bir gerçek var ki, bu akşam Fenerbahçe sahaya en azından günümüz modeli bir uç adamı ile çıkamayacak. Derseniz ki Barcelona nasıl oynuyor diye... Haklısınızdır da, bizde öyle bir yolu deneyen oldu mu ki bugüne kadar? Öyle bir oyunu oynayabilmek için, saha içindeki bütün elemanlarınızın topu çok çabuk ayaktan ayağa dolaştırmaları gerekir. Bunun yanı sıra aynı elemanların pozisyona göre sık sık yer değiştirmeleri de gerekir. Yani rakip sizi bulana kadar pozisyon olur ve gol atarsınız. Var mı böyle bir yapı bugün için Fenerbahçe’de? Yok...



Peki, böylesine bir eksiklik Fenerbahçe’yi turdan eder mi? Etmez ama sıkıntı yaşatır. Sezon başında kolu bir kere daha kırılan Fernandao’dan hayır olmadığına göre bugüne kadar beklenir miydi yeni bir uç adamı için? Kaleci Kameni’yi almaz ama onun yerine bir santrfor alabilirdiniz? Örnek mesela...



Avusturya takımları da günün modasına uyarak süratli oynamaya çalışırlar. Onları iyi bir alan savunması ile karşılamak gerekir. Sonrasında da hızlı kontraya çıkış gerekir. Atılabilecek bir gol Kadıköy rövanşı için gereklidir diyebiliriz. Bence duran top üzerinde çalışılmalıydı. Savunmadan çıkacak ve orta alandan gelecekler için...

Bekleyelim görelim...

