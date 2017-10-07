Haşmet Babaoğlu / Sabah

Özel tim Mandalay Bay Hotel'in 32. katındaki süitin kapısından girdiğinde içeride (resmi açıklamaya göre) şu manzarayla karşılaştı...

Bazıları hiç kullanılmamış, aralarında AK-47 ve AR-15 gibi ağır ölümcül saldırıtüfeklerinin de yer aldığı tam 23 silah...

Dördü pencere kenarında. Bunlardan ikisi tripod üstünde.

Diğer silahların bir tiyatro sahnesini andırır biçimde odaya serpiştirilmiş olması ise garipti.

Ayrıca odada yüklü miktarda mühimmat ve yarı otomatik silahları otomatik hale çeviren ve bir yandan da geri tepmeyi azaltan bump- firesystem aygıtları da bulundu.

Basına yeni verilen video görüntülerine bakılırsa odanın iç kısımlarındaki duvarlarında da kurşun delikleri var.

Savcılık bunun katliamcı Paddock'un kapıyı zorlayan Swat timleriyle son ana kadar çatıştığının delili olduğunu söylüyor. Ama işe bakın ki, Swat tim komutanı da "biz içeriye girdiğimizde katil intihar etmişti" diyor.

İntihar.

Peki nasıl? Orası karanlık.

Üstüne üstlük, Paddock'un Las Vegas'a gelirken yol üzerinde bir silah satıcısından 600 dolar ödeyip aldığı çok özel bir Ruger American tüfek de ortalarda yok. Kayıp.

***

Bütün bunlara; yani resmi hikâyeye inanan var mı?

Aklı başında tek bir kişinin bile inandığını sanmıyorum.

En az on büyük valize sığacak kadar yüklü silah ve mühimmatı 32. kata çıkaran bir "yalnız kurt" ha? Tabii bu iddia inandırıcı olmayınca olaydan birkaç gün sonra Paddock'un otomobilinin bagajında yüksek miktarda patlayıcı bulunduğu söylenmeye başlandı.

İyi de ne için?

Trump'ın ifadesiyle "saf kötülük" için mi? O ne demek peki?

Soru şu: Yıl boyunca kumarhanelerden bir milyon dolara yakın para kazanmış, kendi halinde ve 64 yaşında bir adam olan Paddock katliamcı mı, kurban mı, yem mi?

Fakat kimse böyle soruları açıktan dile getirmek istemiyor.

Çünkü o zaman size "aklını kaybetmiş" veya "ucuz komplocu" muamelesi yapılıyor.

Komploculuk eleştirisi komplo kuranları rahat ettirmek için üretilmiş muazzam bir mekanizmaya dönüştü. O yüzden bizim ekranlarımızda da "adam belki kumarda kaybetmiş ve delirmiştir canım, komplocu kafayla bakmamak gerek" deyip kıkırdaşan uzmanlar(!) izledik.

Bütün bunları niye yazdım?

Nasıl bir dünyada yaşadığımızı anlayın diye.

Bir de dünya egemenleri arasında fena bir kapışmanın hızla yaklaştığını hatırlatmak için.

Las Vegas katliamı bu sürecin çok kanlı bir parçası.