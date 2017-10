Ne zaman çıkarlar?

Engin Ardıç / Sabah

Stephen King Amerikalı olmasa "doğru dürüst" edebiyat eserleri verecek, herhalde Nobel bile alacaktı.

Müthiş bir kalem ustasıdır. Amerikalı olduğu için o muazzam yeteneğini çarçur korku romanlarıyla harcadı, çok da para kazandı tabii, gene Amerikalı olduğu için.

Onun "The Shawshank Redemption" adlı uzun öyküsünü bilir misiniz, filmi de mükemmeldi, öyle abuk sabuk palyaço katiller, zombiler, hayalet arabalar, uzaylı canavarlar falan içermeyen tek eseridir. "İnsanı" anlatır, Kemal Tahir'in deyimiyle "dar yerde" sıkışmış insan gerçeğini.

Orada bir ihtiyar adam vardır, çok uzun süre hapis yattığı için "dışarıdan" korkar, tahliye edilmek istemez, hapisten çıkmamak için yeni bir cinayet işlemeye bile kalkar... Çıkınca da korktuğu başına gelir, dışarıya uyum sağlayamaz, sonunda kendini asar.

İmdi... Cumhurbaşkanını öldürmeye kalkan Fetöcü katillerin yediği cezaları gördük, bilmemkaç kere ağırlaştırılmış müebbet, genellikle... Arkadan başkaları da gelecektir, bunlar "müteşebbis" katil, daha 250 kişiyi gerçekten öldürmüş olanlar da var sırada.

Acaba bunlar gerçekten "bir daha gün yüzü göremeyecekler" midir?

Bendeniz bu ülkede henüz hiç "müebbet yiyip de hapiste ölmüş" hükümlü duymadım, varsa bana bildirin.

Yassıada hükümlüleri bile üç yıl yatıp çıkmışlar, üç şehit de öldüğüyle kalmıştı...

Peki bu herifler ne olacaklardır?

Kılıçdaroğlu ya da onun herhangi bir adamı cumhurbaşkanı olursa, ya da CHP mecliste af kanunu çıkarabilecek bir çoğunluğu ele geçirirse, çıkarmayı düşünebilirler.

Aynı şey sanırım Akşener için de geçerlidir, "ablanız sizi salıverir" belki...

Ama öbür türlü...

Beş yıldan on yıla kadar "örgüt üyeliğinden" cezaları var, bunun yanısıra kimisi için bir kere, kimisi için dört kere müebbet, hem de ağırlaştırılmış müebbet.

Ağırlaştırılmış müebbet demek "aslında asacaktık ama maalesef böyle idare etmek zorunda kaldık" demek.

"Koşullu salıverilme" hükümlerinden fiilen yararlanamıyorlar.

Kılıçdaroğlu'nun epeyce uğraşması, bütün bir infaz yasasını değiştirmesi gerekecek ama bu da "geriye" işleyebilir mi?

Yani Kemal Bey, yürüyüşte düşen o dört tırnağını boşu boşuna ziyan etmiş oluyor...

Çünkü şartlı tahliye için "cezanın 30 yılını doldurmak" gerekiyor, birden fazla müebbet yediysen de bu süre en az 34 yıl...

Otuz dört yıl sonra, yani 2051 yılında birisi çıkar da bunları serbest bırakır mı?

Üstelik örgüt üyeliğinden yedikleri ve müebbetin yanında leblebi çekirdek gibi kalan beş yılın, on yılın da indirimi yok.

"Artı seksen iki buçuk yıl" yiyen bile var.

Yani baharları 2056'ya, 2061'e, kimisininki 2133'e kalıyor!

Allah onlara gün ışığı göstermeden uzun ömür versin, fare deliklerinde "dalya" desinler.

Onları kurtarmak için kim uğraş verecek, bunu da ileride görelim.

Yunanlı faşistler çıktılar, İspanyol darbecisi çıktı, bunlar çıkabilecekler mi bakalım?