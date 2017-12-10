Echel-i cühela

Engin Ardıç / Sabah

Hep aynı terane, hep aynı kandırmaca, hep aynı mugalata...

"Cumhuriyet" kavramıyla "demokrasi" kavramını birbirine karıştıran hep aynı munkabız kafa...

Kendilerine beş yüz kere Hitler Almanyası'nın da, Stalin Rusyası'nın da, Saddam Irakı'nın da, Esad Suriyesi'nin de birer cumhuriyet olduklarını...

Buna karşılık bugün en ileri demokrasi örneklerini sergileyen İspanya'nın da, Hollanda'nın da, İsveç'in de, Norveç'in de, Danimarka'nın da, en başta Büyük Britanya'nın da birer krallık olduklarını hatırlattık.

I ıh... Tınmıyorlar.

Çünkü yalanlara sımsıkı sarılıp yaşamayı severler.

Sonra bu yalanların "çeşitlemesini" de yaparlar.

Bakınız, iktidara gelince gazete kapatıp televizyon boğacak olan kavruk yiğit ne demiş:

"Kuva-yı Milliye bir kurtuluş hareketidir, demokrasi, bağımsızlık açısından, kadın-erkek eşitliği açısından... Kuva-yı Milliye'yi temsil eden de CHP'dir."

Cahil cesareti mi, kasaba politikacısı güdüklüğü mü?

Kuva-yı Milliye elbette bir kurtuluş hareketidir.

Ama onun bir "demokrasi hareketi" olduğunu söyleyebilmek için ilkokul tarih dersinde okulu kırıp davar gütmeye gitmiş olmak gerekir.

Bu bir geniş cepheydi.

İçinde din adamları da vardı, padişahçılar da, Ermeni kesenler de, İttihatçı subaylar da, gizli servis elemanları da.

Madem demokrasi hareketiydi, düzenli orduyu değil de "gerilla savaşını" savunan Çerkes Ethem'i niçin ezdiniz?

Madem demokrasi hareketiydi, "meşrutiyetçileri" niçin susturdunuz?

Madem demokrasi hareketiydi, bizzat kendi arkadaşlarınızı niçin yediniz? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası sizden daha mı az Kuva-yı Milliye'ciydi? Yoksa daha mı az cumhuriyetçiydi?

Madem demokrasi hareketiydi, demokrasiyi niçin 1925'te kaldırdınız ve taa yirmi yıl sonra, 1945'te yeniden izin verdiniz?

Madem demokrasi hareketiydi, Serbest Fırka'yı niçin boğdunuz?

Madem kadın-erkek eşitliğine dayalıydı, kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermek için niçin yıllarca oyalandınız?

Gazeteci astıracak yiğit bunlara cevap veremez.

Çünkü yakın tarihimizde neler olup bittiğini bilmez.

Bu memlekette gelmiş geçmiş en cahil siyasi liderdir.

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"CHP il ve ilçe kongrelerinde 'parti içi demokrasi çalışıyor' denir ama bu koca bir yalandır. Çalışan parti içi demokrasi falan değil, delege ağalarının hırsları ve hezeyanlarıdır(...) Kusura bakmayın sevgili CHP'liler ama sizin bu kafanız değişmedikçe, bu köhnemiş zihniyetinizden vazgeçmedikçe Ak Parti bir elli sene daha tek başına iktidar olmaya devam eder! Etsin de zaten!" Sevilay Yılman, eski bir CHP militanı olan gazeteci arkadaşımız