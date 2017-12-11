Emânete hıyânet

M. Şevket Eygi

*Çocukların sana birer emanettir. Onları iyi insan, iyi Müslüman olarak yetiştirmezsen, emanete hıyanet etmiş olursun.

*Çocuklarına ilmihal (temel din ve ahlak bilgilerini) öğretmezsen, öğrettirmezsen onlara hıyanet etmiş olursun.

*(Dindar ve sofu anne babalara:) Ergen olduklarında çocuklarına namaz kıldırmaz, namazı emr etmezseniz sorumlu olursunuz, yarın hesabını verirseniz.

*Çocuklarını iffetli yetiştirmezsen onlara hıyanet etmiş olursun.

*Gücünün ve imkanlarının yettiğince oğlunu küçük beyefendi, kızını küçük hanımefendi yetiştirmezsen; onlara, topluma, ülkeye, devlete hıyanet etmiş olursun.

*Oğlun çok zeki, çok akıllı, çok kabiliyetli, çok istidatlı bir genç ise; onu öncelikle subay, sonra öğretmen, sonra din görevlisi, idareci (vali kaymakam) olarak yetiştirmelisin.

*Allah’ın sana verdiği para, mal, servet, zaman hep emanettir. Onları israf edersen, meskene yazlığa otomobile mobilyaya giyim kuşama gerekenden fazla yatırımyaparsan, emanete hıyanet etmiş olursun.

*Zekat vermeyen, verir gibi görünüp de Kur’ana Sünnete Şeriata fıkha uygun şekilde doğru dürüst vermeyen kimseler emanet hainidir.

*Zekat almaya hakkı olmayanların zekat toplamaları hainliktir, bir tür hırsızlıktır.

*Acıkmadan sofraya oturma, sofradan doymadan önce kalk. Doyduktan sonra yemeye devam etmek, (bazı istisnalar dışında) hastalıklara yol açan bir israf olduğundan hainliktir.

*Statü, gösteriş, gurur kibir, beyinsizlik olarak, ihtiyacın olmayan lüks ve pahalı cep telefonuna binlerce lira ödemek, iş gören eskisini atıp, her yıl yeni modelini almak ahmaklıktır, köleliktir, bilgeliğe aykırı bir beyinsizliktir.

*Sağlığın emanettir. Sağlığa zarar veren gıdaları, içecekleri tüketerek o emanete hıyanet etme.

*Gençlik emanettir. Gençliğini boşa harcarsan emanet haini olursun.

*Özel şahsî işlerde kullanılmaması gereken resmî otomobili özel işlerinde kullanırsan hain olursun.

*İşin, memuriyetin, makam ve mevkiin sana emanettir. Vazifeni doğru dürüst yapmazsan hain olursun.

*Akıl büyük nimettir. Kötüye iyi diyen, harama helal diyen, aklına hıyanet etmiş olur.

*Ekmek, Allahın ulu nimetidir. Ekmeği ziyan eden, ekmeğe hakaret eden, ekmeği israf eden nimet hainidir, nankördür. Bütün bir ekmeği değil, bir dilimini değil, bir lokmasını değil, bir kırıntısını bile ziyan etme. Sen yiyemezsen kuşlara ikram et.

*Komşuların, sana emanettir. Onların meleği olmalısın. Onların kurdu olursan, onlara eziyet edersen emanete hıyanet etmiş olursun.

*Emanete hıyanet büyük günahtır.

*Emanete hıyanet münafıklık alametidir.

*Emanetlere riayet edilmez, hıyanet edilirse toplum çöker.

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Herkes futbol uzmanı… Herkes siyaset uzmanı… Futbol için bir şey demem ama siyasetin s’sinden anlamayan cahillerin siyaset profesörlüğüne soyunmaları ülkeye ve devlete büyük zarar veriyor. Keşke, bilenler konuşsa, bilmeyenler dinlese.

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Hastahaneye yürüyerek gitmiş, önce sedyelik olmuş, sonra yoğun bakıma düşmüş. Bu ne biçim tıptır, tedavidir böyle?

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Ünlü farmakolog (eczacı, ilaç uzmanı) kapıyı kapattı, kulağıma eğildi, kısık sesle “İlaçların çoğunun, faydasından çok zararlı yan tesiri var” dedi. Niçin yüksek sesle konuşmadığını sordum. “Yerin kulağı var, ilaç firmaları duyarlarsa fena çarparlar” cevabını verdi.