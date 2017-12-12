Allah’ın Dediği Olacaktır

M. Şevket Eygi

TÜRKİYE ve Ortadoğu üzerinde ABD’nin, Rusya’nın, İsrail’in, Çin’in, AB’nin, hassaten İngiltere’nin Almanya’nın Fransa’nın emelleri var. Birinin istediği ötekine uymuyor.

Şu anda Rusya ile ABD arasında gizli bir savaş yapılıyor.

Büyük Orta Doğu Projesi (BOP)…

İsrail’in, ABD’nin, AB’nin, ikinci bir İsrail olacak Kürdistanprojesi…

Irak’ı bölme parçalama projesi…

Suriye’yi bölme parçalama projesi…

Suudî Arabistan’ı bölme projesi…

Türkiyeyi bölme projesi…

Bütün bu projelerdeki ana amaç şu: Aman Müslümanlar birleşmesin… Aman bir İslam devleti kurulmasın… İttihad-ı İslam’a fırsat verilmesin… Müslümanlar kendi dinlerine uygun bir hayat süremesinler… Sünnîliğin yükselmesine fırsat verilmesin.

Acaba bu projelerden hangisi gerçekleşecektir?.. Hiç biri… Allah ne takdir etmişse o olacaktır.

Tarih veremem ama ABD çökecek ve parçalanacaktır.

Rusya Federasyonu dağılacaktır.

Müslümanlar birleşecektir.

Ehl-i Sünnet ve Cemaat temelleri üzerinde bir İslam devleti kurulacaktır.

Emperyalist devletlerin mekrleri (hileleri, planları, projeleri, stratejileri) vardır ama Allah’ın kaderi üstün gelecektir.

Bugünün manzarasına bakıp da istikbal hakkında yanlış kehanetlerde bulunulmamalıdır.

1400 sene önce Muhbir-i Sâdık (Salat ve selam olsun ona) tarafından çok şeyler haber verilmiştir.

Beklenen Mehdi zuhur edecektir.

İsa aleyhisselam nüzul edecektir.

Dehşetli savaşlar olacaktır.

Büyük Deccal yenilecek ve öldürülecektir.

Ye’cüc Me’cüc…

Bırakın Ortadoğu’yu, dünya ve insanlık altüst olacaktır.

Nükleer, kimyasal, biyolojik silahlarla çok sayıda insan öldürülecektir.

İsrail’in, ABD’nin, Rusyanın elinde, Hiroşima’ya atılan bombanın bin misli tahripkar bombalar ve füzeler bulunmaktadır.

Hiç kimse, savaş olur, ben seyrine bakarım demesin.

Hiç kimse, zafer İslamındır deyip yan gelip yatmasın.

Allaha iltica etmeliyiz (sığınmalıyız).

Resulullahın yolundan gitmeliyiz.

Kur’anın gölgesi altına girmeliyiz.

Allahtan sabır ve namazla yardım dilemeliyiz.

Kur’anın yapın dediklerini yapmalı, yapmayın dedikleri yapmamalıyız.

Kur’andaki ilahî öğütlere kulak vermeli, onları tutmalıyız.

Kur’anda eski kavimlerin kıssaları anlatılıyor; bunlardan ibret almalıyız.

Habib-i Kibriya efendimize biat ve itaat eden, onun Sünnetine uyan, Allahın lütf kerem ve fazlı ile kurtulacaktır.

Dinimizin azgınlık (fuhşiyat) dediği kötülüklerden uzak durmalıyız.

İmandan sonra, İslamın ikinci şartı, temel emri beş vakit namaz kılmaktır. Kılmayanlarımız namaza hemen başlasın, kılanlar dosdoğru düzgün şekilde kılsın.

Rabbanî din alimlerine, kâmil mürşidlere tâbi olalım, onlara kulak verelim.

Din sömürücüsü kötü alimlerin, sahte şeyhlerin, sömürücülerin, münafıkların tuzaklarına düşmeyelim.

Tek bir ümmet olalım, ayrılıp parçalanmayalım.

Hüsn-i hâtimeyle ölmek için sebeplere ve vesilelere yapışalım.

Allah bütün alemlerin, bütün kâinatın, bütün mevcudatın, bütün mahlukatın; İlahı, Rabbi, Haliqi, Razıqidir. O’nun ilmi, iradesi, kaderi, kudreti ve hikmeti her şeyi kuşatmıştır. O’na tevekkül edelim.

Ölsek de, kalsak da başka kurtuluş yok.

Allah ne takdir ettiyse o olacaktır.

Resulullah ahir zamanla ilgili neler söylemişse onlar olacaktır.

Ümitsizliğe kapılmayalım. Yan gelip de yatmayalım.

Bütün vazifelerimizi yapar olduğumuz halde Allah’tan ümit edelim.

Havf ve reca arasında olalım.