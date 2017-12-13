Sen bitmezsin Kemal

Engin Ardıç / Sabah

Kemaller bitmez, CHP bölünmez.

Niçin bitesin Kemal? Sen böyle bir ülkede bitecek adam mısın?

"Atatürk'ün kırklı yıllarda çıkardığı kanunlardan" sözedersin, bizlerden başka kimse "pes" demez. (Atatürk'ün ne zaman öldüğünü herhangi bir ilkokul birinci sınıf öğrencisine sorup öğrenebilirsin.)

"Atatürk işe Köy Enstitüleri'ni kurarak başlamıştı" dersin, bizlerden başka kimse kahkaha atmaz. (Köy Enstitüleri'nin Atatürk'ün ölümünden iki yıl sonra kurulduğunu öğrenmek için CHP arşivine başvurabilirsin.)

Aynı arşiv sana Hasan Saka'nın da "CHP'li başbakanlardan biri" olduğunu öğretecektir. ("Kim bu adam?" diye sormuştun.) Alman ajanı, "Parvus" namıyla maruf Alexander Israel Helphand'ı "Türk büyüğü" sanırsın, bizlerden başka kimse uyarmaz. (Adından da mı uyanamadın?)

Can Dündar kaçağının seninle yaptığı "çanak" röportajda, okuduğun en son kitabın 1955 yılında çıkmış "İnce Memed" olduğunu belirtirsin, bizlerden başka kimse "insaf" demez. ("Sonra şunu da okudum" diye ekleme yapamazsın o günden beri.)

Seyrettiğin en son tiyatro oyunu da "Devr-i Süleyman"... Ben de 1968 yılında seyretmiştim, kırk dokuz yıl önce.

Rutkay Aziz ve arkadaşlarının senin anlı şanlı yürüyüşünde oynadıkları dandik "adalet oyununu" da mı seyretmedin yahu? Adamlar senin için paralanıyorlar, bir dönüp bakmıyorsun.

Heykel diktim dersin, elli kere sorarız, ortada heykel meykel yoktur.

"Kuva-yı Milliye'nin demokrasi ve kadın-erkek eşitliği için" kurulduğunu sanırsın, kimse ağzını açmaz.

Bütün bu skandallar kimsenin kılını bile kıpırdatmaz.

İlhan Kesici'yi aday gösterip harcayacak ve kendin gene CHP'nin başında lök gibi oturacaksın. Niçin bitesin Kemal böyle bir ortamda?