Ahmet Doğan İlbey / Habervaktim.com

1974 Kıbrıs Çıkartması’nın ardından 1975’de başlayan Amerikan ambargosu, harim-i ismetimize giren düşmanın çizmesi gibi bütün fikir gruplarının öfkesini keskinleştiren bir hâdiseydi.

Amerika’ya karşı olmanın siyasî öfkesinin yaşandığı o yıllarda Mahzunî Şerif’in bâzı plaklarını milliyetçi düşünceye sahip olmama rağmen cebimde taşır ve fikirdaşlarımın tuhaf bakışları altında “Amerika savulsun gitsin” türküsünü dâva duygusuyla dinlerdim. “Ambargo mamborgo dinleme gardaş / Gelin Amerika kovulsun gitsin / Üsleri müsleri kalksın ortadan / Kendi toprağına savulsun gitsin…”

En çokta onun “Amerika katil katil” türküsünü vecdle dinlerdim. “Bütün insanlık adına /Amerika katil katil / Hukuk yapar kendi bozar / Devleti devlete çatar / İt gibi pusuda yatar / Kan döktürür silah satar /Amerika katil katil / İnsanın alçak sarısı / Küstü dünyanın yarısı… Amerika katil katil…”

O yıllarda Âşık Ferhat’ın “Oşt Amerika / puşt Amerika” türküsü Amerikan aleyhtarlığımı keskinleştiren bir başka hissî kaynağımdı.

Yankee go home! (evine dön amerikalı)

Emperyalist Yankee’nin, yâni Amerika’nın cemaziyelevveli haddinden fazla kirli ve karanlık. Türkiye’ye gelen Amerika’nın 6.filosuna 68 Kuşağı gibi “Yankee Go Home!” (Amerikalı evine dön), “Kahrolsun Amerika!” ve “Katil Amerika!” demeyi ne kadar arzu ederdim.

Güvenilir kitaplardan öğrendiğime göre, 1969 Şubat’ında MTTB ve milliyetçi üslûp kullanan Komünizmle Mücadele Derneklerinin, 6. filoyu protesto eden solcuları “Komünistler miting yapıyor” diyerek karşı yürüyüş yapmaları, Amerika ve Nato’nun Türkiye’deki derin güçlerinin bir oyunuydu.

Solcu gençlerin karşısına üniversitelerdeki komünizm yayılmacılığı endişesiyle cihada çıktığını sanan o saf milliyetçi ve mukaddesatçı üniversiteliler Amerikan taraftarı pozisyona düşürüldüklerini çok geç anladılar. Millî devlet gayesi taşıyan o gençlerin çocukları da bugün “Katil Amerika!” diyerek haykırıyorlar.

Soğuk savaş politikasının sürdüğü o yıllarda Amerika ve Nato’nun “manipüle” ettiği, yâni hileli yönlendirmeleriyle sağcı, milliyetçi, İslâmcı pankart altındaki kitlelerin düştükleri trajik hadiseler bugün bize ibret olmalı ve tekerrür etmemeli.

Fötr şapkalı, puro içen sarı bir katildir Amerika

Hâsılı, Amerika’nın Hiroşima, Kamboçya, Vietnam, Latin Amerika ve İslâm ülkelerinde milyonlarca insanın katili olması hafızalardan silemeyecek. Yalnızca Irak’ta 1,5 milyon insanın katledilmesinin baş faili olan Amerika kravatlı, fötr şapkalı ve puro içen sarı bir katildir.