Sosyal gayretkeş

Engin Ardıç / Sabah

Beşiktaş Belediyesi "etkinlik yapmaya" karar vermiş.

Bunların bir de heykel etkinliği vardır hani, Ataol Behramoğlu'nun heykelini dikmişlerdi... (Behramoğlu CHP'yi değil de Meral Akşener'i desteklediğini açıklayınca o heykeli devirecek halleri yok ya, kaldı kalır...)

"Biz de Müslüman'ız icabında" der gibilerden, Mevlana etkinliği yapmaya karar vermişler.

Gel, gel, CHP'li de olsan gene gel... Kılıçdaroğlu gibi yalan da söylesen gel...

Fakat bu "din açılımını" büyütmek istemişler: "Aradan Noel'i de çıkaralım" demişler.

Böylece, Şeb-i Arus ile Noel'i birlikte kutlamaya karar vermişler!

Bir de afiş yaptırmışlar, süslü çam ağacıyla dönen derviş yan yana...

Biri 17 Aralık, öteki 25 Aralık'ta ama "ortalayacaklar", ikisini toptan çıkaracaklar.

Oldu olacak bu işe Hanuka'yı da (13 Aralık) katsalardı... Hatta Yom Kipur bile düşünülebilir, gerçi onun günü 30 Eylül'dü ama "Beşiktaş belediyecisi mantığıyla" o da bu işe katılabilirdi... Oradan Paskalya'ya kadar da gider. Paskalya'da oruç da tutun muhteremler.

24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Katolik ve Protestan'ların yortusudur.

Ortodokslar bunu 6 Ocak'ta kutlarlar. Üstelik bu, Hazret-i İsa'nın doğum günü değil, vaftiz olmasının yıldönümüdür. (Ortodokslarda doğum günü değil "isim günü" yani adını taşıdığınız ermişin günü önemlidir.)

İmdi... Beşiktaş belediye sınırları içinde kaç Katolik ve kaç Protestan yaşamaktadır?

Bu etkinliğe "CHP'li Mevleviler"in yanısıra bunların kaçı katılacaktı? (Bu arada Mevleviler tepki göstermişler, etkinlik iptal edilmiş!)

İlle "kombine" birşeyler yapmak istiyorsanız Ortodoks vatandaşların günahı nedir?

O sizin hani herşeye karşı olan "çarşının", daha doğrusu Köyiçi mahallesinin eskiden Beşiktaş'ın Rum mahallesi olduğunu duymuş muydunuz? (Müslüman mahallesi Yıldız ve Serencebey'di.) Orada büyüdüm de ondan biliyorum.

Özetleyelim: Ak Parti'nin başarılarını kıskanıp "bu işte ekmek var, biz de dindar takılalım arkadaşlar" havasına girmeniz size bir şey kazandırmaz.

Beşiktaş Belediyesi'nin Noel kutlaması, Kılıçdaroğlu'nun eliyle bozkurt işareti yapmasına benzedi.

Yani, tiyatro.