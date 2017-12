Allah Dilediği An Kuralını Değiştirir!

Feyzullah Birışık / Habervaktim.com

İnsanoğlu kendi varlığını hissettiği günden buyana yaratılmış her şeyde bir düzen ve bir ahenge şahit olmuştur… Yağmur, buluttan yağar, yağmur yeri ıslatır, mevsimler peşi sıra gelir, sudan çıkan balık kısa bir zaman sonra ölür, Kısır olan bir kadın doğum yapamaz, ölen bir canlı tekrar dirilmez, insan uykusuzluğa uzun süre dayanamaz gibi…

İnsanoğlu bu kuralın hiç değişmeyeceğini sandığından Allah’ın varlığını ve dünya ve içindekiler üzerinde söz hakkına ve gücüne sahip olduğunu aklına getiremez… Böyle olunca da işlerini düzeltmesini, kendisini dardan kurtarmasını ve kalbine ferahlık vermesini Allah’tan istemeyi düşünmez… Çünkü dengeleri değiştirecek bir varlık olduğuna inanamaz…

Oysaki durum hiç de insanoğlunun zannettiği gibi değildir… Nasıl ki ateşin İbrahim aleyhisselamı yakmadığı, bıçağın, oğlunu kesmediği gibi başka şeylerde de ilahi müdahaleler olabilirdi…

İnsanların her konuda Allah’ın kurallarını değiştirebileceği bilgisine sahip olmaları için yer yer Kur’an’da ve hadislerde bazı ipuçları/müjdeler verir… Burada amaç, Allah için hiçbir imkânsızın olmayacağı bilgisine/imanına sahip olmaları ve Allah ile irtibatlarını güçlü tutmalarıdır…

Şimdi zikredeceğimiz ayet işte bunlardan biridir:

“Zekeriyya şöyle dedi: "Ey rabbim, ben iyice ihtiyarlamış ve ka­rım da kısır iken benim nasıl oğlum olabilir? Allah: "Bu böyledir, Allah di­lediğini yapar" dedi.”[1]

Evet…

Zekeriyya aleyhisselam hem eşi hem de kendisi için bir detaya girmiş… Allah’ın her şeyi bilmesine rağmen detaya inmesi biz iman edenler içindir. Yoksa elbetteki Allah’u Teâlâ her şeyi in ince ayrıntısına kadar görür, işitir ve bilir…

Şimdi ayetimizi incelemeye başlayalım:

“İşte orada Zekeriyya rabbine dua etti. Ey Rabbim, bana kendi katından temiz bir nesil ihsan et. Şüphesiz ki sen, duayı çok iyi işitensin." dedi.”[2]

Eşi kısır ve kendisi iyice yaşlanmasına rağmen büyük bir umutla Allah’tan evlat istedi… Yani bu şartlarda çocuk olmaz demedi… Ve duasını yaptı…

Bazen dualara hemen cevap gelirken bazen kısa bir zaman sonraya ertelenir… Bazen de ahirete saklanır o duanın ecri…

Burada duaya hemen icabet edildiğini görüyoruz:

“ Zekeriyya mabedde kalkıp namaz kılarken, melekler ona şöyle seslendiler: "Allah sana, kendi sözüyle meydana gelen (İsa’yı) tasdik eden, efendi, iffetli ve salihlerden bir Peygamber olan Yahya’yı müjdeliyor."[3]

Zekeriyya aleyhisselam meleklerin müjdesinin sebebinin açığa çıkması adına “Bu nasıl olur?” diye şaşkınlığını gizlemek istemiyor:

“Zekeriyya şöyle dedi: "Ey rabbim, ben iyice ihtiyarlamış ve ka­rım da kısır iken benim nasıl oğlum olabilir?...”

Elbette ki her şeyde olduğu gibi bu gibi durumlarda da Allah’a zor bir şey yoktur. Bakın Allah’u teala bu soruya nasıl cevap veriyor:

“…Allah: "Bu böyledir, Allah di­lediğini yapar" dedi”

O zaman ey değerli kardeşim…!

Sakın ola ümitsizliğe düşme… Bu Allah’a kolaydır de Allah’a dön…